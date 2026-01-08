Đời sống Mái ấm từ sức mạnh đại đoàn kết Mỗi mái nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa mọc lên không chỉ là nơi che chở an toàn. Nó còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, trao cho người dân niềm tin và động lực để yên tâm lao động và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên (ngoài cùng bên trái) trao nhà Tình nghĩa cho ông Đàm Văn Cường ở xã Đức An

Huy động sức mạnh tổng hợp

Trong căn nhà tình nghĩa tại thôn Đạ Cháy, xã Lạc Dương, ánh mắt chị Kon Sơ K’Toang (64 tuổi, vợ liệt sĩ) long lanh xúc động. Suốt bao năm, ước mơ về một mái nhà kiên cố với chị tưởng xa vời, nhưng nhờ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân và chính quyền địa phương, giấc mơ ấy nay đã thành hiện thực.

Câu chuyện của chị Kon Sơ K’Toang là một trong hàng nghìn trường hợp sống động chứng minh cho hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn lực trong thực hiện chương trình xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát mà tỉnh Lâm Đồng đang kiên trì thực hiện. Đây là một chiến dịch mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng và Nhà nước.

“ Căn nhà không chỉ là nơi ở, mà còn thắp lên trong gia đình tôi ngọn lửa ấm áp của tình

người, tình đồng chí và niềm tin vào cuộc sống.

Chị K’Toang - thôn Đạ Cháy, xã Lạc Dương

Thoát ra khỏi tư duy trông chờ vào ngân sách Nhà nước, Lâm Đồng đã xây dựng một cơ chế huy động linh hoạt để triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nguồn lực được kết hợp hài hòa từ Quỹ “Vì người nghèo”, ngân sách chính sách, với sự chung tay tích cực của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, và đặc biệt là sự đóng góp trực tiếp bằng ngày công, vật liệu của lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.

Kết quả năm 2025 thật ấn tượng khi toàn tỉnh đã hoàn thành 5.691 căn nhà với tổng kinh phí lên tới hơn 324 tỷ đồng. Những con số này là thành quả từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò cầu nối, tiếp nhận và điều phối minh bạch mọi nguồn lực xã hội.

Xây nhà hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai tại xã D'ran

Sức mạnh ấy càng được khẳng định trong những lúc gian nan. Đợt bão lụt cuối năm 2025 tại D’ran và một số xã phía Đông đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất nhà cửa. Trong cơn hoạn nạn, nghĩa tình đã lại tỏa sáng. Sự hỗ trợ kịp thời từ các nhà hảo tâm trên cả nước, các đơn vị như Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), hay sự chung tay của Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Kim Tài Ngọc, cùng các giáo xứ Đa Minh, Tân Bùi… đã trở thành những điểm tựa ấm áp, góp phần xoa dịu mất mát và nhanh chóng tái thiết cuộc sống.

Tỉnh vẫn đang duy trì cơ chế linh hoạt “phát sinh đến đâu, xử lý đến đó”. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các ngành chức năng vẫn bám sát địa bàn, rà soát kịp thời các hộ nghèo mới phát sinh hoặc bị ảnh hưởng để có hỗ trợ thiết thực từ Quỹ “Vì người nghèo”.

Dấu ấn tình quân dân

Nếu nguồn vốn là điều kiện cần, thì chính sức lao động và trái tim của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng Công an nhân dân đã tạo nên sự bứt phá, biến những con số thành những mái ấm thực sự. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, từ ngày 21/5/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đoàn thể đồng loạt ra quân.

Lễ khởi công xây nhà cho hộ nghèo Lữ Thị Tế ở xã Cư Jút. Trong đó, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung - Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút hỗ trợ 70 triệu đồng; Công an xã Cư Jút hỗ trợ nhân công cùng cát, đá phục vụ thi công

Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ không quản ngại địa hình hiểm trở vùng sâu, vùng xa đã tích cực làm mặt bằng, vận chuyển vật liệu, phụ giúp xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng này (82 căn). Sự hỗ trợ bằng công sức quý báu này đã giúp tiết kiệm từ 15 - 30 triệu đồng cho mỗi căn nhà, nhờ đó chất lượng và diện tích thực tế đều được nâng cao.

Trong lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Đàm Văn Cường (thôn Đắk Kual 5, xã Đức An) vào ngày 21/7 vừa qua do bộ đội tham gia xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đã chứng kiến niềm xúc động nghẹn ngào của gia đình. Ông Cường là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Không đơn thuần là căn nhà kiên cố, đây còn là món quà tri ân đầy trách nhiệm, thắp sáng tình cảm “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay với những hi sinh của cha anh.

Từ những mái ấm nghĩa tình, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cũng sẽ được lan tỏa, góp phần kiến tạo một vùng đất phát triển và nhân văn hơn.