Man Utd nhắm Lewis Hall giữa cơn khủng hoảng thượng tầng tại Newcastle Tận dụng cuộc khủng hoảng thượng tầng tại Newcastle, Man Utd cân nhắc chi 50 triệu bảng chiêu mộ Lewis Hall làm người kế thừa lâu dài cho Luke Shaw.

Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch theo đuổi hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United. Động thái này diễn ra trong thời điểm đội bóng vùng Tyneside đối mặt với sự xáo trộn lớn ở bộ máy huấn luyện sau sự ra đi của HLV Eddie Howe.

Thời cơ từ biến động tại St. James' Park

Ban lãnh đạo Manchester United đã theo dõi sát sao sự tiến bộ của tuyển thủ 21 tuổi người Anh từ lâu. Dù chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào ở giai đoạn đầu phiên chợ hè, tình hình bất ổn hiện tại tại Newcastle đã thúc đẩy Quỷ đỏ đẩy nhanh tiến độ đánh giá thương vụ.

Newcastle United đang trải qua giai đoạn biến động mạnh về nhân sự. Chiến lược gia 48 tuổi Eddie Howe vừa khép lại hành trình gần 5 năm gắn bó với đội chủ sân St. James' Park, nhường lại chiếc ghế nóng cho HLV Matthias Jaissle - người chuyển đến từ CLB Al-Ahli của Saudi Arabia.

Lewis Hall đang đứng trước ngã rẽ quan trọng ở sự nghiệp. (Ảnh: Getty Images)

Sự ra đi của HLV Howe diễn ra trong bối cảnh nội bộ Newcastle xuất hiện nhiều rạn nứt. Ở giai đoạn cuối mùa giải trước, Lewis Hall không giấu được sự thất vọng khi liên tục bị xáo trộn vị trí. Cầu thủ trẻ này phải ngồi dự bị trong trận gặp Arsenal, chỉ thi đấu 22 phút trước Brighton & Hove Albion, đồng thời bị xếp đá hậu vệ phải ở trận gặp Nottingham Forest và trung vệ lệch trái ở sơ đồ 3 trung vệ trước Fulham.

Những thay đổi chiến thuật liên tục này đã ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội góp mặt của Hall trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup. Việc đội hình Newcastle chứng kiến sự ra đi của Sandro Tonali, Anthony Gordon, cùng nguy cơ mất tiếp Bruno Guimaraes và Joelinton khiến tương lai của Hall tại Tyneside trở nên bất định hơn bao giờ hết.

Lời giải cho bài toán hành lang trái của Man Utd

Tại Old Trafford, Lewis Hall được đánh giá là phương án thừa kế lý tưởng cho Luke Shaw - người sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2027. Mức giá chuyển nhượng của hậu vệ 21 tuổi rơi vào khoảng 50 triệu bảng, con số nằm trong tầm kiểm soát tài chính của Quỷ đỏ.

Lewis Hall là chữ ký dành cho tương lai hành lang cánh Man United. (Ảnh: Getty Images)

Việc Marcus Rashford tiếp tục ở lại cạnh tranh cùng tân binh Matheus Cunha giúp hàng công Man Utd cơ bản ổn định. Điều này cho phép ban huấn luyện linh hoạt chuyển hướng ngân sách sang việc gia cố tuyến phòng ngự.

Dù trong tay HLV vẫn còn tài năng trẻ Patrick Dorgu để dự phòng cho Luke Shaw, giới chuyên môn đánh giá Dorgu thiên về mẫu cầu thủ tấn công biên hơn. Do đó, một hậu vệ biên thuần túy, sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp tốt như Lewis Hall được xem là ưu tiên hàng đầu để củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ Manchester United trong dài hạn.