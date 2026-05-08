Mallorca thắng đậm Paris Saint Germain trong trận giao hữu tại Son Moix Mallorca đánh bại Paris Saint Germain 3-0 tại Estadi Mallorca Son Moix trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ, với các bàn thắng của Luvumbo, Virgili và Raíllo.

Mallorca 3 - 0 Paris Saint Germain Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mallorca tiếp đón Paris Saint Germain.

12' PSG kiểm soát bóng, Mallorca rình rập Phút 12, Paris Saint Germain đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 20-80 và nhỉnh hơn về phạt góc 0-1. Mallorca lùi sâu chờ cơ hội, nhưng vẫn tạo ra nhiều cú dứt điểm hơn, 2-1, trong đó số lần trúng đích là 1-0.

21' Zito Luvumbo đưa Mallorca vượt lên Phút 21, Zito Luvumbo lập công sau đường kiến tạo của Jan Virgili, đưa Mallorca dẫn Paris Saint Germain 1-0. Đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số dù đang kiểm soát bóng ít hơn.

24' Paris Saint Germain áp đảo thế trận Bước sang phút 24', Paris Saint Germain kiểm soát bóng vượt trội 32-68, buộc Mallorca phải tập trung phòng ngự và chờ thời cơ. Dù số lần dứt điểm cân bằng 3-3, Mallorca đang hiệu quả hơn với chỉ số trúng đích 2-0 và giữ lợi thế 1-0.

36' PSG kiểm soát bóng, Mallorca giữ lợi thế Bước sang phút 36, Paris Saint Germain đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 35 - 65, nhưng Mallorca vẫn đứng vững sau khi mở tỷ số. Thế trận chưa hoàn toàn nghiêng về đội khách khi hai bên cùng có 5 - 5 cú dứt điểm, trong đó Mallorca nhỉnh hơn về số lần trúng đích với 2 - 1.

40' Jan Virgili nhân đôi cách biệt cho Mallorca Phút 40, Jan Virgili lập công, giúp Mallorca nâng tỷ số lên 2-0 trước Paris Saint Germain. Mallorca đang tạo ra khoảng cách đáng kể sau bàn thắng thứ hai.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Lucas Chevalier vào sân thay Matvey Safonov Phút 46, Lucas Chevalier vào sân thay Matvey Safonov, khi Paris Saint Germain đang bị Mallorca dẫn 2-0. Thủ môn mới lập tức được trao nhiệm vụ trong bối cảnh đội khách cần tìm cách trở lại trận đấu.

46' Antoniu Roca vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Antoniu Roca vào sân thay Pablo Torre, trong thời điểm Mallorca đang dẫn Paris Saint Germain 2-0. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai mang đến thêm một phương án mới cho Mallorca.

46' Álex Sala vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Álex Sala vào sân thay Sergi Darder, khi Mallorca đang dẫn 2-0 trước Paris Saint Germain. Đội chủ nhà bước vào hiệp hai với lợi thế rõ rệt.

46' Mallorca thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, Antonio Sánchez vào sân thay Jan Virgili khi Mallorca đang dẫn Paris Saint Germain 2-0. Một sự điều chỉnh sớm để đội chủ nhà duy trì lợi thế sau hiệp một hiệu quả.

46' Mallorca thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Aboubaka Soumahoro vào sân thay Martin Valjent. Mallorca bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn 2-0, nhưng Paris Saint Germain vẫn còn nhiều thời gian để tìm kiếm bàn rút ngắn.

49' PSG kiểm soát bóng, Mallorca rình rập Phút 49', Paris Saint Germain đang kiểm soát bóng 39-61 nhưng Mallorca mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, với thống kê 9-6 và trúng đích 4-2. Đội chủ nhà chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công để bảo toàn lợi thế dẫn 2-0.

51' Raíllo giúp Mallorca dẫn 3-0 Phút 51, Antonio Raíllo lập công, giúp Mallorca nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Paris Saint Germain. Đội chủ nhà đang tạo ra thế dẫn sâu sau giờ nghỉ.

60' Younes Idder thế chỗ Ibrahim Mbaye Phút 60, Younes Idder vào sân thay Ibrahim Mbaye. Trong bối cảnh Mallorca đang dẫn 3-0, trận đấu tiếp tục nghiêng mạnh về phía họ.

61' Adam Ayari vào sân phút 61 Phút 61', Adam Ayari vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia. Mallorca đang dẫn 3-0, và sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội bóng có lợi thế rất lớn.

61' Quentin Ndjantou rời sân ở phút 61 Phút 61, Quentin Ndjantou rời sân trong một sự điều chỉnh nhân sự. Mallorca đang dẫn 3-0, tạo điều kiện để trận đấu bước vào giai đoạn được kiểm soát chặt chẽ hơn.

61' Iván Cuéllar vào sân thay Arnau Tenas Phút 61', Iván Cuéllar vào sân thay Arnau Tenas khi Mallorca đang dẫn 3-0.

61' Mateu Morey vào sân ở phút 61 Phút 61', Mateu Morey vào sân thay Miguel Calatayud, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Mallorca.

61' Willian Pacho vào sân Phút 61', Willian Pacho vào sân thay Dimitri Lucea.

61' Mallorca thay người ở phút 61 Phút 61', Abdón Prats vào sân thay Adrián Fuentes, khi Mallorca đang dẫn 3-0.

61' Mallorca hiệu quả dù PSG cầm bóng nhiều Phút 61, Paris Saint-Germain kiểm soát bóng 61% nhưng Mallorca mới là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn với dứt điểm 14-7 và số lần trúng đích 6-2. Đội chủ nhà đang phòng ngự chặt chẽ, trong khi PSG phải chịu sức ép lớn khi bị dẫn 3-0.

62' Antoniu Roca nhận thẻ vàng Phút 62, Antoniu Roca nhận thẻ vàng. Mallorca vẫn đang dẫn 3-0 trước Paris Saint Germain.

73' Marc Domènech vào sân ở phút 73 Phút 73', Marc Domènech được tung vào sân, thay cho Zito Luvumbo. Sự điều chỉnh này mang đến thêm luồng gió mới cho những phút còn lại.

73' Mallorca thay người ở phút 73 Phút 73', Rayan Abo El Nay vào sân thay Dro Fernández, khi Mallorca đang dẫn Paris Saint Germain 3-0. Đội chủ nhà tiếp tục làm mới nhân sự trong thế trận đầy thuận lợi.

73' Mallorca thay người ở phút 73 Phút 73', Luis Orejuela de la Rosa vào sân thay Toni Lato. Mallorca thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Paris Saint Germain 3-0, hướng tới việc duy trì lợi thế lớn.

73' Mallorca sắc bén dù PSG cầm bóng nhiều hơn Phút 73, Paris Saint Germain kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 42 - 58, nhưng Mallorca mới là đội tạo ra sức ép đáng kể qua số dứt điểm 15 - 8 và trúng đích 6 - 3. PSG dù cầm bóng vẫn gặp khó trong việc chuyển ưu thế kiểm soát thành những cơ hội rõ rệt.

81' Abdou Fanne Drame vào sân phút 81 Phút 81, Abdou Fanne Drame vào sân thay D. Boly. Mallorca thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

81' Senny Mayulu rời sân ở phút 81 Phút 81, Senny Mayulu rời sân trong một sự điều chỉnh nhân sự của đội bóng.

82' Mallorca điều chỉnh nhân sự ở phút 82 Phút 82, Jandro García vào sân thay Manu Morlanes, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Mallorca. Khi đang nắm lợi thế lớn, Mallorca có thể hướng tới việc duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.

82' Mallorca thay người ở phút 82 Phút 82, David López vào sân thay Antonio Raíllo. Mallorca thực hiện sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế rất lớn trước Paris Saint Germain.

85' Mallorca sắc bén dù PSG cầm bóng nhiều hơn Phút 85', Paris Saint Germain vẫn cầm bóng nhiều hơn (42-58), nhưng Mallorca mới là đội tạo sức ép rõ nét với 16-8 pha dứt điểm, trong đó số lần trúng đích là 6-3. Đội chủ nhà đang chơi hiệu quả hơn, còn PSG tỏ ra bế tắc trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Mallorca 3-0 Paris Saint Germain Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:49 06/08/2026

Mallorca Thống kê Paris Saint Germain 42% Kiểm soát bóng 58% 17 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 3 5 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Jan Virgili Mallorca 1 bàn · 1 kiến tạo Zito Luvumbo Mallorca 1 bàn Antonio Raíllo Mallorca 1 bàn Sergi Darder Mallorca 1 kiến tạo · điểm 7.35 Álex Sala Mallorca 1 kiến tạo · điểm 6.94

Thông tin trận đấu

Mallorca sẽ đối đầu Paris Saint Germain trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 06/08/2026 tại Estadi Mallorca Son Moix.

Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có sự khác biệt về bối cảnh thi đấu, nhưng dữ liệu hiện có chưa cung cấp vị trí, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể của mỗi đội. Vì vậy, nhận định trước trận cần tập trung vào những thông tin đã được xác nhận, thay vì đưa ra kết luận vượt quá cơ sở.

Bối cảnh đáng chú ý

Trận giao hữu thường tạo điều kiện để các đội thử nghiệm cách vận hành, đánh giá nhân sự và điều chỉnh lối chơi. Tuy nhiên, chưa có thông tin về danh sách cầu thủ tham dự, đội hình dự kiến hay những trường hợp vắng mặt của Mallorca và Paris Saint Germain.

Điều này khiến việc dự đoán sơ đồ chiến thuật hoặc những vị trí cụ thể trên sân chưa có đủ căn cứ. Cách tiếp cận thận trọng hơn là chờ thông tin đội hình được công bố trước giờ bóng lăn, đặc biệt trong một trận đấu mà mục tiêu sử dụng nhân sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhập cuộc của hai bên.

Địa điểm và ý nghĩa sân nhà

Estadi Mallorca Son Moix là địa điểm tổ chức trận đấu. Việc được thi đấu tại sân nhà có thể giúp Mallorca có sự quen thuộc với không gian thi đấu và điều kiện sân bãi. Dù vậy, chưa có dữ liệu cho phép định lượng ảnh hưởng của yếu tố này hoặc khẳng định lợi thế cụ thể dành cho đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Paris Saint Germain sẽ phải thích nghi với bối cảnh thi đấu trên sân của đối thủ. Hiệu quả của đội khách phụ thuộc vào cách triển khai bóng, mức độ gắn kết giữa các tuyến và lựa chọn nhân sự, những yếu tố chưa được cung cấp trong thông tin trước trận.

Điểm chờ đợi về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở cách hai đội kiểm soát nhịp độ và tổ chức tấn công. Nếu Mallorca ưu tiên sự chủ động trên sân nhà, khả năng phối hợp giữa hàng tiền vệ và tuyến trên sẽ là chi tiết cần theo dõi. Trong khi đó, Paris Saint Germain có thể phải cân bằng giữa việc gây sức ép và duy trì cấu trúc phòng ngự khi không có thông tin đầy đủ về đội hình ra sân.

Bên cạnh đó, những điều chỉnh sau giờ nghỉ có thể mang ý nghĩa quan trọng. Một trận giao hữu không chỉ được đánh giá qua kết quả, mà còn qua cách các cầu thủ thích nghi với vai trò mới, khả năng duy trì cự ly đội hình và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái.

Nhận định trước trận

Mallorca vs Paris Saint Germain là cuộc đối đầu đáng chú ý tại Estadi Mallorca Son Moix lúc 01h00 ngày 06/08/2026. Hiện chưa có đủ dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật để nghiêng về một đội hoặc đưa ra dự đoán cụ thể.

Vì thế, những yếu tố cần quan tâm nhất trước giờ thi đấu là đội hình được công bố, cách hai huấn luyện viên phân bổ thời lượng thi đấu và khả năng các cầu thủ duy trì tính tổ chức. Những thông tin này sẽ giúp xác định rõ hơn xu hướng của trận giao hữu.

Mallorca 5 trận gần nhất T B B H T Paris Saint Germain 5 trận gần nhất H B T T H

Tình hình lực lượng Mallorca ✚ Iván Cuéllar (Suspended) ✚ Zito Luvumbo (Unknown Injury) ✚ Manu Morlanes (Unknown Injury) Paris Saint Germain ✚ Nuno Mendes (Muscle Injury)