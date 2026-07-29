Man Utd cân nhắc Tyler Adams để gia cố tuyến giữa trước khi thị trường hè khép lại Thương vụ Aurelien Tchouameni thiếu khả thi khiến Man Utd cân nhắc Tyler Adams, tiền vệ có 2,1 pha tắc bóng mỗi trận nhưng từng nghỉ 26 trận trong hai mùa.

Manchester United đang cân nhắc gửi đề nghị chính thức tới Bournemouth để chiêu mộ Tyler Adams, trong bối cảnh phương án Aurelien Tchouameni từ Real Madrid được cho là thiếu khả thi. Tiền vệ người Mỹ có các chỉ số đánh chặn đáng chú ý, nhưng tiền sử chấn thương là yếu tố khiến đội chủ sân Old Trafford phải thận trọng.

Theo talkSPORT, Adams đã được Man Utd đưa vào danh sách mục tiêu tiềm năng nhằm tăng chiều sâu và khả năng thu hồi bóng ở tuyến giữa trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa. Đội bóng này vừa bổ sung Youri Tielemans và Andrey Santos, song vẫn muốn có thêm một tiền vệ phòng ngự.

Man United nhắm Tyler Adams. Ảnh: Getty Images.

Adams mang đến năng lực đánh chặn cho tuyến giữa

Bournemouth được cho là không sẵn sàng bán trụ cột với mức phí 35 triệu bảng. Dù vậy, Man Utd vẫn cân nhắc đưa ra đề nghị để sớm xác định tính khả thi của thương vụ.

Ở mùa giải vừa qua, Adams có 21 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, góp phần giúp Bournemouth cán đích thứ 5 và giành vé dự cúp châu Âu. Đây là vị trí cao nhất của Bournemouth trong lịch sử đội bóng theo thông tin từ nguồn.

Điểm mạnh rõ nhất của tiền vệ 27 tuổi nằm ở hoạt động không bóng. Adams đạt trung bình 1,3 lần cắt bóng và 2,1 pha tắc bóng mỗi trận, những chỉ số được đánh giá vượt trội so với phần lớn tiền vệ hiện có của Man Utd.

Đóng góp của anh không chỉ giới hạn ở phòng ngự. Cựu cầu thủ Leeds United ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo, đồng thời thực hiện trung bình 35,2 đường chuyền mỗi trận. Max Aarons, đồng đội của Adams, từng gọi tuyển thủ Mỹ là một “lãnh đạo bẩm sinh”, nhấn mạnh tinh thần thi đấu và năng lực điều tiết nhịp độ của anh.

Rủi ro chấn thương là trở ngại lớn nhất

Vấn đề của Adams không nằm ở chất lượng khi đạt thể trạng tốt, mà là khả năng duy trì sự hiện diện xuyên suốt mùa giải. Trong hai mùa gần nhất, anh đã bỏ lỡ 26 trận vì các vấn đề thể lực khác nhau.

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết Man Utd còn cân nhắc hạn chế về chiều cao và sức mạnh tranh chấp trên không của Adams. Đây là khía cạnh quan trọng với một tiền vệ chơi ở khu vực trung tuyến, nơi những pha bóng hai và tranh chấp thể chất có thể quyết định quyền kiểm soát thế trận.

Sander Berge là phương án thay thế

Nếu ưu tiên một lựa chọn ít rủi ro hơn về thể trạng, Man Utd có thể chuyển hướng sang Sander Berge của Fulham. Tiền vệ 28 tuổi sở hữu thể hình tốt, khả năng càn lướt và mới chỉ nghỉ 6 trận kể từ năm 2024.

So với Adams, Berge được xem là phương án có thể bổ sung sức mạnh và độ dày nhân sự cho Man Utd. Quyết định cuối cùng vì thế sẽ phụ thuộc vào việc đội bóng đánh giá cao hơn năng lực đánh chặn của Adams hay sự ổn định về thể trạng mà Berge có thể mang lại.