Man Utd săn đón Antonee Robinson: Lời giải 35 triệu bảng cho gót chân Achilles của Luke Shaw Manchester United đang đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ Antonee Robinson từ Fulham. Với 10 kiến tạo mùa trước, hậu vệ người Mỹ được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm bài toán nhân sự bên hành lang trái.

Trong nỗ lực gia cố hàng phòng ngự vốn mỏng manh vì bão chấn thương, Manchester United đã xác định Antonee Robinson là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm một phương án đủ sức nặng để không chỉ chia lửa mà còn tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với Luke Shaw bên hành lang cánh trái.

Mảnh ghép hoàn hảo từ Craven Cottage

Theo báo cáo từ The Guardian, Quỷ đỏ đang chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá từ 30 đến 35 triệu bảng để thuyết phục Fulham nhả người. Dù giao kèo của hậu vệ 28 tuổi với đội bóng thành London vẫn còn thời hạn đến năm 2028, nhưng sức hút từ Old Trafford được cho là có thể làm thay đổi cục diện.

Tuyển thủ Mỹ lọt vào tầm ngắm Man United. (Ảnh: Getty Images)

Antonee Robinson không phải là một cái tên xa lạ tại Ngoại hạng Anh. Với 158 lần ra sân, cầu thủ người Mỹ đã tôi luyện được bản lĩnh và sự lỳ lợm ở môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới. Đặc biệt, mùa giải 2024/25 chứng kiến sự bùng nổ của Robinson với 10 đường kiến tạo thành bàn, một con số ấn tượng đối với một hậu vệ biên thuần túy.

Sự thay đổi trong tư duy chuyển nhượng của Erik ten Hag

Việc theo đuổi Robinson cho thấy một bước chuyển mình rõ rệt trong chiến lược nhân sự của Manchester United. Thay vì mạo hiểm với những tiềm năng trẻ, Quỷ đỏ đang ưu tiên những cầu thủ "thành phẩm", có kinh nghiệm thực chiến dày dặn để mang lại tác động tức thì.

Điều này đã được minh chứng qua các bản hợp đồng gần đây như tiền vệ Youri Tielemans (29 tuổi) hay thủ thành Karl Darlow (35 tuổi). Ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng, để duy trì sự ổn định trong một mùa giải dài hơi, họ cần những quân bài có độ tin cậy cao về cả chuyên môn lẫn thể trạng.

Giải phóng Patrick Dorgu và bài toán chiến thuật

Sự xuất hiện của Robinson cũng sẽ giải quyết một nút thắt quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Man Utd. Hiện tại, Patrick Dorgu đang cho thấy sự lúng túng trong các tình huống phòng ngự và chọn vị trí. Bằng cách đưa về một hậu vệ trái thực thụ như Robinson, ban huấn luyện có thể đẩy Dorgu lên thi đấu như một tiền đạo cánh trái – vị trí được cho là sẽ giúp cầu thủ này phát huy tối đa tố chất tốc độ và kỹ thuật.

Nhìn rộng hơn, đây là một nước đi an toàn và đầy tính toán. Trong bối cảnh Luke Shaw thường xuyên vắng mặt vì những vấn đề về đầu gối, Robinson – người đã nhanh chóng vượt qua chấn thương để duy trì phong độ ổn định tại Fulham – chính là bảo hiểm hạng nhất cho tham vọng của Quỷ đỏ ở mùa giải mới.