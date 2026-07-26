Man Utd đề nghị dùng Rashford đổi Manu Kone với AS Roma Manchester United nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Manu Kone bằng cách đưa Marcus Rashford vào thỏa thuận trao đổi, nhưng rào cản mức lương khổng lồ đang khiến đàm phán bế tắc.

Manchester United đang trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy biến động khi tìm cách tái thiết tuyến giữa. Nhằm giảm tải mức phí 60 triệu euro mà AS Roma yêu cầu cho tiền vệ Manu Kone, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã đưa ra kịch bản bất ngờ: gán Marcus Rashford vào điều khoản trao đổi.

Man Utd tính đường đưa Rashford sang Roma.

Lý do Manu Kone trở thành mục tiêu hàng đầu của Man Utd

Theo nguồn tin từ La Gazzetta dello Sport, Manu Kone nổi lên như một trong những tiền vệ trung tâm được săn đón nhất sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026. Ngôi sao người Pháp sở hữu khả năng thoát pressing ấn tượng cùng nền tảng thể lực dồi dào, giúp anh làm chủ khu vực giữa sân.

Chính bộ kỹ năng toàn diện này đã biến Kone thành ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, mức giá 60 triệu euro mà đại diện Serie A đưa ra bị phía đội bóng nước Anh đánh giá là quá cao so với ngân sách dự kiến.

Rào cản tiền lương khổng lồ của Marcus Rashford

Đứng trước bế tắc về giá cả, Man Utd đã chủ động đưa Marcus Rashford vào các cuộc thảo luận nhằm giảm bớt số tiền mặt phải chi trả. Mặc dù vậy, thương vụ hoán đổi này lập tức vấp phải chướng ngại lớn liên quan đến mức đãi ngộ của chân sút người Anh.

Hiện tại, Rashford đang hưởng khoản lương thực lãnh lên tới 10 triệu euro mỗi mùa, cộng thêm 2,5 triệu euro tiền thưởng. Nếu chuyển sang Serie A, thu nhập này sẽ biến anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu, vượt xa cấu trúc quỹ lương mà AS Roma có thể gánh vác.

Bế tắc đàm phán và áp lực FFP từ phía AS Roma

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đại diện thủ đô Italy chỉ đề xuất phương án hỏi mượn Rashford và yêu cầu Man Utd tiếp tục gánh vác phần lớn tiền lương của tiền đạo này. Kịch bản một chiều kể trên ngay lập tức bị phía Quỷ đỏ từ chối, khiến tiến trình thảo luận nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Dù khả năng Rashford cập bến sân Olimpico lúc này được đánh giá khá thấp, thương vụ Manu Kone vẫn chưa hoàn toàn khép lại. AS Roma hiện đứng trước áp lực phải bán đứt tiền vệ người Pháp ngay trong phiên chợ hè để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về Luật Công bằng tài chính (FFP).