Man Utd chốt tương lai Marcus Rashford: Từ chối Tottenham và các đối thủ Ngoại hạng Anh Manchester United không bán Marcus Rashford cho Tottenham hay các đối thủ tại Ngoại hạng Anh, mở ra cơ hội để anh làm lại dưới thời HLV Michael Carrick.

Manchester United vừa phát đi thông điệp cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng khi kiên quyết từ chối bán tiền đạo Marcus Rashford cho Tottenham Hotspur. Dù đội bóng bắc London sẵn sàng đáp ứng mức đãi ngộ khổng lồ của chân sút 28 tuổi, ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhất quyết không để ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của mình gia nhập một đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Tương lai Rashford ở phiên chợ hè 2026 vẫn rất mơ hồ.

Lập trường cứng rắn từ ban lãnh đạo Man Utd

Theo tiết lộ từ I News, kế hoạch chiêu mộ Rashford của Tottenham đã vấp phải bức tường thành kiên cố từ đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù Tottenham có đủ tiềm lực tài chính để gánh khoản lương đắt đỏ của tuyển thủ Anh, thương vụ mua đứt vẫn rơi vào bế tắc do định hướng chiến lược từ phía Man Utd.

Mức thu nhập khổng lồ hiện tại của tiền đạo sinh năm 1997 vốn là rào cản lớn khiến phần lớn các CLB theo đuổi phải chùn bước khi cân nhắc một hợp đồng mua đứt. Bên cạnh Tottenham, cả Chelsea và Arsenal cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Rashford. Tuy nhiên, quan điểm không nhượng lại nhân tố chủ lực cho các thế lực trong nước của thượng tầng Man Utd đã gần như khép lại cơ hội của những đội bóng này.

Cơ hội làm lại dưới thời HLV Michael Carrick

Bất chấp những tin đồn chuyển nhượng vây quanh, Rashford không hề có ác cảm với đội bóng thuở nhỏ. Đáng chú ý, chân sút 28 tuổi đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tân HLV Michael Carrick để tìm lại phong độ đỉnh cao và đòi lại vị thế ở mùa giải mới.

Sự xuất hiện của HLV Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp tiền đạo người Anh quyết tâm ở lại để chiến đấu cho suất đá chính thay vì tìm kiếm bến đỗ mới.

Kịch bản khả dĩ trong giai đoạn cuối phiên chợ hè

Một nguồn tin nội bộ từ Man Utd thừa nhận kịch bản Rashford rời Old Trafford theo dạng bán đứt trong hè này là điều rất khó xảy ra. Nếu có biến số xuất hiện ở giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng, phương án khả dĩ duy nhất mà ban lãnh đạo đội bóng có thể xem xét chỉ là một thỏa thuận cho mượn.

Nhìn chung, với sự hậu thuẫn từ ban huấn luyện cùng lập trường bảo vệ lực lượng từ thượng tầng, Rashford nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Man Utd ở mùa giải tới.