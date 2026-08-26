Thể thao 360 Madam Pang lên tiếng sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 “Đau nhưng vẫn phải bước tiếp”, SiamSport viết khi đưa tin Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) lên tiếng sau khi “Voi chiến” thua Việt Nam 2-4 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Chia sẻ của Madam Pang trên trang Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình tối 26/8/2026

Tối 26/8, SiamSport đăng tải bài viết về phản ứng của Madam Pang sau khi đội tuyển Thái Lan không thể lật ngược tình thế trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Tờ báo thể thao Thái Lan lựa chọn câu “Đau nhưng vẫn phải bước tiếp!” để mở đầu bài viết, phần nào phản ánh tâm trạng của bóng đá Thái Lan sau khi lỡ chức vô địch Đông Nam Á.

Madam Pang cảm ơn cầu thủ và người hâm mộ Thái Lan

Theo SiamSport, Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - có mặt tại Việt Nam để trực tiếp theo dõi trận chung kết lượt về.

Sau khi trận đấu kết thúc, bà đăng tải thông điệp trên trang cá nhân có khoảng 3,5 triệu người theo dõi.

“Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cảm ơn tất cả những tiếng cổ vũ từ người hâm mộ”, SiamSport dẫn thông điệp của Madam Pang.

Thông điệp được đưa ra sau khi Thái Lan hòa Việt Nam 2-2 ở trận chung kết lượt về.

Do đã để thua 0-2 ở lượt đi, “Voi chiến” thất bại với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận, qua đó nhìn Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

SiamSport: Việt Nam lần thứ tư vô địch Đông Nam Á

Trong bài viết, SiamSport gọi đội tuyển Việt Nam là “ทัพดาวทอง”, có thể dịch là "Những chiến binh Sao Vàng”.

Tờ báo Thái Lan nhấn mạnh kết quả hòa 2-2 ở lượt về giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 và giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư trong lịch sử.

Đáng chú ý, SiamSport không tìm cách giảm nhẹ thành tích của đội tuyển Việt Nam. Bài viết ghi nhận rõ chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik, trong khi tập trung nhiều hơn vào tâm trạng của bóng đá Thái Lan sau thất bại.

Câu “Đau nhưng vẫn phải bước tiếp!” được SiamSport sử dụng cũng cho thấy “Voi chiến” được kêu gọi nhanh chóng vượt qua thất bại để chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.

Việt Nam và Thái Lan sắp tái đấu

Theo SiamSport, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10.

Đáng chú ý, Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Pakistan và Philippines, trong bảng đấu được tổ chức tại Indonesia.

Điều đó đồng nghĩa người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á có thể không phải chờ lâu để chứng kiến một cuộc đối đầu khác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Sau thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2026, cuộc tái đấu cũng sẽ là cơ hội để “Voi chiến” tìm kiếm câu trả lời trước đội bóng vừa khiến họ lỡ chức vô địch khu vực.

Trong khi đó, với Việt Nam, chức vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của “Những chiến binh Sao Vàng” trong cuộc cạnh tranh đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á.