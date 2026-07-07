Man Utd theo đuổi Andrey Santos: Chelsea chốt giá 30 triệu bảng cho viên ngọc Brazil Man Utd nỗ lực chiêu mộ Andrey Santos để nâng cấp tuyến giữa. Chelsea định giá tiền vệ 22 tuổi trên 30 triệu bảng và khẳng định không bán rẻ tài năng người Brazil.

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng hè đang nóng dần lên, Man Utd đã có những động thái cụ thể nhằm củng cố khu trung tuyến. Mục tiêu hàng đầu được đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford nhắm đến là Andrey Santos, tài năng trẻ thuộc biên chế Chelsea. Dù chưa gửi lời đề nghị chính thức, nhưng các bước đi của "Quỷ đỏ" cho thấy sự nghiêm túc trong việc theo đuổi tiền vệ người Brazil này.

Mức định giá khắt khe từ Stamford Bridge

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea hiện giữ quan điểm rất cứng rắn về trường hợp của Andrey Santos. Đội chủ sân Stamford Bridge không chủ động đưa cầu thủ 22 tuổi lên thị trường chuyển nhượng, nhưng họ sẵn sàng lắng nghe nếu nhận được con số vượt mức 30 triệu bảng.

Santos là một trong những mục tiêu tuyến giữa của Man Utd hiện tại. Ảnh: Getty Images

The Blues khẳng định sẽ không chấp nhận lỗ hay bán rẻ "viên ngọc thô" mà họ đã dày công mài giũa. Nếu không nhận được đề nghị đủ sức nặng, Chelsea hoàn toàn vui vẻ giữ chân Santos để tiếp tục phát triển anh trong hệ thống của HLV mới. Điều này đặt Man Utd vào thế phải cân nhắc kỹ lưỡng về mặt tài chính trước khi đưa ra hành động tiếp theo.

Chiến lược tiếp cận bài bản của Man Utd

Sự quan tâm của Man Utd không phải là nhất thời. Đội ngũ tuyển trạch của câu lạc bộ đã theo dõi sát sao từng bước tiến của Santos trong suốt nhiều tháng qua. Tiền vệ người Brazil được đánh giá là mẫu cầu thủ có khả năng điều tiết và mang lại sự cơ động cần thiết cho lối chơi mà ban lãnh đạo đội bóng đang xây dựng.

Đáng chú ý, quá trình đàm phán sơ bộ đã được Man Utd triển khai từ rất sớm. Trong hai tháng 2 và 3, đại diện đội bóng đã có hai cuộc họp quan trọng với siêu cò Giuliano Bertolucci. Những cuộc tiếp xúc này không chỉ giúp Man Utd hiểu rõ nguyện vọng của cầu thủ mà còn thiết lập được mối quan hệ tích cực với phía đại diện của Santos, tạo lợi thế nhất định trước các đối thủ cạnh tranh.

Chờ đợi cú hích từ thương vụ Ederson

Dù Andrey Santos là cái tên nổi bật trong danh sách rút gọn, tương lai của thương vụ này vẫn phụ thuộc vào một mắt xích quan trọng khác: Ederson. Tuyển thủ Brazil hiện vẫn là ưu tiên số một mà ban lãnh đạo Man Utd đang nỗ lực chốt hạ.

Dự kiến, kế hoạch cuối cùng cho tuyến giữa sẽ được đội chủ sân Old Trafford quyết định ngay sau khi Ederson hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế. Nếu có bất kỳ biến số nào xảy ra, Andrey Santos sẽ lập tức trở thành phương án hàng đầu được kích hoạt để đảm bảo sức mạnh đội hình trước thềm mùa giải mới.