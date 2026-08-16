Man Utd thua ngược AC Milan 2-4, HLV Michael Carrick khẳng định toàn đội không có lời bào chữa Dù Harry Maguire và Patrick Dorgu lập công, Man Utd vẫn nhận thất bại 2-4 trước AC Milan của Ruben Amorim trong trận giao hữu tiền mùa giải tại Wroclaw.

Màn đọ sức giao hữu tại Wroclaw đã khép lại với thất bại 2-4 đầy thất vọng của Manchester United trước AC Milan. Dù liên tục vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Harry Maguire và Patrick Dorgu, những sơ hở chết người nơi hệ thống phòng ngự trong hiệp hai đã khiến đoàn quân của HLV Michael Carrick nhận thất bại cay đắng. Cuộc đối đầu này càng thêm phần duyên nợ khi AC Milan hiện được dẫn dắt bởi Ruben Amorim - cựu thuyền trưởng của chính Quỷ đỏ.

Carrick không hài lòng khi MU thua AC Milan. Ảnh: Getty Images.

Màn rượt đuổi kịch tính và cơn hớ hênh hàng thủ

Trận đấu khởi đầu với tốc độ rất cao khi Man Utd có bàn mở tỷ số từ sớm. Ngay ở phút thứ 2, trung vệ Harry Maguire đã tận dụng tốt cơ hội để đưa Quỷ đỏ vượt lên. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài được lâu khi Samuel Chukwueze ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho đại diện Serie A.

Kịch bản rượt đuổi tiếp diễn trong hiệp hai. Phút thứ 60, ban huấn luyện Man Utd thực hiện tới 6 sự thay đổi người, trong đó đáng chú ý nhất là màn tái xuất của Marcus Rashford trong màu áo đỏ lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, sau thời gian thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn. Tín hiệu tích cực đến ngay sau đó khi tài năng trẻ Patrick Dorgu nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd.

Dẫu vậy, khoảng thời gian còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về AC Milan. Sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ đã tạo điều kiện để Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos và Ruben Loftus-Cheek liên tiếp ghi bàn trong thời gian ngắn, hoàn tất cú lội ngược dòng 4-2 cho Rossoneri.

Lời thừa nhận thẳng thắn của HLV Michael Carrick

Phát biểu trên kênh truyền hình MUTV sau khi trận đấu kết thúc, HLV Michael Carrick không hề giấu giếm sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò:

"Nhìn chung, giai đoạn tiền mùa giải của United diễn ra rất tốt và có nhiều điểm tích cực để ghi nhận. Dù vậy, chúng tôi thất vọng với kết quả hôm nay. Toàn đội đã chơi không tốt và có nhiều lý do cho điều đó. Dù thế nào thì cũng không có lời bào chữa nào cả, đội bóng phải học hỏi và cải thiện hơn nữa."

Đây đã là thất bại thứ hai của Man Utd sau 6 trận giao hữu làm nóng mùa hè – chuỗi trận mà họ từng đánh bại Atletico Madrid và hòa 1-1 với Paris Saint-Germain. Mặc dù vậy, Carrick vẫn giữ thái độ tích cực trước thềm trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp tân binh Hull vào ngày 22/8 tới. Thuyền trưởng người Anh khẳng định việc cọ xát với các đối thủ mạnh giúp các cầu thủ sớm lấy lại cảm giác bóng tốt nhất, đồng thời buộc ông phải đưa ra những quyết định nhân sự tối ưu nhất cho mùa giải mới.