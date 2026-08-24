Malen lập hat-trick rực sáng, AS Roma thắng đậm Fiorentina ngày mở màn Serie A Tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick của Malen trên sân Stadio Olimpico, AS Roma đánh bại Fiorentina 4-0 ở vòng mở màn Serie A, đẩy đối thủ vào khởi đầu đầy khó khăn.

AS Roma 4 - 0 Fiorentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AS Roma tiếp đón Fiorentina.

12' AS Roma áp đảo thế trận những phút đầu Trải qua hơn 10 phút thi đấu đầu tiên, AS Roma chủ động chiếm lĩnh hoàn toàn tuyến giữa với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 71% - 29% . Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và đã tung ra 2 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ), buộc Fiorentina phải lùi sâu đội hình để tập trung phòng ngự.

24' AS Roma áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Nửa đầu hiệp một chứng kiến AS Roma hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 71% - 29%. Dù vậy, đội chủ nhà mới chỉ tạo ra 2 - 0 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0) và vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành của Fiorentina khi tỷ số đang là 0-0.

27' D. Malen mở tỷ số cho AS Roma Phút 27, nhận đường kiến tạo từ P. Dybala, D. Malen dứt điểm chính xác đưa AS Roma vươn lên dẫn 1-0. Pha lập công này hoàn toàn xứng đáng với sức ép và thế trận vượt trội mà đội chủ sân Stadio Olimpico tạo ra từ đầu trận.

30' Thẻ vàng cho N. Fagioli bên phía Fiorentina Phút 30, N. Fagioli phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân. Đội khách Fiorentina đang rơi vào thế bám đuổi đầy khó khăn tại Stadio Olimpico khi vừa bị dẫn trước 1-0 và lép vế về mặt thế trận.

39' M. Hermoso nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Hermoso bên phía AS Roma sau một pha phạm lỗi. Dù đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 1-0, các cầu thủ phòng ngự cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh rủi ro thẻ phạt trong thời gian còn lại.

39' AS Roma kiểm soát hoàn toàn thế trận Bước vào những phút cuối hiệp một, AS Roma đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 67% - 33% . Đội chủ nhà duy trì sức ép nghẹt thở và vượt trội về số pha hãm thành với 9 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 1 ), buộc Fiorentina phải căng mình chống đỡ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' M. Kone nhận thẻ vàng sau pha kéo người Phút 49, M. Kone bên phía AS Roma phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau hành vi kéo người. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà ở trận này, buộc họ phải thi đấu tỉnh táo hơn để bảo toàn cách biệt 1-0.

51' AS Roma áp đảo và kiểm soát hoàn toàn thế trận Bước sang đầu hiệp hai, AS Roma tiếp tục duy trì thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% - 34% . Đội bóng áo bã trầu liên tục tạo sức ép và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 10 - 2 (trúng đích 4 - 2 ), trong khi Fiorentina vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

52' D. Malen nhân đôi cách biệt cho AS Roma Phút 52, đón đường kiến tạo thuận lợi từ P. Dybala , D. Malen dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho AS Roma. Bàn thắng sớm ở hiệp hai giúp đội chủ sân Stadio Olimpico củng cố vững chắc thế trận áp đảo trước Fiorentina.

53' M. Soule vào sân tiếp sức cho AS Roma Phút 53, ngay sau khi nhân đôi cách biệt lên 2-0 , AS Roma tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Soule được tung vào sân để thay thế cho R. Mora . Đội chủ sân Stadio Olimpico tiếp tục làm mới đội hình nhằm duy trì thế trận áp đảo trước Fiorentina.

60' D. Malen nới rộng cách biệt lên 3-0 cho AS Roma Phút 60, D. Malen lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho AS Roma. Đội chủ sân Stadio Olimpico tiếp tục áp đảo hoàn toàn Fiorentina và nắm chắc lợi thế lớn trong tay.

62' Fiorentina điều chỉnh nhân sự, A. Jimenez vào sân Phút 62, Fiorentina thực hiện sự thay đổi người khi A. Jimenez được tung vào sân thế chỗ của M. Brescianini . Đội khách cần thêm nguồn năng lượng mới trong bối cảnh đang bị AS Roma dẫn 3-0.

62' Fiorentina đưa C. Inao Oulai vào sân Phút 62, Fiorentina thực hiện sự thay đổi người khi rút N. Fagioli ra nghỉ để nhường chỗ cho C. Inao Oulai. Tiền vệ N. Fagioli trước đó đã phải nhận một thẻ vàng trong hiệp một và quyết định này có thể nhằm làm mới tuyến giữa của đội khách.

63' Fiorentina tăng cường hàng công với M. Kean Phút 63', Fiorentina quyết định làm mới tuyến đầu khi M. Kean được tung vào sân thay thế cho F. Mastantuono . Trong thế trận đang bị AS Roma dẫn trước 3-0, đội khách rất cần sự đột biến từ những nhân tố mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

63' M. Pellegrino nhận thẻ vàng khi Fiorentina bị dẫn 3-0 Phút 63', M. Pellegrino bên phía Fiorentina phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi hành vi phi thể thao. Đội khách đang trải qua thế trận vô cùng khó khăn tại Stadio Olimpico khi bị AS Roma dẫn trước 3-0.

63' AS Roma duy trì thế áp đảo toàn diện Bước qua phút 63, AS Roma hoàn toàn làm chủ cục diện với tỷ số 3-0 cùng tỷ lệ cầm bóng 64% - 36%. Đội chủ nhà tiếp tục vượt trội ở thống kê dứt điểm (11-4, trúng đích 5-2), khiến Fiorentina rơi vào thế trận hoàn toàn bế tắc.

68' AS Roma rút D. Malen ra nghỉ, S. Castro vào sân Phút 68, AS Roma tiến hành thay người khi S. Castro được tung vào sân thế chỗ cho D. Malen . Nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-0 khá an toàn, đội chủ sân Stadio Olimpico có thể chủ động làm mới lực lượng trong phần còn lại của trận đấu.

68' AS Roma rút M. Hermoso rời sân Phút 68, AS Roma tiến hành điều chỉnh đội hình khi K. Koulierakis được tung vào sân thay thế M. Hermoso . Quyết định rút trung vệ đã nhận thẻ vàng ra nghỉ là bước đi an toàn hợp lý khi đội chủ nhà đang kiểm soát hoàn toàn cục diện với lợi thế dẫn 3-0.

74' Fiorentina đưa Mandragora vào sân Phút 74, Fiorentina có sự điều chỉnh nhân sự khi R. Mandragora được tung vào sân thay cho A. Atta . Trong bối cảnh đang bị AS Roma dẫn trước 3-0, đội khách cần thêm năng lượng cho tuyến giữa để hy vọng cải thiện thế trận ở những phút cuối.

75' AS Roma duy trì áp đảo thế trận Bước vào 15 phút cuối trận, AS Roma vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 61% - 39%. Đội chủ nhà tiếp tục vượt trội ở mặt trận tấn công với 13 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 6 - 3), khiến Fiorentina gặp vô vàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự.

79' AS Roma rút Dybala nghỉ ngơi khi dẫn cách biệt Phút 79, AS Roma tiến hành thay đổi nhân sự khi N. El Aynaoui được tung vào sân thế chỗ cho P. Dybala . Nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0, đội chủ nhà hoàn toàn có thể chủ động giữ sức cho các trụ cột trong khoảng thời gian còn lại.

79' AS Roma đưa N. Pisilli vào thay M. Kone Phút 79, AS Roma thực hiện sự thay đổi người ở tuyến giữa khi N. Pisilli được tung vào sân để thay thế M. Kone . Với lợi thế dẫn trước 3-0 trên sân Stadio Olimpico, việc rút M. Kone – người đã phải nhận một thẻ vàng – là bước điều chỉnh hợp lý nhằm duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.

80' Fiorentina đưa V. Valdepenas vào sân Phút 80, Fiorentina thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa V. Valdepenas vào sân thế chỗ Joao Mario . Đang bị dẫn trước 3-0 trên sân Stadio Olimpico, đội khách nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới cho lối chơi trong những phút thi đấu còn lại.

86' N. Pisilli nâng tỷ số lên 4-0 cho AS Roma Phút 86, N. Pisilli lập công giúp AS Roma nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Fiorentina. Bàn thắng ở những phút cuối trận càng khẳng định sự áp đảo toàn diện của đội chủ sân Stadio Olimpico.

87' AS Roma kiểm soát hoàn toàn thế trận Bước sang phút 87, AS Roma hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 4-0 cách biệt. Đội bóng áo bã trầu áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng 59% - 41% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 6 - 4 ), khiến mọi nỗ lực lên bóng của Fiorentina đều rơi vào bế tắc.

KT Kết thúc: AS Roma 4-0 Fiorentina Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 25/08/2026

Đội hình chính thức AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Piero Gasperini Gian Fiorentina Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Fabio Grosso 99 Mile Svilar 23 Gianluca Mancini 5 Evan Ndicka 22 Mario Hermoso 77 Emanuele Lulli 4 Bryan Cristante 17 Manu Koné 43 Wesley 21 Paulo Dybala 86 Rodrigo Mora 14 Donyell Malen 43 David De Gea 17 João Mário 3 Radu Drăguşin 6 Luca Ranieri 2 Dodô 27 Cher Ndour 44 Nicolò Fagioli 4 Marco Brescianini 30 Franco Mastantuono 14 Arthur Atta 32 Mateo Pellegrino Dự bị AS Roma 70 Giorgio De Marzi 95 Pierluigi Gollini 20 Nahuel Molina 87 Daniele Ghilardi 3 Konstantinos Koulierakis 24 Jan Ziółkowski 8 Neil El Aynaoui 61 Niccolò Pisilli 9 Santiago Castro Fiorentina 53 Oliver Christensen 19 Luca Lezzerini 33 Viery 71 Eman Košpo 20 Álex Jiménez 5 Marin Pongračić 21 Víctor Valdepeñas 42 Christ Inao Oulaï 72 Brando Mazzeo Cập nhật đội hình lúc 01:21 25/08/2026

AS Roma Thống kê Fiorentina 61% Kiểm soát bóng 39% 16 Dứt điểm 8 8 Trúng đích 4 2 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Donyell Malen AS Roma 3 bàn Paulo Dybala AS Roma 3 kiến tạo · điểm 9.3 Niccolò Pisilli AS Roma 1 bàn Bryan Cristante AS Roma Điểm 8.2 Evan Ndicka AS Roma Điểm 7.5 Gianluca Mancini AS Roma Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa AS Roma và Fiorentina diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/08/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico đang thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Đây là thời điểm AS Roma đặt quyết tâm rất cao nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến cuộc tiếp đón đại diện xứ Florence thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất.

Bối cảnh và vị thế hai đội trước giờ bóng lăn

Bước vào trận đấu này, AS Roma tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, các vị khách Fiorentina xếp ở vị trí thứ 13 và cũng đang có cùng 0 điểm.

Dù điểm số trên bảng xếp hạng giữa hai bên chưa có sự phân tách rõ rệt, mục tiêu của AS Roma là thiết lập vị thế vững chắc trong cuộc đua hướng đến các suất tham dự đấu trường châu lục. Lợi thế sân nhà Stadio Olimpico sẽ là điểm tựa quan trọng để đội bóng áo bã trầu triển khai các ý đồ chiến thuật và tạo sức ép lên đối thủ.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội bóng thủ đô

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại sự tự tin đáng kể cho AS Roma. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy AS Roma chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước Fiorentina.

Việc kiểm soát tốt kết quả ở phần lớn các màn đối đầu trước đó phản ánh khả năng khắc chế lối chơi của AS Roma mỗi khi chạm trán Fiorentina. Ngược lại, Fiorentina sẽ cần tìm ra những phương án tiếp cận mới mẻ hơn nếu muốn tạo nên bất ngờ ngay tại Stadio Olimpico.

Nhận định thế trận và toan tính chiến thuật

Với ưu thế đối đầu và sự cổ vũ từ khán giả nhà, AS Roma nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm áp đặt thế trận từ sớm. Mục tiêu duy trì áp lực để hiện thực hóa tham vọng bám đuổi nhóm đầu đòi hỏi đội chủ sân Stadio Olimpico phải duy trì sự tập trung tối đa ở cả khâu tổ chức tấn công lẫn phòng ngự.

Ở phía đối diện, Fiorentina chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dù phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang có thành tích đối đầu vượt trội, đội khách vẫn sở hữu những cơ sở riêng để hướng tới một kết quả khả quan nếu tận dụng tốt sơ hở từ phía chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AS Roma · 3 thắng 1 hòa Fiorentina · 1 thắng AS Roma 4 - 0 Fiorentina AR Fiorentina 1 - 2 AS Roma AR AS Roma 1 - 0 Fiorentina AR Fiorentina 5 - 1 AS Roma FIO Fiorentina 2 - 2 AS Roma Hòa

AS Roma 5 trận gần nhất H B T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất T H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 1 1 0 0 +3 3 T 2 Napoli 1 1 0 0 +2 3 T 3 Lecce 1 1 0 0 +2 3 T … 9 Udinese 1 0 1 0 0 1 H 10 AS Roma 0 0 0 0 0 0 11 Bologna 0 0 0 0 0 0 12 Lazio 0 0 0 0 0 0 13 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 14 Sassuolo 1 0 0 1 -1 0 B …

Tình hình lực lượng AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury)