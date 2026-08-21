Man Utd nhắm Jean-Philippe Mateta giá 25 triệu bảng thay thế Joshua Zirkzee trên hàng công Trước khả năng chia tay Joshua Zirkzee, Man Utd nhắm tới Jean-Philippe Mateta từ Crystal Palace với giá 20-25 triệu bảng để gia tăng sức mạnh hàng công.

Nội bộ Manchester United đang trải qua những biến động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh Joshua Zirkzee đứng trước khả năng cao phải chia tay sân Old Trafford sau màn trình diễn mờ nhạt với chỉ 5 bàn thắng sau 56 lần ra sân tại giải quốc nội, ban lãnh đạo đội bóng đã nhanh chóng đưa Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace vào tầm ngắm. Với mức phí dự kiến chỉ từ 20 đến 25 triệu bảng, tiền đạo người Pháp được xem là mảnh ghép chiến thuật tối ưu cho hàng công Quỷ đỏ.

Zirkzee có khả năng rời Man Utd trong những ngày sắp tới. Ảnh: Getty Images.

Biến động nhân sự và kế hoạch tái thiết của Quỷ đỏ

Kỳ chuyển nhượng hè năm nay ghi nhận những bước đi quyết liệt của Manchester United nhằm nâng cấp tuyến giữa. Đội chủ sân Old Trafford đã hoàn tất các bản hợp đồng với Andrey Santos cùng Youri Tielemans, đồng thời tiệm cận việc chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton. Ở hệ thống phòng ngự, thủ môn Karl Darlow cũng đã cập bến, trong khi thương vụ Lewis Hall từ Newcastle United đang được xúc tiến tích cực nhằm chia lửa với Luke Shaw bên hành lang cánh trái.

Bên cạnh đó, hàng công là khu vực trọng yếu tiếp theo cần tái thiết, phụ thuộc lớn vào việc định đoạt tương lai của Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan hiện thu hút sự chú ý đặc biệt từ Juventus và Napoli. Trong đó, Napoli sở hữu lợi thế lớn nhờ mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Manchester United sau hai thương vụ thành công mang tên Scott McTominay và Rasmus Hojlund. Quyết định chia tay một chân sút chỉ có 5 pha lập công sau 56 trận quốc nội là bước đi hợp lý để Quỷ đỏ tái cấu trúc hàng công.

Jean-Philippe Mateta: Phương án chất lượng cao với chi phí hợp lý

Nếu Zirkzee rời đi, Jean-Philippe Mateta nổi lên là mục tiêu thế chỗ đầy tiềm năng. Trong 3 mùa giải gần nhất tại Ngoại hạng Anh, chân sút 29 tuổi luôn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc với hiệu suất trung bình 14 bàn mỗi mùa. Ở phiên chợ Đông trước đó, AC Milan từng đồng ý chi 30 triệu bảng để sở hữu Mateta nhưng thương vụ đổ vỡ do vấn đề kiểm tra y tế liên quan đến chấn thương đầu gối nhẹ. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp nhanh chóng bình phục và rực sáng khi sắm vai thủ lĩnh đưa Crystal Palace đăng quang tại UEFA Conference League.

Mateta hoàn toàn phù hợp với những gì Man Utd đang tìm kiếm. Ảnh: Getty Images.

Cơ hội lớn để Manchester United đàm phán nằm ở tình trạng hợp đồng của Mateta, vốn chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm sau. Nhằm tránh nguy cơ mất trắng trụ cột, Crystal Palace nhiều khả năng phải chấp nhận nhượng lại chân sút này với mức giá mềm hơn, dao động trong khoảng 20 đến 25 triệu bảng.

Giá trị chiến thuật và yếu tố kinh nghiệm

Xét về mặt chuyên môn, Mateta sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng kỹ năng làm tường tuyệt vời, rất phù hợp với triết lý vận hành của đội bóng. Vóc dáng to lớn giúp anh trở thành điểm cắt bóng nguy hiểm trong vòng cấm, đóng vai trò phương án xoay tua chất lượng cho Benjamin Sesko. Thống kê mùa trước cho thấy Mateta ghi tới 16 bàn thắng, trong đó có 5 pha lập công bằng đầu cùng tỷ lệ chiến thắng không chiến trung bình 2 lần mỗi trận.

Hơn nữa, thương vụ này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy chuyển nhượng của Manchester United. Giống như trường hợp chiêu mộ Youri Tielemans ở tuổi 29, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang chú trọng vào các cầu thủ giàu kinh nghiệm chiến trường. Một tiền đạo từng góp mặt tại bán kết World Cup như Mateta hứa hẹn mang lại sự nâng cấp đáng kể về bản lĩnh, xua tan những hoài nghi từ giai đoạn thất vọng của Zirkzee.