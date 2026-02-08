Man Utd rút khỏi thương vụ Ederson 35 triệu bảng: Bước đi mạo hiểm của Michael Carrick Rút lui khỏi thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta vì lý do y tế, Man Utd của HLV Michael Carrick đối mặt với nỗi lo thiếu hụt chiều sâu lực lượng.

Nỗ lực tái thiết tuyến giữa của Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick vừa vấp phải những hoài nghi lớn từ giới chuyên môn. Dù đã đưa về hai tân binh Andrey Santos và Youri Tielemans, quyết định hủy bỏ thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta vào phút chót đang bị coi là bước đi mạo hiểm của đội chủ sân Old Trafford trước khi bước vào mùa giải mới.

Tiền vệ Ederson thi đấu trong màu áo Atalanta. Ảnh: Getty.

Thương vụ 35 triệu bảng sụp đổ sau kỳ kiểm tra y tế

Chuẩn bị cho mùa giải trọn vẹn đầu tiên nắm quyền tại Manchester United, HLV Michael Carrick coi việc nâng cấp hàng tiền vệ là ưu tiên hàng đầu sau sự ra đi của lão tướng Casemiro. Đội bóng thành Manchester đã nhanh chóng hoàn tất các thỏa thuận để sở hữu Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa.

Tuy nhiên, thương vụ trọng điểm ở vị trí tiền vệ trung tâm lại gặp biến cố bất ngờ. Trước kỳ World Cup 2026, Quỷ đỏ được cho là đã đạt thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng với Atalanta để chiêu mộ Ederson. Mặc dù vậy, ngay khi ngôi sao người Brazil hoàn thành nhiệm vụ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Man Utd đã quyết định rút lui do những lo ngại phát sinh trong quá trình kiểm tra y tế. Sau khi thương vụ đổ vỡ, Ederson đã cam kết tương lai bằng việc gia hạn hợp đồng mới với đội bóng nước Ý.

Cảnh báo về chiều sâu đội hình khi trở lại Champions League

Quyết định bỏ qua Ederson của ban lãnh đạo Man Utd đã nhận về sự chỉ trích gay gắt từ chuyên gia Don Hutchison trên kênh ESPN. Cựu danh thủ cho rằng đây là một sự lãng phí tài năng đáng tiếc khi Ederson là mẫu tiền vệ hoàn hảo có thể nâng tầm toàn bộ hệ thống xung quanh.

Đánh giá về chiến lược chuyển nhượng của Michael Carrick, Hutchison ghi nhận sự thông minh khi tập trung vào các nhân tố trẻ tiềm năng thay vì vung tiền quá tay. Dù vậy, chuyên gia này nhấn mạnh lực lượng hiện tại của Manchester United khó lòng đảm bảo cho tham vọng cạnh tranh ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Việc không còn lợi thế chỉ phải tập trung vào đấu trường quốc nội đòi hỏi Quỷ đỏ phải sở hữu thêm những cỗ máy hoạt động bền bỉ ở tuyến giữa. Quyết định không chiêu mộ thêm một tiền vệ đẳng cấp như Ederson có thể khiến đội chủ sân Old Trafford phải trả giá đắt khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt.