Man Utd đàm phán gia hạn hợp đồng giữ chân thủ quân Bruno Fernandes trước tin đồn chuyển nhượng Manchester United đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với Bruno Fernandes nhằm giữ chân thủ quân người Bồ Đào Nha trước sự quan tâm từ các đội bóng lớn.

Manchester United đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ Bruno Fernandes nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của thủ quân người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh các câu lạc bộ nước ngoài liên tục đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn để chèo kéo ngôi sao sáng nhất của đội bóng.

MU đàm phán gia hạn hợp đồng với Fernandes. Ảnh: Getty.

Quyết tâm giữ chân vị thủ lĩnh tuyến giữa

Báo cáo từ The Athletic cho biết ban lãnh đạo Manchester United đang chủ động xúc tiến quá trình thương thảo hợp đồng mới với Bruno Fernandes. Trước đó, xuất hiện thông tin câu lạc bộ Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 42,7 triệu bảng Anh cho tiền vệ này. Tuy nhiên, đại diện phía Quỷ đỏ nhanh chóng phủ nhận việc nhận được bất kỳ liên hệ chính thức nào và khẳng định coi Fernandes là nhân tố không thể thay thế.

Bản thân tiền vệ mang áo số 8 cũng bày tỏ nguyện vọng rõ ràng về việc muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Đây không phải lần đầu tiên tương lai của anh trở thành tâm điểm. Vào năm ngoái, Bruno Fernandes từng từ chối một lời đề nghị với mức thu nhập cực cao từ câu lạc bộ Al-Hilal thuộc giải VĐQG Saudi Arabia để ở lại cống hiến cho đại diện nước Anh.

Trái tim đặt trọn tại Old Trafford

Chia sẻ về những biến động vừa qua, ngôi sao Bồ Đào Nha khẳng định anh chưa bao giờ dùng các lời đề nghị bên ngoài để gây áp lực đòi hỏi quyền lợi tài chính từ câu lạc bộ. Tình cảm dành cho đội bóng và người hâm mộ luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định của anh.

"Tôi từng có thể ra đi như nhiều người khác và đòi hỏi mức lương cao hơn, nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy vì tình cảm dành cho đội bóng. Tuy nhiên, có thời điểm tôi cảm thấy với họ, tiền bạc quan trọng hơn tất cả. Tôi nói với các giám đốc rằng tôi biết họ muốn tôi đi nhưng không đủ dũng cảm đưa ra quyết định. Điều đó khiến tôi rất buồn vì tôi luôn thi đấu hết mình và chưa từng để ai phải trách móc," Fernandes trải lòng.

Bỏ qua những bất đồng trong quá khứ, Fernandes nhấn mạnh yếu tố gia đình, tình yêu dành cho Manchester United và cuộc trao đổi tích cực với huấn luyện viên trưởng là lý do chính giúp anh tiếp tục cam kết tương lai. Tiền vệ này đặt niềm tin lớn vào định hướng của đội bóng trên hành trình tìm lại vị thế đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu Âu.

Bài toán chiến lược trên bàn đàm phán

Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes với Manchester United còn thời hạn một năm, kèm theo điều khoản tùy chọn kích hoạt gia hạn thêm 12 tháng. Đáng chú ý, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng Anh của tuyển thủ người Bồ Đào Nha trước đây hiện đã chính thức hết hiệu lực.

Dù các cuộc đàm phán đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, hai bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng để chính thức ký kết bản hợp đồng mới. Việc sớm hoàn tất thương vụ này sẽ giúp Manchester United ổn định phòng thay đồ và xây dựng kế hoạch nhân sự dài hạn xung quanh người đội trưởng tài năng.