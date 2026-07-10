Man Utd chốt giá 39 triệu bảng chiêu mộ Ederson: Lá chắn thép cập bến Old Trafford Sau khi tuyển Brazil chia tay World Cup 2026, Man Utd lập tức kích hoạt thương vụ Ederson từ Atalanta với mức phí 39 triệu bảng, dự kiến kiểm tra y tế trong 48 giờ tới.

Manchester United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất bản hợp đồng quan trọng mang tên Ederson từ Atalanta. Sau một giai đoạn đàm phán kiên nhẫn, đội chủ sân Old Trafford đã tìm thấy tiếng nói chung với đại diện Serie A để đưa tiền vệ này về dưới trướng HLV trưởng, nhằm giải quyết bài toán nan giải ở khu trung tuyến.

Ederson được kỳ vọng sẽ gia nhập Man Utd trong 2 ngày tới. Ảnh: Getty Images

Cú hích 48 giờ từ Gianluca Di Marzio

Theo thông tin xác nhận từ ký giả uy tín Gianluca Di Marzio, các thủ tục chuyển nhượng cốt lõi của thương vụ Ederson đang được triển khai với tốc độ nhanh chóng. Cụ thể, buổi kiểm tra y tế của tiền vệ người Brazil dự kiến sẽ diễn ra ngay trong vòng 48 giờ tới.

Trước đó, Manchester United đã thuyết phục thành công Atalanta nhả người với mức phí chuyển nhượng 39 triệu bảng. Đây được xem là con số hợp lý cho một tiền vệ đã khẳng định được đẳng cấp tại môi trường bóng đá khắc nghiệt như Serie A và Europa League.

Hiệu ứng từ World Cup 2026

Thực tế, thỏa thuận giữa các bên đã đạt được sự đồng thuận từ sớm, nhưng tiến độ chính thức bị đình trệ bởi lịch trình thi đấu quốc tế. Ederson phải tập trung phục vụ đội tuyển Brazil tại chiến dịch World Cup 2026.

Ngay sau khi đại diện Nam Mỹ chính thức dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giới thượng tầng tại Old Trafford đã lập tức tái kích hoạt quy trình ký kết. Sự khẩn trương này cho thấy quyết tâm của Man Utd trong việc sớm ổn định nhân sự để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chiến lược tái thiết tuyến giữa

Đáng chú ý, trong khi chờ đợi Ederson, Man Utd cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng khẳng định hai thương vụ này hoàn toàn độc lập.

Sự hiện diện của Andrey Santos không làm thay đổi kế hoạch mua sắm ban đầu. Ederson vẫn là mục tiêu ưu tiên nhờ khả năng càn lướt và tư duy phòng ngự chủ động, những tố chất mà hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ" còn thiếu trong mùa giải vừa qua.

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Dù việc chiêu mộ trụ cột của Atalanta là một bước tiến lớn, nhưng thị trường chuyển nhượng tại Old Trafford vẫn chưa dừng lại. Man Utd dự kiến sẽ tiếp tục săn đón thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp cao khác để hoàn thiện triệt để dự án tái thiết đội hình, hướng tới tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở mọi đấu trường.