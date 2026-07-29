Man Utd liên hệ Francisco Conceicao, thương vụ với Juventus được định giá 50 triệu euro Man Utd được cho là duy trì liên lạc với đại diện của Francisco Conceicao, cầu thủ chạy cánh Juventus có mức phí khoảng 50 triệu euro.

Man Utd đang quan tâm Francisco Conceicao và được cho là duy trì liên lạc với đội ngũ đại diện của cầu thủ Juventus. Theo Fussball Daten, mức phí để đội bóng Anh hoàn tất thương vụ này vào khoảng 50 triệu euro, trong bối cảnh Amad Diallo có khả năng rời Old Trafford.

Conceicao là phương án được Man Utd xem xét nhằm bổ sung sự đột biến ở hành lang biên. Tuy nhiên, quá trình đàm phán có thể không đơn giản khi Liverpool theo dõi sát tình hình, còn RB Leipzig dự kiến gửi đề nghị chính thức tới Juventus trong vài ngày tới.

Conceicao là lựa chọn cho bài toán hành lang biên

Cầu thủ người Bồ Đào Nha gây chú ý nhờ tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo ra khác biệt ở khu vực biên. Mùa trước, anh ghi ba bàn ở giải quốc nội, nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về tư duy di chuyển và khả năng xuất hiện tại những vị trí dứt điểm thuận lợi.

Đây là chi tiết có ý nghĩa với Man Utd. Một cầu thủ chạy cánh không chỉ cần khả năng vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một, mà còn phải biết xâm nhập vòng cấm đúng thời điểm để biến những pha lên bóng rộng thành cơ hội rõ rệt.

Man Utd đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Francisco Conceicao từ Juventus. Ảnh: Getty Images

HLV Michael Carrick xem Conceicao là phương án phù hợp cho cách vận hành chiến thuật mới. Nếu thương vụ thành hiện thực, cầu thủ Juventus sẽ được kỳ vọng mang đến thêm tốc độ và tính trực diện cho hàng công, đặc biệt trong những trận đấu Man Utd cần kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Khả năng Amad Diallo ra đi làm thay đổi ưu tiên

Việc Man Utd tìm kiếm nhân tố thay thế diễn ra khi Amad Diallo nhiều khả năng rời đội trong mùa hè này. Newcastle United được nhắc đến là điểm đến tiềm năng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Trong trường hợp Amad rời đi, nhu cầu bổ sung một cầu thủ có thể chơi rộng sẽ trở nên cấp thiết hơn. Conceicao vì thế không đơn thuần là một mục tiêu tăng chiều sâu, mà có thể trở thành phương án tái cấu trúc vai trò ở hành lang biên.

Cuộc đua với Liverpool và RB Leipzig

Man Utd sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ khác. Liverpool đang theo dõi cầu thủ này, trong khi RB Leipzig được cho là chuẩn bị gửi đề nghị tới Juventus. Điều đó có thể khiến cuộc thương thảo chuyển nhanh từ giai đoạn thăm dò sang đàm phán cụ thể.

Theo thông tin từ nguồn, yêu cầu về thu nhập của Conceicao nằm trong khả năng chi trả của giới chủ Man Utd. Dù vậy, mức phí khoảng 50 triệu euro và sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ sẽ là những yếu tố quyết định tiến độ của thương vụ.

Với Man Utd, đây là một bài toán nhân sự gắn trực tiếp với kế hoạch hàng công mùa tới: giữ Amad Diallo và bổ sung cạnh tranh, hoặc tìm người thay thế nếu cầu thủ này rời Old Trafford. Francisco Conceicao đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong cả hai kịch bản.