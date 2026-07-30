Maccabi Tel Aviv hạ Sheriff bằng bàn phản lưới tại Baumit Arena Maccabi Tel Aviv thắng Sheriff 1-0 tại Baumit Arena nhờ Koné phản lưới ở phút 29; Sheriff khép lại trận đấu với thất bại.

Maccabi Tel Aviv 1 - 0 Sheriff Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maccabi Tel Aviv tiếp đón Sheriff.

13' Maccabi cầm bóng, Sheriff sắc nét hơn Sau 13 phút, Maccabi Tel Aviv kiểm soát bóng 61 - 39 nhưng thế trận chưa chuyển hóa thành sức ép rõ rệt khi chỉ số dứt điểm là 0 - 1. Sheriff chơi chặt chẽ và nhỉnh hơn ở các tình huống tạo cơ hội, thể hiện qua phạt góc 1 - 2.

25' Maccabi Tel Aviv kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 62 - 38, nhưng thế trận chưa tạo ra khác biệt rõ rệt khi số lần dứt điểm là 2 - 2. Sheriff chủ động phòng ngự và chờ cơ hội, dù Maccabi vẫn nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích với 1 - 0.

29' Maccabi Tel Aviv mở tỷ số từ pha phản lưới Phút 29', Samba Koné bên phía Sheriff đá phản lưới nhà, giúp Maccabi Tel Aviv mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến trong thế trận Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát bóng tốt hơn.

37' Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 37', Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 1-0 trong thế trận cân bằng về thời lượng kiểm soát bóng (50-50). Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở khả năng tạo sức ép với 3-2 pha dứt điểm và 3-2 quả phạt góc, còn Sheriff chưa tạo được nhiều cơ hội.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn về thế trận Bước sang phút 49, Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn về khả năng tạo cơ hội dù thời lượng kiểm soát bóng cân bằng 50 - 50. Đội chủ nhà dứt điểm 5 - 3, trong đó các pha trúng đích là 1 - 0, cho thấy Sheriff đang phải lùi về chống đỡ nhiều hơn.

57' Sapata vào sân, Miguel Mota rời trận Phút 57, Sapata được tung vào sân thay Miguel Mota. Maccabi Tel Aviv đang dẫn trước, nên sự thay đổi này có thể tạo thêm phương án cho Sheriff trong phần còn lại.

59' Vsevolod Nihaev vào sân thay Samba Koné Phút 59, Vsevolod Nihaev vào sân thay Samba Koné. Maccabi Tel Aviv vẫn dẫn trước, và trận đấu đang chờ đợi những chuyển biến mới.

61' Maccabi Tel Aviv nhỉnh hơn dù thế trận cân bằng Phút 61', Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 1-0 và tạo được nhiều sức ép hơn. Dù tỷ lệ cầm bóng là 50 - 50, Maccabi vượt trội về dứt điểm 7 - 3 và phạt góc 7 - 5, buộc Sheriff phải tập trung phòng ngự.

63' Osher Davida vào sân phút 63 Phút 63, Osher Davida vào sân thay Sagiv Jehezkel. Maccabi Tel Aviv có thêm một điều chỉnh khi đang dẫn trước 1-0.

63' Maccabi Tel Aviv thay người ở phút 63 Phút 63, Ilay Ben Simon vào sân thay Ido Shahar. Maccabi Tel Aviv tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đang nắm lợi thế trước Sheriff.

72' Vsevolod Nihaev nhận thẻ vàng Phút 72, Vsevolod Nihaev nhận thẻ vàng. Maccabi Tel Aviv vẫn đang dẫn Sheriff 1-0 trong những phút cuối.

73' Maccabi Tel Aviv gia tăng sức ép Phút 73, Maccabi Tel Aviv tạo ra thế trận chủ động hơn dù thời lượng cầm bóng chỉ ở mức 50 - 50 . Đội chủ nhà vượt trội về sức ép với 8-3 cú dứt điểm, trong đó có 2-0 lần trúng đích, buộc Sheriff phải tập trung phòng ngự.

77' Maccabi Tel Aviv thay người ở phút 77 Phút 77, Veaceslav Cozma vào sân thay Loukou Jaures-Ulrich. Maccabi Tel Aviv vẫn đang nắm lợi thế mong manh trong thế trận khá cân bằng.

77' Maccabi Tel Aviv thay người phút 77 Phút 77, Jair Modelo vào sân thay Danila Forov. Maccabi Tel Aviv có sự điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Sheriff 1-0.

77' Maccabi Tel Aviv thay người phút 77 Phút 77, Natus Jamel Swen vào sân thay Arli Përgjoni khi Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 1-0.

79' Itay Ben Hemo vào sân phút 79 Phút 79, Itay Ben Hemo vào sân thay Noam Ben Harush. Maccabi Tel Aviv có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Sheriff 1-0.

79' Itamar Noy vào sân ở phút 79 Phút 79, Itamar Noy được tung vào sân thay Hélio Varela. Maccabi Tel Aviv đang dẫn trước Sheriff, và sự thay đổi này mang đến thêm một phương án cho những phút cuối.

85' Maccabi Tel Aviv duy trì sức ép Phút 85', Maccabi Tel Aviv đang dẫn 1-0 và vẫn là đội tạo sức ép. Dù cầm bóng 50-50, họ vượt trội về dứt điểm 8-3 và phạt góc 10-7, khiến Sheriff phải chịu trận nhiều hơn.

90+3' Baye Assane Ciss nhận thẻ vàng Phút 90+3, Baye Assane Ciss nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ. Maccabi Tel Aviv vẫn đang giữ lợi thế 1-0 trước Sheriff.

KT Kết thúc: Maccabi Tel Aviv 1-0 Sheriff Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:53 31/07/2026

Đội hình chính thức Maccabi Tel Aviv Sơ đồ 4-3-3 Sheriff Sơ đồ 4-3-3 22 Ofek Melika 21 Noam Ben Harush 5 Mohamed Camara 13 Raz Shlomo 3 Roy Revivo 42 Dor Peretz 28 Issouf Sissokho 36 Ido Shahar 11 Sagiv Jehezkel 34 Sayed Abu Farkhi 29 Hélio Varela 1 Emil Timbur 2 Mamoutou Ouédraogo 15 Baye Assane Ciss 35 Bourama Fomba 6 Raí 22 Miguel Mota 26 Dhoraso Klas 76 Arli Përgjoni 42 Loukou Jaures-Ulrich 99 Samba Koné 24 Danila Forov Dự bị Maccabi Tel Aviv 10 Kervin Andrade 18 Dan Glazer 23 Ori Azo 24 Noam Schwartz 25 Shahar Rosen 30 Itamar Noy 41 Itay Ben Hemo 50 Idan Trau 51 Shalev Saadya Sheriff 4 Natus Jamel Swen 11 Sapata 17 Vsevolod Nihaev 21 Ivan Dyulgerov 27 Veaceslav Cozma 28 Nicolae Cebotari 29 Soumaila Magassouba 33 Mihail Corotcov 37 Jair Modelo Cập nhật đội hình lúc 22:23 30/07/2026

Maccabi Tel Aviv Thống kê Sheriff 50% Kiểm soát bóng 50% 12 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 0 12 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Maccabi Tel Aviv sẽ đối đầu Sheriff tại UEFA Europa League vào lúc 23h ngày 30/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Baumit Arena, trong bối cảnh lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đang tạo ra điểm nhấn đáng chú ý cho cuộc so tài này.

Dữ liệu đối đầu cho thấy Maccabi Tel Aviv là đội giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất. Sheriff chưa có chiến thắng trước đối thủ ở thống kê này, trong khi hai đội cũng chưa có trận hòa được ghi nhận.

Lợi thế tâm lý nghiêng về Maccabi Tel Aviv

Chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất mang đến cho Maccabi Tel Aviv một cơ sở tâm lý tích cực trước giờ bóng lăn. Dù chỉ có một lần chạm trán được ghi nhận, kết quả này vẫn giúp đại diện Maccabi Tel Aviv bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định trong cách tiếp cận cuộc so tài.

Ngược lại, Sheriff cần tạo ra một màn trình diễn đủ chắc chắn để phá vỡ xu hướng bất lợi từ lần gặp trước. Khi dữ liệu đối đầu chỉ gồm một trận, không thể xem đây là cơ sở để khẳng định ưu thế tuyệt đối cho bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, kết quả gần nhất vẫn là chi tiết có thể ảnh hưởng đến cách hai đội nhập cuộc.

Trận đấu khó đoán từ những dữ liệu hiện có

Thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật dự kiến của Maccabi Tel Aviv và Sheriff. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công hoặc độ chắc chắn trong phòng ngự của hai đội.

Trong bối cảnh đó, yếu tố quan trọng nhất được xác định là khả năng tận dụng lợi thế tâm lý và thích ứng với diễn biến trên sân. Maccabi Tel Aviv có thể hướng đến việc duy trì sự chủ động sau kết quả thuận lợi ở lần gặp trước, còn Sheriff cần thể hiện sự ổn định để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Nhận định Maccabi Tel Aviv vs Sheriff

Đây là trận đấu mà Maccabi Tel Aviv được nhắc đến với lợi thế từ lịch sử đối đầu gần nhất, nhưng khoảng cách thực tế giữa hai đội chưa thể được xác định chỉ từ một kết quả. Sheriff vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu tổ chức tốt và hạn chế ảnh hưởng từ thất bại trước đó.

Nhìn chung, Maccabi Tel Aviv có điểm tựa tâm lý rõ hơn trước trận đấu tại Baumit Arena. Tuy nhiên, khi không có thêm dữ liệu về phong độ, đội hình và chiến thuật, nhận định hợp lý nhất là chờ đợi một cuộc so tài cân bằng, trong đó khả năng xử lý những thời điểm then chốt sẽ đóng vai trò quyết định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Maccabi Tel Aviv · 1 thắng 0 hòa Sheriff · 0 thắng Sheriff 0 - 5 Maccabi Tel Aviv MTA

Maccabi Tel Aviv 5 trận gần nhất T B T Sheriff 5 trận gần nhất B T H

Tình hình lực lượng Maccabi Tel Aviv ✚ Denny Gropper (Cruciate Ligament Tear) ✚ Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear) ✚ Hisham Layous (Unknown Injury) ✚ Kervin Andrade (Unknown Injury) ✚ Ori Azo (Back Injury) ✚ Kristijan Belic (Metatarsal Fracture) Sheriff Không có thông tin