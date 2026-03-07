Man Utd đàm phán chiêu mộ Crysencio Summerville giá 50 triệu bảng Quỷ đỏ đã chính thức liên hệ với West Ham để thăm dò khả năng sở hữu ngôi sao chạy cánh người Hà Lan, nhưng thương vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào tương lai của Marcus Rashford tại Old Trafford.

Manchester United đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trong kế hoạch tái thiết hàng công dưới triều đại mới. Theo các nguồn tin uy tín từ talkSPORT, mục tiêu hàng đầu đang được đội chủ sân Old Trafford nhắm tới là Crysencio Summerville, ngôi sao hiện thuộc biên chế West Ham.

Luồng gió mới từ hành lang cánh trái

Ở tuổi 24, Crysencio Summerville đã chứng minh được năng lực tại môi trường khắc nghiệt của Premier League. Cầu thủ người Hà Lan sở hữu bộ kỹ năng đặc trưng của một "mũi khoan" hiện đại: tốc độ xé gió, khả năng rê dắt lắt léo và tư duy tấn công trực diện. Màn trình diễn ổn định của anh đã hoàn toàn thuyết phục được đội ngũ tuyển trạch của nửa đỏ thành Manchester.

Summerville là mục tiêu để Man Utd nâng cấp hàng công. Ảnh: Getty Images

Đội bóng thành London hiện đưa ra mức định giá lên tới 50 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ từ phía Manchester United khẳng định cuộc đàm phán hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn thăm dò. Ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc kỹ lưỡng các phương án tài chính trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức.

Bài toán nan giải mang tên Marcus Rashford

Dù Summerville được đánh giá là mảnh ghép phù hợp, thương vụ này lại đang đối mặt với một rào cản lớn về mặt nhân sự tại Old Trafford. Sự xuất hiện của tiền đạo người Hà Lan gắn liền chặt chẽ với tương lai của Marcus Rashford. Hiện tại, số 10 của Man Utd vẫn còn 2 năm hợp đồng và là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ.

Về mặt chiến thuật, cả Summerville và Rashford đều có sở trường thi đấu bên hành lang cánh trái. Việc chiêu mộ thêm một bản hợp đồng đắt giá ở cùng vị trí được cho là "bất khả thi" nếu Rashford không rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Điều này phản ánh sự thận trọng của Manchester United trong việc cân bằng quỹ lương và tránh tình trạng dẫm chân nhau giữa các ngôi sao.

Phương án dự phòng từ Crystal Palace

Nhận thức được những khó khăn trên bàn đàm phán với West Ham, Manchester United cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Ismaila Sarr, chân sút đang khoác áo Crystal Palace. Cầu thủ này được xem là lựa chọn thay thế tiềm năng với mức giá có thể dễ tiếp cận hơn.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều biến động và quyết định cuối cùng của Man Utd sẽ phụ thuộc vào khả năng thanh lý nhân sự cũ. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu đội bóng có quyết đoán trong việc làm mới hàng công hay sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt hiện có.