Man City và Man Utd từ chối mua Ndiaye giá 75 triệu bảng, Al-Hilal dẫn đầu cuộc đua Mức giá 75 triệu bảng từ Everton khiến cả Man City lẫn Man Utd rút lui khỏi thương vụ Iliman Ndiaye, mở ra cơ hội lớn cho câu lạc bộ Al-Hilal.

Cả Manchester City và Manchester United đều chính thức từ chối đáp ứng mức giá 75 triệu bảng mà Everton yêu cầu cho tiền đạo Iliman Ndiaye. Quyết định rút lui của hai đội bóng lớn thành Manchester đã tạo điều kiện thuận lợi cho câu lạc bộ Al-Hilal từ Saudi Arabia vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Senegal.

Rào cản 75 triệu bảng khiến hai gã khổng lồ rút lui

Thương vụ chuyển nhượng Iliman Ndiaye đã có bước ngoặt lớn khi các bên không thể tìm được tiếng nói chung về định giá cầu thủ. Huấn luyện viên Michael Carrick mong muốn đưa tiền đạo 26 tuổi về Man Utd nhằm tăng cường chiều sâu cho hàng công, bên cạnh những cái tên như Mbeumo hay Cunha. Trong khi đó, Man City nhắm tới chân sút này như một phương án chất lượng để thay thế cho Savinho và Omar Marmoush.

Tuy nhiên, con số 75 triệu bảng mà phía Everton đưa ra được xem là quá cao so với tính toán ngân sách của cả hai câu lạc bộ thành Manchester. Việc không chấp nhận chi trả mức phí vượt khung đã buộc Man City và Man Utd phải gạch tên tuyển thủ Senegal khỏi danh sách ưu tiên chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng.

Iliman Ndiaye đứng trước cơ hội chuyển sang thi đấu tại Saudi Pro League.

Thống kê ấn tượng khẳng định vị thế tại Everton

Everton hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán bởi hợp đồng của Ndiaye vẫn còn thời hạn kéo dài đến năm 2029. Gia nhập đại diện vùng Merseyside vào năm 2024 với mức giá 15 triệu bảng, chân sút người Senegal đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị chuyên môn và trở thành nhân tố không thể thay thế trên hàng công.

Trong 71 lần ra sân cho The Toffees, Ndiaye đã ghi được 17 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo. Mùa giải trước tại Premier League, anh sở hữu 9 lần đóng góp vào bàn thắng, đồng thời duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia Senegal. Sự thăng tiến vượt bậc này là lý do giúp giá trị của anh tăng gấp 5 lần chỉ sau một thời gian ngắn.

Al-Hilal tăng tốc cùng đề nghị đãi ngộ hấp dẫn

Tận dụng động thái rút lui từ các đại diện Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Al-Hilal đã nhanh chóng tiếp cận và đạt thỏa thuận cá nhân với Ndiaye nhờ mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn. Tiền đạo 26 tuổi tỏ ra cởi mở trước kịch bản chuyển sang châu Á thi đấu, dù gia đình anh vẫn ưu tiên phương án tiếp tục gắn bó với môi trường bóng đá châu Âu.

Dù chưa chính thức gửi đề nghị bằng văn bản đến Everton, Al-Hilal hiện là đội bóng nắm lợi thế lớn nhất. Thương vụ nhiều khả năng sẽ sớm hoàn tất nếu đại gia Saudi Arabia chấp nhận chi trả đủ mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu từ Everton. Cơ hội cho các đội bóng Anh lật ngược thế cờ chỉ xuất hiện nếu họ quyết định thay đổi lập trường về mức giá ban đầu.