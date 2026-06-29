Man Utd và Chelsea gia nhập cuộc đua 55 triệu euro giành chữ ký tiền đạo Brian Brobbey Sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, Brian Brobbey trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi Man Utd và Chelsea sẵn sàng chi đậm để sở hữu.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Brian Brobbey, chân sút 24 tuổi vừa có một kỳ World Cup 2026 thành công rực rỡ cùng đội tuyển Hà Lan. Với mức định giá lên tới 55 triệu euro, tiền đạo này đang trở thành mục tiêu tranh chấp quyết liệt giữa các đại gia tại Ngoại hạng Anh, dẫn đầu là Man Utd và Chelsea.

Brobbey có màn trình diễn ấn tượng cho Hà Lan ở World Cup 2026. Ảnh: Imago

Mẫu tiền đạo hiện đại và sự khao khát của Erik ten Hag

Mối quan tâm của Man Utd dành cho Brian Brobbey không phải là điều mới mẻ. Sự ngưỡng mộ này đã tồn tại từ lâu dưới triều đại của HLV Erik ten Hag, người luôn tìm kiếm một mẫu số 9 có khả năng hoạt động độc lập và đóng góp vào lối chơi chung. Brobbey sở hữu những tố chất hiếm có của một trung phong hiện đại: thể hình vượt trội, tốc độ bùng nổ và đặc biệt là kỹ năng pressing không ngừng nghỉ.

Các tuyển trạch viên tại Old Trafford đánh giá rất cao khả năng tỳ đè hậu vệ đối phương và kỹ thuật liên kết lối chơi của cầu thủ này. Trong một hệ thống yêu cầu cường độ cao, Brobbey được xem là mảnh ghép chiến thuật lý tưởng để nâng cấp hàng công vốn đang thiếu sự ổn định của "Quỷ đỏ".

Thống kê ấn tượng và cuộc đổ bộ của các đại gia

Phong độ của tuyển thủ Hà Lan trong mùa giải vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của anh. Tại giải quốc nội, Brobbey đã đóng góp 7 pha lập công cho đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, chính sân chơi World Cup 2026 mới là nơi tên tuổi của anh thực sự bước ra ánh sáng với 3 bàn thắng quan trọng, giúp Hà Lan tiến sâu tại giải đấu.

Bên cạnh Man Utd, Chelsea cũng đã nhảy vào cuộc đua. Đội bóng thành London coi Brobbey là phương án tối ưu để tăng cường sức mạnh thể chất cho tuyến đầu. Không dừng lại ở đó, danh sách các câu lạc bộ đang theo dõi sát sao tiền đạo này còn có Tottenham Hotspur, Aston Villa và cả VfB Stuttgart từ Bundesliga. Tất cả đều đang phân tích mức độ phù hợp của anh với hệ thống chiến thuật cường độ cao mà họ đang vận hành.

Bảng thống kê hiệu suất của Brian Brobbey

Đấu trường Số bàn thắng Điểm mạnh nổi bật Giải quốc nội 7 Tỳ đè, liên kết lối chơi World Cup 2026 3 Dứt điểm, tốc độ bùng nổ Tổng cộng 10 Khả năng pressing liên tục

Sunderland và thế khó trên bàn đàm phán

Dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, việc đưa Brian Brobbey rời khỏi sân Ánh Sáng được dự báo sẽ cực kỳ phức tạp. Theo thông tin từ tờ Fussball Daten (Đức), phía Sunderland đang nắm hoàn toàn lợi thế trên bàn thương lượng nhờ bản hợp đồng dài hạn hiện tại. Đội bóng này kiên quyết bảo vệ tài sản của mình và khẳng định sẽ không có chuyện bán rẻ hay chấp nhận thua lỗ đối với trụ cột quan trọng nhất đội hình.

Mức phí 55 triệu euro để kích hoạt thương vụ hiện tại mới chỉ là con số ước tính. Các đội bóng lớn hiện vẫn dừng lại ở mức độ quan tâm và chưa tiến hành đàm phán chính thức. Diễn biến tiếp theo của thương vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào việc câu lạc bộ nào dám đưa ra lời đề nghị đủ sức nặng đầu tiên để thuyết phục Sunderland nhả người.

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè đang nóng dần lên, Brian Brobbey chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực của báo giới. Với những gì đã thể hiện, anh không chỉ là một tay săn bàn tiềm năng mà còn là biểu tượng cho cuộc đua quyền lực giữa những ông lớn hàng đầu châu Âu.