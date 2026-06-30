Man Utd tham vọng đánh cắp bộ đôi ngọc thô Xavier Parker và Karim Cassim từ Man City Tập đoàn INEOS đang thực hiện kế hoạch táo bạo nhằm rút ruột học viện của đối thủ Man City, với mục tiêu là hai tài năng trẻ sáng giá Xavier Parker và Karim Cassim.

Cuộc đối đầu giữa hai nửa xanh - đỏ thành Manchester đang lan rộng từ sân cỏ sang đến văn phòng tuyển trạch. Theo nguồn tin độc quyền từ Daily Mail, Manchester United đang chuẩn bị thực hiện một nước đi đầy tranh cãi khi nhắm tới việc chiêu mộ hai tài năng sáng giá nhất của học viện Manchester City: Xavier Parker và Karim Cassim.

Chiến lược tái thiết Carrington của INEOS

Kể từ khi tập đoàn INEOS tiếp quản mảng vận hành bóng đá tại Old Trafford, một trong những ưu tiên hàng đầu là khôi phục vị thế của học viện Carrington. Thay vì chỉ tập trung vào những bản hợp đồng bom tấn cho đội một, Man Utd đang chuyển hướng sang việc thâu tóm những "viên ngọc thô" xuất sắc nhất ngay từ cấp độ thiếu niên để xây dựng nền móng bền vững.

Việc nhắm vào các tài năng thuộc biên chế kình địch cùng thành phố không chỉ là một động thái bổ sung nhân sự, mà còn là lời khẳng định về tham vọng cạnh tranh trực tiếp với hệ thống đào tạo trẻ vốn đang được đánh giá rất cao của Man City.

Karim Cassim và Xavier Parker trong màu áo Man City. Ảnh: Getty Images

Chân dung hai mục tiêu tiềm năng

Xavier Parker được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công triển vọng nhất lứa tuổi 16 tại Anh. Dù mới bước sang tuổi 15, Parker đã sớm được đôn lên thi đấu thường xuyên cho đội U18 Man City, một minh chứng cho nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật vượt trội so với các bạn đồng lứa.

Trong khi đó, Karim Cassim cũng là một gương mặt quen thuộc ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Cassim được ban huấn luyện The Citizens quy hoạch trở thành trụ cột tương lai nhờ lối chơi thông minh và khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc. Việc để mất bộ đôi này sẽ là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch kế thừa của nửa xanh thành Manchester.

Thách thức trong việc thuyết phục những tài năng trẻ

Dù quá trình đàm phán mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu và chưa có bất kỳ cam kết chính thức nào, Man Utd hiểu rằng việc chèo kéo nhân tài từ đối thủ truyền kiếp chưa bao giờ là dễ dàng. Man City chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa để giữ chân những tài sản quý giá nhất của mình.

Để thành công, đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ cần đưa ra một lộ trình phát triển đủ sức hấp dẫn. Họ phải chứng minh rằng môi trường tại Carrington sẽ cung cấp cơ hội thăng tiến lên đội một nhanh chóng và hiệu quả hơn so với những gì các cầu thủ trẻ đang nhận được tại Etihad.

Hiện tại, cả Parker và Cassim vẫn duy trì việc tập luyện bình thường tại trung tâm đào tạo của Man City. Tuy nhiên, sự quan tâm sát sao từ phía Man Utd cho thấy một kỳ chuyển nhượng sôi động ở cấp độ trẻ đang dần nóng lên, nơi mà giá trị của những tiềm năng tương lai đôi khi còn quan trọng hơn cả những ngôi sao hiện tại.