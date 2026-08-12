Thể thao 360 Manchester United hòa Leeds United 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức tại Dublin, Ireland Mở tỷ số sớm nhờ công của Zirkzee, Manchester United rốt cuộc vẫn để Leeds United gỡ hòa và giành chiến thắng 5-4 sau loạt sút luân lưu.

Manchester United 1 - 1 Leeds United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Manchester United tiếp đón Leeds United.



Manchester United tiếp đón Leeds United. 12' Leeds kiểm soát bóng, Manchester United tạo sóng gió

Trôi qua 12 phút thi đấu, Leeds United chủ động giữ nhịp và nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 40 - 60 , nhưng Manchester United lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt tấn công. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0 ), buộc thủ môn đối phương phải có 0 - 2 lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số 0 - 0 .



Trôi qua 12 phút thi đấu, Leeds United chủ động giữ nhịp và nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ , nhưng Manchester United lại tỏ ra hiệu quả hơn ở các đợt tấn công. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm (trúng đích ), buộc thủ môn đối phương phải có lần cứu thua để giữ nguyên tỷ số . 16' Joshua Zirkzee mở tỷ số cho Manchester United

Phút 16, Joshua Zirkzee tận dụng tốt đường kiến tạo của Bryan Mbeumo để ghi bàn đưa Manchester United vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp Manchester United cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội trước Leeds United ngay từ những phút đầu trận.



Phút 16, tận dụng tốt đường kiến tạo của để ghi bàn đưa Manchester United vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp Manchester United cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội trước Leeds United ngay từ những phút đầu trận. 24' Manchester United áp đảo về chỉ số dứt điểm

Đến phút 24, Manchester United đang duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 cùng một thế trận tấn công lấn lướt. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai bên khá cân bằng ở mức 52 - 48, Manchester United tỏ ra hiệu quả vượt trội khi áp đảo Leeds United về số cú dứt điểm (6 - 1, trúng đích 4 - 0) cùng 3 - 0 quả phạt góc.



Đến phút 24, Manchester United đang duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 cùng một thế trận tấn công lấn lướt. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai bên khá cân bằng ở mức 52 - 48, Manchester United tỏ ra hiệu quả vượt trội khi áp đảo Leeds United về số cú dứt điểm (6 - 1, trúng đích 4 - 0) cùng 3 - 0 quả phạt góc. 29' Brenden Aaronson gỡ hòa 1-1 cho Leeds United

Phút 29, từ đường kiến tạo của Daniel James , Brenden Aaronson đã dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 giúp Leeds United lấy lại sự tự tin sau khi để Manchester United dẫn trước từ phút 16.



Phút 29, từ đường kiến tạo của , đã dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 giúp Leeds United lấy lại sự tự tin sau khi để Manchester United dẫn trước từ phút 16. 36' Manchester United gia tăng sức ép lên Leeds United

Tính đến phút 36, Manchester United đang là đội chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 54-46 cùng vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7-3 (trúng đích 4-1). Dù tạo ra sự chênh lệch 3-0 về phạt góc, đội bóng này vẫn chưa thể có bàn dẫn trước khi tỷ số đang là 1-1.



Tính đến phút 36, Manchester United đang là đội chủ động hơn khi sở hữu tỷ lệ cầm bóng 54-46 cùng vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7-3 (trúng đích 4-1). Dù tạo ra sự chênh lệch 3-0 về phạt góc, đội bóng này vẫn chưa thể có bàn dẫn trước khi tỷ số đang là 1-1. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Leeds United tung Ethan Ampadu vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leeds United có sự thay đổi nhân sự khi Ethan Ampadu được tung vào sân thế chỗ Ao Tanaka . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Ampadu sẽ giúp gia cố tuyến giữa trong thế trận hòa 1-1 giằng co.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leeds United có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thế chỗ . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Ampadu sẽ giúp gia cố tuyến giữa trong thế trận hòa 1-1 giằng co. 46' D. Armer thế chỗ Ayden Heaven ngay đầu hiệp hai

Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, Manchester United quyết định có sự thay đổi nhân sự khi D. Armer được tung vào sân để thế chỗ Ayden Heaven . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự sớm này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho thế trận.



Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, Manchester United quyết định có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự sớm này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho thế trận. 46' Điều chỉnh vị trí thủ môn ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Alex Cairns được tung vào sân thay thế cho James Trafford . Sự thay đổi nơi vị trí gác đền diễn ra khi tỷ số giữa Manchester United và Leeds United đang tạm hòa 1-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, được tung vào sân thay thế cho . Sự thay đổi nơi vị trí gác đền diễn ra khi tỷ số giữa Manchester United và Leeds United đang tạm hòa 1-1. 46' Manchester United thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Manchester United có sự thay đổi nhân sự khi Toby Collyer được tung vào sân thay cho Andrey Santos . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, điều chỉnh này hứa hẹn sẽ mang lại sự tươi mới cho tuyến giữa.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Manchester United có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, điều chỉnh này hứa hẹn sẽ mang lại sự tươi mới cho tuyến giữa. 46' Leeds United điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Alfie Cresswell được tung vào sân để thay thế cho Tarik Muharemović . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của đội khách.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, được tung vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho lối chơi của đội khách. 46' Leeds United tung Wilfried Gnonto vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leeds United quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Wilfried Gnonto được tung vào sân thế chỗ Jayden Bogle . Sự bổ sung này kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép cho đội khách trong nỗ lực tìm kiếm lợi thế khi tỷ số đang là 1-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Leeds United quyết định có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thế chỗ . Sự bổ sung này kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép cho đội khách trong nỗ lực tìm kiếm lợi thế khi tỷ số đang là 1-1. 46' James Justin thế chỗ Rhys Chadwick-Chaplin ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, James Justin được tung vào sân thế chỗ cho Rhys Chadwick-Chaplin . Quyết định thay người này diễn ra trong bối cảnh trận đấu đang ở thế giằng co với tỷ số 1-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, được tung vào sân thế chỗ cho . Quyết định thay người này diễn ra trong bối cảnh trận đấu đang ở thế giằng co với tỷ số 1-1. 46' Calvert-Lewin vào sân thay Nmecha ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, sự thay đổi nhân sự đã diễn ra khi Dominic Calvert-Lewin được tung vào sân thế chỗ Lukas Nmecha . Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 1-1, sự xuất hiện của Calvert-Lewin được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép và đem lại làn gió mới cho hàng công.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, sự thay đổi nhân sự đã diễn ra khi được tung vào sân thế chỗ . Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 1-1, sự xuất hiện của Calvert-Lewin được kỳ vọng sẽ gia tăng sức ép và đem lại làn gió mới cho hàng công. 46' Noah Okafor thế chỗ Daniel James ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Noah Okafor được tung vào sân thay cho Daniel James . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này hướng tới việc gia tăng sức ép nhằm khai thông thế bế tắc.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, được tung vào sân thay cho . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này hướng tới việc gia tăng sức ép nhằm khai thông thế bế tắc. 46' Joe Rodon vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, Joe Rodon được tung vào sân thay thế cho Jaka Bijol . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra khi trận đấu giữa Manchester United và Leeds United đang có tỷ số hòa 1-1.



Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46, được tung vào sân thay thế cho . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra khi trận đấu giữa Manchester United và Leeds United đang có tỷ số hòa 1-1. 46' Anton Stach thế chỗ Sean Longstaff ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Anton Stach đã được tung vào sân để thay cho Sean Longstaff . Sự thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh tỷ số trận đấu giữa Manchester United và Leeds United đang là 1-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đã được tung vào sân để thay cho . Sự thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh tỷ số trận đấu giữa Manchester United và Leeds United đang là 1-1. 46' Tynan Thompson vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay bước sang phút 46, Tynan Thompson được tung vào sân để thay thế cho Patrick Dorgu . Trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho lối chơi trong hiệp hai.



Ngay bước sang phút 46, được tung vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho lối chơi trong hiệp hai. 46' Harry Wilson vào sân thế chỗ Brenden Aaronson

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Harry Wilson được tung vào sân để thay thế cho Brenden Aaronson . Quyết định điều chỉnh nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho mặt trận tấn công, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Manchester United và Leeds United đang có tỷ số hòa 1-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', được tung vào sân để thay thế cho . Quyết định điều chỉnh nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho mặt trận tấn công, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Manchester United và Leeds United đang có tỷ số hòa 1-1. 48' Manchester United gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai, Manchester United chủ động đẩy cao đội hình và nắm 59 - 41 thời lượng kiểm soát bóng trước Leeds United. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương với tỷ lệ dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1 ) cùng 4 - 0 phạt góc nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên.



Ngay đầu hiệp hai, Manchester United chủ động đẩy cao đội hình và nắm thời lượng kiểm soát bóng trước Leeds United. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương với tỷ lệ dứt điểm (trúng đích ) cùng phạt góc nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên. 60' Bruno Fernandes vào sân, Manchester United tìm kiếm khác biệt

Phút 60, Manchester United thực hiện sự thay đổi người khi Bruno Fernandes được tung vào sân thay cho Bryan Mbeumo . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 trước Leeds United, sự xuất hiện của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép tấn công để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.



Phút 60, thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay cho . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 trước Leeds United, sự xuất hiện của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép tấn công để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. 60' Manchester United điều chỉnh nhân sự, Mazraoui thế chỗ Dalot

Phút 60, ban huấn luyện Manchester United quyết định rút Diogo Dalot ra nghỉ để nhường chỗ cho Noussair Mazraoui . Trong bối cảnh trận đấu đang giữ tỷ số hòa 1-1, sự thay đổi ở hành lang cánh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng gia tăng sự chắc chắn và tươi mới trong các tình huống lên bóng.



Phút 60, ban huấn luyện quyết định rút ra nghỉ để nhường chỗ cho . Trong bối cảnh trận đấu đang giữ tỷ số hòa 1-1, sự thay đổi ở hành lang cánh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng gia tăng sự chắc chắn và tươi mới trong các tình huống lên bóng. 61' Matheus Cunha vào sân thay Joshua Zirkzee

Phút 61, Manchester United thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Matheus Cunha được tung vào sân thế chỗ Joshua Zirkzee . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trước Leeds United, sự xuất hiện của Cunha được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho các đợt lên bóng của đội chủ nhà.



Phút 61, Manchester United thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi được tung vào sân thế chỗ . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trước Leeds United, sự xuất hiện của Cunha được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho các đợt lên bóng của đội chủ nhà. 61' Man Utd điều chỉnh nhân sự, Jack Fletcher thế chỗ Amad Diallo

Phút 61, Manchester United quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung Jack Fletcher vào sân thế chỗ Amad Diallo . Trong bối cảnh trận đấu đang dừng ở tỷ số hòa 1-1, sự tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.



Phút 61, quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung vào sân thế chỗ . Trong bối cảnh trận đấu đang dừng ở tỷ số hòa 1-1, sự tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. 61' Dermot Mee vào sân thay Senne Lammens

Phút 61, sự thay đổi người diễn ra khi Dermot Mee được tung vào sân thế chỗ Senne Lammens . Trận đấu giữa Manchester United và Leeds United vẫn đang giằng co với tỷ số hòa 1-1.



Phút 61, sự thay đổi người diễn ra khi được tung vào sân thế chỗ . Trận đấu giữa Manchester United và Leeds United vẫn đang giằng co với tỷ số hòa 1-1. 61' Man Utd rút Harry Amass, tung Luke Shaw vào sân

Phút 61, Manchester United có sự thay đổi nhân sự khi Luke Shaw vào sân thay cho Harry Amass . Kinh nghiệm của Shaw được kỳ vọng sẽ giúp 'Quỷ đỏ' củng cố hành lang cánh và gia tăng sức ép trong thế trận đang có tỷ số hòa 1-1.



Phút 61, Manchester United có sự thay đổi nhân sự khi vào sân thay cho . Kinh nghiệm của Shaw được kỳ vọng sẽ giúp 'Quỷ đỏ' củng cố hành lang cánh và gia tăng sức ép trong thế trận đang có tỷ số hòa 1-1. 61' Youri Tielemans vào sân thay T. Fletcher

Phút 61, Youri Tielemans được tung vào sân thế chỗ T. Fletcher . Trong bối cảnh thế trận giữa Manchester United và Leeds United đang giằng co với tỷ số 1-1, sự thay đổi nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến giữa.



Phút 61, được tung vào sân thế chỗ . Trong bối cảnh thế trận giữa Manchester United và Leeds United đang giằng co với tỷ số 1-1, sự thay đổi nhân sự này kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến giữa. 61' Manchester United kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

Bước sang phút 61, Manchester United nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 58 - 42 % và áp đảo ở số cú phạt góc 5 - 0 . Dù vậy, Leeds United vẫn thi đấu rất sòng phẳng khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội đang cân bằng 4 - 4 (tổng số cú sút là 10 - 7 ) trong tỷ số hòa 1 - 1 .



Bước sang phút 61, Manchester United nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với % và áp đảo ở số cú phạt góc . Dù vậy, Leeds United vẫn thi đấu rất sòng phẳng khi chỉ số dứt điểm trúng đích của hai đội đang cân bằng (tổng số cú sút là ) trong tỷ số hòa . 73' Manchester United dồn ép nhưng tỷ số vẫn cân bằng

Bước sang phút 73, Manchester United nỗ lực dồn ép đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng 59 - 41 cùng lợi thế vượt trội 7 - 0 về phạt góc. Dù vậy, Leeds United vẫn tỏ ra hiệu quả trong các đợt lên bóng khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích cân bằng 4 - 4 , giữ trận đấu ở thế giằng co với tỷ số 1 - 1.



Bước sang phút 73, Manchester United nỗ lực dồn ép đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng cùng lợi thế vượt trội về phạt góc. Dù vậy, Leeds United vẫn tỏ ra hiệu quả trong các đợt lên bóng khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích cân bằng , giữ trận đấu ở thế giằng co với tỷ số 1 - 1. 85' Thế trận đôi công hấp dẫn ở phút 85

Bước sang phút 85, Manchester United chủ động cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 58-42 và áp đảo hoàn toàn về số quả phạt góc ( 8-0 ). Dù vậy, cục diện tấn công lại tỏ ra rất cân bằng khi tổng số cú dứt điểm của hai đội đang là 13-13 , thậm chí Leeds United còn nhỉnh hơn về số lần dứt điểm trúng đích ( 4-5 ) trong thế giằng co với tỷ số 1-1 .



Bước sang phút 85, chủ động cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ và áp đảo hoàn toàn về số quả phạt góc ( ). Dù vậy, cục diện tấn công lại tỏ ra rất cân bằng khi tổng số cú dứt điểm của hai đội đang là , thậm chí còn nhỉnh hơn về số lần dứt điểm trúng đích ( ) trong thế giằng co với tỷ số . KT Kết thúc: Manchester United 1-1 Leeds United

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.



Cập nhật lúc 03:21 13/08/2026

Đội hình chính thức Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 Leeds United Sơ đồ 3-4-2-1 1 Senne Lammens 2 Diogo Dalot 15 Leny Yoro 26 Ayden Heaven 41 Harry Amass 17 Andrey Santos 39 T. Fletcher 16 Amad Diallo 11 Joshua Zirkzee 13 Patrick Dorgu 19 Bryan Mbeumo 1 James Trafford 33 Sebastiaan Bornauw 15 Jaka Bijol 5 Tarik Muharemović 2 Jayden Bogle 22 Ao Tanaka 8 Sean Longstaff 47 Rhys Chadwick-Chaplin 7 Daniel James 11 Brenden Aaronson 14 Lukas Nmecha Dự bị Manchester United 8 Bruno Fernandes 10 Matheus Cunha 18 Youri Tielemans 23 Luke Shaw 27 Tynan Thompson 38 Jack Fletcher 43 Toby Collyer 45 Dermot Mee 46 S. Lacey Leeds United 4 Ethan Ampadu 6 Joe Rodon 9 Dominic Calvert-Lewin 10 Joël Piroe 17 Harry Wilson 18 Anton Stach 19 Noah Okafor 21 Alex Cairns 24 James Justin Cập nhật đội hình lúc 00:51 13/08/2026

Manchester United Thống kê Leeds United 59% Kiểm soát bóng 41% 15 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 5 8 Phạt góc 0 12 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Joshua Zirkzee Manchester United 1 bàn Brenden Aaronson Leeds United 1 bàn Bryan Mbeumo Manchester United 1 kiến tạo · điểm 7.46 Daniel James Leeds United 1 kiến tạo · điểm 7.39

Trận đấu giao hữu giữa Manchester United và Leeds United diễn ra vào lúc 01h30 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Croke Park. Đây là màn so tài mang tính chất thử nghiệm quan trọng giúp ban huấn luyện hai bên kiểm tra chất lượng đội hình và đánh giá các phương án chiến thuật.

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Các cuộc chạm trán ở loạt trận giao hữu luôn mang đến cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy thể lực và lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Việc thi đấu trên sân Croke Park sẽ là thử thách đáng chú ý cho Manchester United, trong khi Leeds United cũng muốn tận dụng ưu thế sân nhà để tạo đà tâm lý thuận lợi.

Thành tích đối đầu

Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leeds United đang nắm ưu thế nhỉnh hơn với 1 chiến thắng. Hai trận đấu còn lại kết thúc với kết quả hòa, đồng nghĩa với việc Manchester United chưa giành được chiến thắng nào trước đối thủ ở 3 lần so tài này.

Dự đoán thế trận

Do tính chất của một trận giao hữu thử nghiệm, hai đội nhiều khả năng sẽ thi đấu cởi mở và sẵn sàng thực hiện nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Lối chơi cống hiến có thể sẽ được cả Manchester United lẫn Leeds United ưu tiên nhằm rà soát tối đa năng lực của các cầu thủ.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Manchester United · 0 thắng 2 hòa Leeds United · 1 thắng Manchester United 1 - 2 Leeds United LU Leeds United 1 - 1 Manchester United Hòa Manchester United 0 - 0 Leeds United Hòa

Manchester United 5 trận gần nhất H T T B T Leeds United 5 trận gần nhất T B T H T

Tình hình lực lượng Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury) Leeds United ✚ Mateo Joseph (Cruciate Ligament Tear)