Man Utd chính thức chia tay tiền đạo Ethan Wheatley gia nhập Lincoln City ở Championship Tiền đạo Ethan Wheatley rời Manchester United chuyển sang khoác áo Lincoln City tại Championship theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải trọn vẹn.

Tiền đạo trẻ Ethan Wheatley đã chính thức rời Manchester United để gia nhập Lincoln City theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải. Chân sút 20 tuổi tiếp tục hành trình tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp ở môi trường bóng đá đỉnh cao sau khi trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của đội chủ sân Old Trafford.

Wheatley trong màu áo Lincoln City.

Bước tiến mới trong sự nghiệp của sao trẻ học viện Man Utd

Ethan Wheatley từng đi vào lịch sử Man Utd khi trở thành học viên thứ 250 của học viện bóng đá câu lạc bộ được trao cơ hội ra mắt đội một. Dấu mốc đáng nhớ này diễn ra trong chiến thắng trước Sheffield United vào tháng 4 năm 2024. Tính đến nay, chân sút sinh năm 2006 đã có 3 lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị tại đấu trường Ngoại hạng Anh danh giá.

Gần đây nhất, tiền đạo người Anh cũng được tạo điều kiện góp mặt trong đội hình của HLV Michael Carrick ở trận giao hữu tiền mùa giải chạm trán Wrexham. Tuy nhiên, để bảo đảm cơ hội ra sân thường xuyên, ban huấn luyện Quỷ đỏ đã quyết định để anh tiếp tục đi tu nghiệp.

Thử thách tại Championship cùng tân binh Lincoln City

Gia nhập Lincoln City đánh dấu lần thứ 4 tiền đạo 20 tuổi rời sân Old Trafford dưới dạng cho mượn. Trước đó, Wheatley đã từng thi đấu cọ xát trong màu áo các câu lạc bộ Walsall, Bradford City và Northampton Town. Đáng chú ý, trong thời gian khoác áo Northampton, anh đã để lại dấu ấn với 3 pha lập công sau 22 lần ra sân thi đấu.

Bến đỗ mới Lincoln City vừa giành quyền thăng hạng lên chơi tại giải Hạng Nhất Anh (Championship) sau khi đăng quang ngôi vô địch League One ở mùa giải năm ngoái. Dẫu vậy, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn mở màn với 2 trận toàn thua liên tiếp.

Chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới, Wheatley hào hứng bày tỏ: "Tôi từng đối đầu với Lincoln ở mùa giải trước và thực sự cảm nhận được sự khó chịu từ đối thủ. Do đó, tôi rất vui khi hiện tại đã trở thành một phần của tập thể này. Tôi đã trải qua vài bản hợp đồng cho mượn trong 18 tháng qua, bắt đầu từ League Two rồi lên League One, và giờ là lúc sẵn sàng thử sức tại Championship."

Sự hiện diện của Wheatley hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho hàng công Lincoln City, giúp đội bóng cải thiện hiệu suất ghi bàn trước các trận cầu then chốt gặp Blackpool và Bolton Wanderers trong thời gian tới.