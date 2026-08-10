Man Utd tạm hoãn quyết định tương lai Marcus Rashford đến những ngày chót phiên chợ hè Ban lãnh đạo Man Utd quyết định cân nhắc thật kỹ tương lai của Marcus Rashford, trong bối cảnh mức lương 325.000 bảng/tuần đang là rào cản giải phóng quỹ lương.

Man Utd vừa đưa ra quyết định lùi thời điểm chốt tương lai của tiền đạo Marcus Rashford sang những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè. Mặc dù thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn ưu tiên đánh giá toàn diện các phương án nhân sự trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Rashford đã trở lại hội quân cùng Man Utd trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bài toán tài chính từ mức lương 325.000 bảng/tuần

Theo các nguồn tin uy tín, Man Utd không vội vã đẩy chân sút người Anh rời Old Trafford. Mặc dù ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị mua đứt, họ kiên quyết không bán Rashford cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Ngoại hạng Anh như Liverpool hay Manchester City.

Nút thắt lớn nhất trong thương vụ này nằm ở khoản thu nhập lên tới 325.000 bảng/tuần của tiền đạo 28 tuổi. Thượng tầng Man Utd muốn ưu tiên một bản hợp đồng bán đứt để giải phóng hoàn toàn quỹ lương khổng lồ này, thay vì tiếp tục gửi anh đi theo dạng cho mượn. Nguồn ngân sách thu về từ việc chuyển nhượng Rashford sẽ ngay lập tức được tái đầu tư để mang về nhân tố mới chất lượng hơn cho hàng công.

Dấu ấn tại Barcelona và phản ứng từ thị trường

Ở mùa giải trước, Rashford khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn và thể hiện phong độ tương đối ấn tượng. Anh đóng góp tới 14 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalonia đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, đồng thời chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle.

Việc kế hoạch tại Tây Ban Nha phá sản buộc Rashford phải tìm kiếm các bến đỗ mới. CLB Fenerbahce đã có những động thái tiếp cận, nhưng tuyển thủ Anh không tha thiết với viễn cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Trong khi đó, các sự quan tâm khác tại giải Ngoại hạng Anh hiện mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Kịch bản giữ chân và vai trò của Michael Carrick

Bên cạnh phương án bán đứt, khả năng giữ Rashford ở lại cống hiến cho mùa giải mới vẫn nằm trong tính toán của đội ngũ huấn luyện. Việc tiền đạo này tái hợp và làm việc cùng HLV Michael Carrick – người từng sát cánh và tham gia huấn luyện anh trước đây – có thể trở thành đòn bẩy quan trọng giúp anh tái tích hợp vào đội hình chính.

Nếu không nhận được đề nghị đủ sức hấp dẫn trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Rashford nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford. Quyết định chính thức từ phía Man Utd chỉ được chốt hạ vào những thời khắc cuối cùng của phiên chợ hè.