Malaysia lên ngôi đầu, Lào nín thở chờ suất đi tiếp Malaysia thắng Lào 4-0 để chiếm ngôi đầu với 6 điểm, trong khi Lào đứng cuối bảng với 0 điểm; suất đi tiếp của cả hai đội vẫn chưa được chốt.

Malaysia 4 - 0 Lào Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malaysia tiếp đón Lào.

12' Malaysia áp đảo thế trận đầu trận Bước sang phút 12, Malaysia đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 75-25, buộc Lào lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, đội chủ nhà chưa tạo được dứt điểm nào, trong khi Lào đã có thống kê 0-1 và chờ cơ hội phản công.

20' Chanthavixay Khounthoumphone nhận thẻ vàng Phút 20', Chanthavixay Khounthoumphone nhận thẻ vàng. Malaysia và Lào vẫn đang hòa 0-0 trong thế trận chưa có nhiều cơ hội rõ rệt.

24' Malaysia kiểm soát, Lào phòng ngự Phút 24', Malaysia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67 - 33, buộc Lào lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép chưa chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt khi hai đội mới dứt điểm 1 - 1 và tỷ số vẫn là 0 - 0.

36' Sergio Aguero nhận thẻ vàng Phút 36, Sergio Aguero nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn giữ tỷ số Malaysia 0-0 Lào.

36' Malaysia áp đảo, Lào chịu sức ép Phút 36, Malaysia đang kiểm soát thế trận với 72-28 thời lượng cầm bóng và 6-2 lần dứt điểm. Lào chủ yếu chịu sức ép, dù hai đội vẫn cùng có 2-2 cú sút trúng đích.

45' Paulo Josué đưa Malaysia vượt lên Phút 45', Paulo Josué dứt điểm chân phải làm tung lưới Lào sau đường kiến tạo của Pavithran Gunalan, mở tỷ số cho Malaysia. Nếu giữ tỷ số này, Malaysia tạm đứng thứ ba với 3 điểm, nhưng bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Lào thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Kouaycheng Noophackde vào sân thay Soukpachan Leuanthala. Lào làm mới nhân sự ngay sau giờ nghỉ trong bối cảnh Malaysia đang dẫn 1-0.

46' Lào thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Somlith Sengvanny vào sân thay Chanthavixay Khounthoumphone. Lào có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ khi đang bị Malaysia dẫn 1-0.

46' Lào thay người ngay sau giờ nghỉ Phút 46', Chony Wenpaserth vào sân thay Xayasith Singsavang, khi Lào đang bị Malaysia dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này đến ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh Lào cần tìm cách trở lại trận đấu.

48' Malaysia tiếp tục làm chủ thế trận Bước sang phút 48, Malaysia vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69 - 31 , đồng thời vượt trội về dứt điểm 9 - 2 . Lào đang phải lùi sâu chống đỡ khi Malaysia đã có 5 - 1 quả phạt góc.

50' Rodney Celvin Akwensivie nhận thẻ vàng Phút 50, Rodney Celvin Akwensivie nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu thêm phần căng thẳng. Malaysia vẫn đang dẫn Lào 1-0.

57' Endrick giúp Malaysia nới rộng cách biệt Phút 57', Endrick lập công sau đường kiến tạo của Pavithran Gunalan, giúp Malaysia nhân đôi cách biệt lên 2-0 trước Lào. Nếu giữ tỷ số này, Malaysia tạm đứng thứ ba với 3 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

61' Malaysia tiếp tục kiểm soát thế trận Phút 61', Malaysia vẫn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 69 - 31 và vượt trội về số lần dứt điểm 13 - 5. Lào chịu sức ép, khi Malaysia tiếp tục có nhiều hơn các tình huống phạt góc, 5 - 2.

66' Malaysia nới rộng cách biệt sau pha phản lưới Phút 66, V. Sydavong (Lào) đá phản lưới nhà, giúp Malaysia nới rộng cách biệt lên 3-0. Một diễn biến đáng tiếc khiến Lào càng thêm chật vật trong phần còn lại của trận đấu.

71' Wan Kuzain vào sân thay Endrick Phút 71 , Wan Kuzain được tung vào sân thay Endrick khi Malaysia đang dẫn Lào 3-0. Sự điều chỉnh này giúp Malaysia tiếp tục làm mới đội hình trong thế trận thuận lợi.

71' Malaysia thay người ở phút 71 Phút 71', Engku Shakir vào sân thay Mohamadou Sumareh, khi Malaysia đang dẫn Lào 3-0. Malaysia có thêm một điều chỉnh nhân sự trong thế trận thuận lợi.

72' Phayak Siphanom vào sân Phút 72, Phayak Siphanom được tung vào sân thay Bounchay Chernvanglien. Malaysia đang dẫn 3-0, vì vậy sự thay đổi này diễn ra trong thế trận khá thuận lợi cho đội chủ nhà.

73' Lào điều chỉnh nhân sự ở phút 73 Phút 73', Vongsakda Chanthaleuxay vào sân thay Phonsack Seesavath. Lào tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế đang bị Malaysia dẫn 3-0.

73' Malaysia hoàn toàn làm chủ thế trận Phút 73', Malaysia vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và vượt trội về số lần dứt điểm 14-6. Lào chịu sức ép lớn, khi Malaysia cũng có 6-2 quả phạt góc và tiếp tục duy trì thế trận áp đảo.

79' Malaysia thay người khi đang dẫn sâu Phút 79, Haqimi Rosli vào sân thay Paulo Josué khi Malaysia đang dẫn Lào 3-0. Sự điều chỉnh này đến trong thế trận Malaysia hoàn toàn chiếm ưu thế.

83' Vilai Kulungsy nhận thẻ vàng Phút 83, Vilai Kulungsy nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Lào tiếp tục chịu sức ép khi Malaysia đang dẫn 3-0.

84' Wan Kuzain đưa Malaysia dẫn 4-0 Phút 84, Wan Kuzain dứt điểm chân trái làm tung lưới Lào, nâng tỷ số lên 4-0 cho Malaysia. Đội chủ nhà đang nới rộng cách biệt và nếu giữ tỷ số này, Malaysia sẽ tạm đứng thứ 3 bảng, nhưng suất đi tiếp vẫn phải chờ.

85' Malaysia tiếp tục áp đảo ở cuối trận Phút 85 , Malaysia vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 70-30 và 15-8 lần dứt điểm. Lào gần như phải chịu trận trước sức ép liên tục, thể hiện qua cách biệt phạt góc 8-2.

90' Vongsakda Chanthaleuxay nhận thẻ vàng Phút 90, Vongsakda Chanthaleuxay nhận thẻ vàng. Malaysia vẫn đang dẫn Lào 4-0 trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Malaysia 4-0 Lào Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 21:58 28/07/2026

Đội hình chính thức Malaysia Sơ đồ 4-3-3 Lào Sơ đồ 5-4-1 1 Azri Ab Ghani 2 Jimmy Raymond 5 Rodney Celvin 3 Ubaidullah Shamsul 24 Ruventhiran Vengadesan 10 Endrick 8 Ezequiel Agüero 21 Pavithran Gunalan 13 Mohamadou Sumareh 20 Syafiq Ahmad 17 Paulo Josué 12 Souvannasangso 16 Xayasith Singsavang 13 Viengxay Sydavong 23 Phonsack Seesavath 3 Sonevilay Phetviengsy 20 Bounchay Chernvanglien 10 Soukpachan Leuanthala 8 Damoth Thongkhamsavath 6 Chanthavixay Khounthoumphone 4 Kaharn Phetsivilay 24 Vilai Kulungsy Dự bị Malaysia 4 Alif Ahmad 6 Aysar Hadi 7 Wan Kuzain 11 Fazrul Amir 12 Haiqal Lau 14 Engku Shakir 15 Ibrahim Manusi 16 Haziq Aiman 19 Haqimi Azim Lào 1 Kop Lokphathip 2 Photthavong Sangvilay 7 Sayfon Keohanam 9 Khonesavanh Keonuchanh 11 Chony Waenpaseuth 14 Kouaycheng Noophackde 15 Phayak Siphanom 18 Soulisack Souvankham 21 Vongsakda Chanthaleuxay Cập nhật đội hình lúc 19:20 28/07/2026

Malaysia Thống kê Lào 72% Kiểm soát bóng 28% 18 Dứt điểm 8 9 Trúng đích 3 8 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Endrick Malaysia 1 bàn Paulo Josué Malaysia 1 bàn P Pavithran Gunalan Malaysia 2 kiến tạo Azri Ab Ghani Malaysia Điểm 7.4

20h00 ngày 28/07/2026 là thời điểm Malaysia đối đầu Lào tại ASEAN Cup. Malaysia đang đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Lào xếp thứ 5 và chưa có điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng cùng sự khác biệt trong kết quả gần nhất khiến Malaysia được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn.

Bối cảnh trước trận đấu

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Malaysia có lợi thế rõ ràng về vị trí và điểm số. Đội bóng này đang đứng thứ 2, trong khi Lào ở vị trí thứ 5 với 0 điểm. Dù những con số trên chưa phản ánh toàn bộ diễn biến chuyên môn, chúng cho thấy Malaysia bước vào cuộc so tài với nền tảng thuận lợi hơn.

Với Malaysia, mục tiêu trước mắt là duy trì sự ổn định và tận dụng lợi thế đang có. Lào cần phản ứng sau kết quả không thuận lợi gần nhất, đồng thời tìm cách hạn chế khoảng trống giữa hai đội trên bảng xếp hạng. Vì vậy, cách nhập cuộc của Lào sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế trận chung.

Phong độ gần nhất tạo khác biệt

Malaysia giành chiến thắng ở trận gần nhất, trong khi Lào nhận thất bại. Đây là tín hiệu trái chiều trước cuộc đối đầu, đặc biệt khi trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung trong những thời điểm quan trọng.

Chiến thắng gần nhất giúp Malaysia có thêm cơ sở để triển khai lối chơi chủ động hơn. Đội bóng này có thể hướng tới việc kiểm soát thế trận, gây sức ép và buộc Lào phải dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự. Tuy nhiên, lợi thế về phong độ chỉ phát huy tác dụng nếu Malaysia chuyển hóa được ưu thế kiểm soát thành những tình huống tấn công đủ sức gây nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Lào cần tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến sự tự tin. Một cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình hợp lý và chờ thời cơ chuyển trạng thái có thể giúp đội bóng này giảm sức ép trong giai đoạn đầu. Điều quan trọng là Lào phải duy trì sự kiên nhẫn, bởi việc dâng cao thiếu tổ chức có thể mở ra khoảng trống cho đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng hoàn toàn về Malaysia

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Malaysia thắng cả 5 trận, còn Lào không có chiến thắng nào và hai đội không hòa trận nào. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể cho Malaysia, đồng thời đặt Lào trước yêu cầu phải phá vỡ một chuỗi kết quả bất lợi.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không thể thay thế màn trình diễn trong trận đấu sắp tới. Malaysia vẫn cần thi đấu tập trung để biến ưu thế quá khứ thành lợi thế thực tế. Với Lào, việc duy trì cấu trúc phòng ngự và không để trận đấu bị cuốn theo nhịp độ của Malaysia sẽ là những yếu tố then chốt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Malaysia nhiều khả năng sẽ tìm cách đẩy cao sức ép và kiểm soát các khu vực quan trọng trên sân. Khi có bóng, đội bóng này cần luân chuyển đủ nhanh để kéo giãn hàng thủ Lào, nhưng cũng phải bảo đảm quân số phía sau nhằm tránh bị phản công.

Lào có thể ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, thu hẹp không gian giữa các tuyến và chờ cơ hội đưa bóng lên phía trước. Khả năng thoát pressing sẽ đặc biệt quan trọng, bởi nếu liên tục mất bóng ở khu vực nguy hiểm, Lào sẽ khó duy trì thế trận cân bằng.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân cũng có thể quyết định hướng phát triển của trận đấu. Nếu Malaysia giành quyền kiểm soát bóng và tạo được áp lực liên tục, Lào sẽ phải lùi sâu hơn. Ngược lại, nếu Lào giữ được cự ly hợp lý và tận dụng tốt những lần chuyển trạng thái, Malaysia có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì sức ép.

Nhận định trước trận

Malaysia sở hữu lợi thế ở cả ba khía cạnh: vị trí trên bảng xếp hạng, kết quả gần nhất và thành tích đối đầu. Lào vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu chơi kỷ luật, hạn chế sai lầm và không để Malaysia sớm áp đặt nhịp độ.

Nhìn chung, Malaysia bước vào trận đấu với nền tảng thuận lợi hơn, nhưng đội bóng này cần thể hiện sự chủ động bằng chất lượng tấn công và khả năng kiểm soát rủi ro. Lào sẽ phải dựa vào tính tổ chức, sự bền bỉ và những thời điểm chuyển trạng thái để gây khó khăn cho đối thủ. Trận đấu vì thế có thể được định hình bởi câu hỏi liệu Malaysia có tận dụng được ưu thế sẵn có hay Lào sẽ tìm ra cách làm gián đoạn thế trận của đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaysia · 5 thắng 0 hòa Lào · 0 thắng Malaysia 5 - 1 Lào MAL Lào 0 - 3 Malaysia MAL Lào 1 - 3 Malaysia MAL Malaysia 5 - 0 Lào MAL Malaysia 4 - 0 Lào MAL

Malaysia 5 trận gần nhất T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Lào 5 trận gần nhất B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 T 2 Malaysia 1 1 0 0 +1 3 T 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 1 0 0 1 -1 0 B 5 Lào 1 0 0 1 -5 0 B

Tình hình lực lượng Malaysia ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court) Lào ✚ Kop Lokphathip (Foot Injury)