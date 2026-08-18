Man Utd bộc lộ lỗ hổng hành lang trái sau trận thua Milan 2-4 dưới thời HLV Michael Carrick Dù đón nhận tín hiệu tích cực từ Joshua Zirkzee, Man Utd vẫn bộc lộ điểm yếu chết người ở cánh trái khi hàng thủ dâng cao trong trận thua AC Milan 2-4.

Thất bại 2-4 trước AC Milan trong trận giao hữu khép lại giai đoạn tiền mùa giải đã phơi bày những rủi ro lớn trong hệ thống chiến thuật mới của Man Utd. Dù xuất hiện không ít tín hiệu khả quan trên hàng công, diện mạo của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV Michael Carrick vẫn để lại mối lo ngại sâu sắc tại vị trí hậu vệ cánh trái trước thềm mùa giải mới.

Giai đoạn hè của Man Utd cho thấy CLB còn nhiều điều cần giải quyết.

Rủi ro từ hệ thống phòng ngự dâng cao và bài toán cánh trái

Khác biệt lớn nhất trong lối chơi mà HLV Michael Carrick áp dụng mùa hè này là sự chủ động. Thay vì sử dụng khối phòng ngự lùi sâu lùi về bảo vệ khu vực vòng cấm như sáu tháng cuối mùa giải trước, Man Utd chuyển sang vận hành tuyến phòng thủ dâng cao. Đội bóng tích cực thực hiện các tình huống pressing và counter-press ngay khi mất bóng nhằm giành lại quyền kiểm soát ở tầm cao.

Tuy nhiên, mặt trái của triết lý này ngay lập tức bị AC Milan khai thác. Bàn thua thứ tư của Man Utd xuất phát từ một pha bóng dài đơn giản rót thẳng vào khoảng trống mênh mông phía sau hàng thủ đang dâng quá cao. Tình huống phản ánh chính xác lý do Ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford đang hối hả tìm kiếm một hậu vệ cánh trái chất lượng trên thị trường chuyển nhượng.

Man Utd thua ngược Milan 2-4 khi hàng thủ dâng cao.

Đội hình Man Utd không chỉ thiếu phương án chia lửa với Luke Shaw khi bước vào lịch thi đấu khốc liệt tại các cúp châu Âu, mà còn thiếu một nhân tố sở hữu tốc độ đủ tốt để bọc lót khoảng trống mỗi khi hệ thống đẩy cao đội hình. Thời gian thị trường chuyển nhượng còn lại rất ít để đội bóng hoàn tất phương án gia cố then chốt này.

Điểm sáng từ hàng công và sự biến chuyển của Joshua Zirkzee

Bên cạnh những nỗi lo ở tuyến dưới, chuỗi trận giao hữu hè cũng chứng kiến sự trỗi dậy của các nhân tố tấn công. Bryan Mbeumo và Amad Diallo thể hiện phong độ ấn tượng với sự thanh thoát và tốc độ vượt trội. Mbeumo duy trì sự sắc bén trong các tình huống dứt điểm, trong khi Amad Diallo chơi bóng tự tin sau màn trình diễn nổi bật cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà tại kỳ World Cup vừa qua.

Đáng chú ý, Joshua Zirkzee đang tạo ra những tín hiệu tích cực. Dù tương lai tại Old Trafford từng bị đặt dấu hỏi, tiền đạo người Hà Lan lại cho thấy khả năng thích nghi chiến thuật đáng kinh ngạc trong mùa giải thứ ba khoác áo CLB.

Màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Leeds United cho thấy Zirkzee hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò hộ công, trở thành phương án dự phòng chất lượng cho Bruno Fernandes ở vị trí số 10. Đây sẽ là phương án chiến thuật quan trọng để HLV Michael Carrick tính toán cho chặng đường dài.

Tương lai bỏ ngỏ của Marcus Rashford

Song song với các vấn đề chuyên môn, tương lai của Marcus Rashford tiếp tục thu hút sự chú ý. Trở lại sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Aston Villa và Barcelona, sự xuất hiện của chân sút người Anh mang đến nhiều dấu hỏi.

HLV Michael Carrick công khai bày tỏ mong muốn giữ chân học trò: "Marcus là cầu thủ của tôi và tôi đang mong đợi được làm việc với tiền đạo này khi bước vào mùa giải mới."

Mặc dù HLV Carrick khẳng định Rashford vẫn nằm trong kế hoạch ban huấn luyện, khả năng tiền đạo này tiếp tục gắn bó sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại vẫn chưa chắc chắn. Rashford ưu tiên gia nhập một đội bóng tham dự giải đấu đỉnh cao, nhưng mức lương hiện tại cùng điều khoản hợp đồng đang là rào cản lớn khiến việc tìm kiếm bến đỗ mới gặp nhiều trở ngại.