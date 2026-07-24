Manchester United thắng đậm Rosenborg, chủ nhà trắng tay tại Lerkendal Manchester United thắng Rosenborg 5-0 tại Lerkendal Stadion, với các bàn của Lacey, Zirkzee, Devaney, Amass và Williams; đội khách hưởng trọn niềm vui, còn Rosenborg nhận thất bại nặng nề trên sân nhà.

Rosenborg 0 - 5 Manchester United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rosenborg tiếp đón Manchester United.

12' Rosenborg kiểm soát thế trận đầu trận Sau 12 phút, Rosenborg đang chiếm ưu thế với 61 - 39% thời lượng cầm bóng, nhưng thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi dứt điểm là 1 - 1. Manchester United có lợi thế ở chỉ số trúng đích 0 - 1, trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

24' Manchester United kiểm soát hoàn toàn Phút 24, Manchester United kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 0-100, buộc Rosenborg lùi sâu chịu trận. Dù mới có 1-2 pha dứt điểm và 0-1 quả phạt góc, đội khách vẫn là bên chủ động hơn trong thế trận hòa 0-0.

31' S. Lacey đưa Manchester United vượt lên Phút 31', S. Lacey lập công, đưa Manchester United vượt lên 0-1 trước Rosenborg. Bàn thắng phản ánh thế trận lấn lướt của đội khách, khi Manchester United đang kiểm soát hoàn toàn thời lượng cầm bóng.

36' Manchester United hoàn toàn áp đảo Sau 36 phút, Manchester United hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 0 - 100 và vượt trội về dứt điểm 1 - 5. Rosenborg gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú sút trúng đích, trong khi đối thủ đã có 2 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Manchester United điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Harry Amass vào sân thay Luke Shaw. Manchester United có sự điều chỉnh khi đang dẫn bàn và kiểm soát thế trận.

46' Johan Johanessen Bakke vào sân Phút 46', Johan Johanessen Bakke vào sân thay Mads Bomholt khi Manchester United đang dẫn 0-1.

46' Aleksander Borgersen vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Aleksander Borgersen vào sân thay Iver Fossum. Manchester United đang dẫn 0-1, và sự thay đổi này mở đầu cho hiệp hai.

46' Emil Konradsen Ceide vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Emil Konradsen Ceide vào sân thay Jesper Reitan-Sunde, trong bối cảnh Manchester United đang dẫn 0-1.

46' Tobias Solheim Dahl vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Tobias Solheim Dahl vào sân thay Tomas Nemcik khi Manchester United đang dẫn 0-1. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai mở ra hy vọng tạo thêm khác biệt cho đội khách.

46' David Duris vào sân đầu hiệp hai Phút 46', David Duris vào sân thay Amin Chiakha. Manchester United đang dẫn 0-1, và sự thay đổi này mở đầu cho hiệp hai của trận đấu.

46' J. Kamason vào sân đầu hiệp hai Phút 46', J. Kamason vào sân thay Harry Maguire. Sự thay đổi đến ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh Manchester United đang kiểm soát hoàn toàn thế trận.

46' Håkon Røsten vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Håkon Røsten vào sân thay Adrian Pereira. Sự thay đổi ngay đầu hiệp hai mang đến một gương mặt mới cho đội bóng của anh.

46' Rasmus Sandberg vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Rasmus Sandberg vào sân thay Leopold Wahlstedt khi Manchester United đang dẫn 0-1. Sự điều chỉnh này mở ra diện mạo mới cho đội bóng trong hiệp hai.

46' Elias Slordal vào sân Phút 46', Elias Slordal vào sân thay Ole Selnæs.

46' Håkon Røsten vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Håkon Røsten được tung vào sân thay Noah Sahsah. Manchester United đang dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai với nhiều kỳ vọng từ đội chủ nhà.

48' Manchester United tiếp tục kiểm soát thế trận Bước sang phút 48, Manchester United vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 0 - 100 và nhỉnh hơn về dứt điểm 2 - 5. Rosenborg chịu sức ép, chưa có pha dứt điểm trúng đích nào khi chỉ có 0 - 2 quả phạt góc.

56' Zirkzee nhân đôi cách biệt cho Manchester United Phút 56, Joshua Zirkzee lập công, giúp Manchester United nhân đôi cách biệt trước Rosenborg. Đội khách đang nắm lợi thế rõ rệt với tỷ số 0-2.

60' Mikkel Konradsen Ceide vào sân Phút 60, Mikkel Konradsen Ceide vào sân thay Håkon Volden. Rosenborg thực hiện sự điều chỉnh trong bối cảnh Manchester United đang dẫn 0-3.

60' Aslak Witry vào sân thay Jonas Mortensen Phút 60, Aslak Witry được tung vào sân thay Jonas Mortensen. Manchester United đang dẫn 0-2, và sự thay đổi này có thể giúp đội bóng của Witry làm mới cách vận hành trong phần còn lại.

60' Manchester United tiếp tục áp đảo Bước sang phút 60, Manchester United vẫn kiểm soát thế trận và gây sức ép rõ rệt, thể hiện qua ưu thế dứt điểm 4-7 và trúng đích 0-3 . Rosenborg đang phải lùi sâu chịu trận, trong khi đội khách có thêm 0-3 quả phạt góc.

61' D. Armer vào sân thay Leny Yoro Phút 61', D. Armer vào sân thay Leny Yoro. Manchester United đang dẫn 0-2, và sự điều chỉnh nhân sự này mang đến thêm nét mới cho thế trận.

61' Toby Collyer vào sân thay Andrey Santos Phút 61', Toby Collyer vào sân thay Andrey Santos. Manchester United đang dẫn 0-2, và Collyer được trao cơ hội trong thời điểm đội khách nắm lợi thế.

61' Jacob Devaney vào sân thay Mason Mount Phút 61, Jacob Devaney vào sân thay Mason Mount. Manchester United đang dẫn 0-2, và sự thay đổi này mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

61' T. Fletcher vào sân, S. Lacey rời trận Phút 61', T. Fletcher vào sân thay S. Lacey. Manchester United đang dẫn 0-2, và sự điều chỉnh này mang đến thêm một nhân tố mới cho phần còn lại của trận đấu.

61' Jack Fletcher vào sân thay Ayden Heaven Phút 61', Jack Fletcher vào sân thay Ayden Heaven, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong trận đấu.

61' Dan Gore vào sân, Dorgu rời trận Phút 61', Dan Gore vào sân thay Patrick Dorgu. Manchester United đang dẫn 0-2, và sự thay đổi này đánh dấu điều chỉnh nhân sự trong thế trận thuận lợi.

61' Chido Obi vào sân thay Zirkzee Phút 61', Chido Obi được tung vào sân thay Joshua Zirkzee. Manchester United đang dẫn 0-2, và sự xuất hiện của Obi mang đến thêm một lựa chọn trên hàng công.

61' E. Williams vào sân thay Bryan Mbeumo Phút 61', E. Williams vào sân thay Bryan Mbeumo. Manchester United đang dẫn trước, và sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho đội hình trong phần còn lại.

63' Devaney ghi bàn, Manchester United dẫn 0-3 Phút 63, Jacob Devaney lập công, giúp Manchester United nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Rosenborg. Đây là bàn thắng thứ ba của Manchester United trong trận, tiếp tục cho thấy sự áp đảo của đội khách.

72' Harry Amass nâng tỷ số lên 0-4 Phút 72, Harry Amass lập công, giúp Manchester United nới rộng cách biệt lên 0-4 trước Rosenborg. Đây là bàn thắng thứ tư của Manchester United trong trận đấu.

72' Dermot Mee vào sân, Radek Vitek rời trận Phút 72', Dermot Mee vào sân thay Radek Vitek. Manchester United đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nên sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh đội bóng đã dẫn rất sâu.

72' Manchester United hoàn toàn áp đảo Phút 72', Manchester United hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 0 - 100 , trong khi Rosenborg phải lùi sâu chịu trận. Đội khách cũng nhỉnh hơn ở dứt điểm 7 - 11 và phạt góc 1 - 4 , duy trì sức ép trước đối thủ đang bị dẫn 0-4.

73' Ulrik Hald-Hernes vào sân ở phút 73 Phút 73, Ulrik Hald-Hernes vào sân thay Johan Johanessen Bakke. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

84' E. Williams giúp Manchester United chạm mốc 0-5 Phút 84', E. Williams lập công, giúp Manchester United nới rộng cách biệt lên 0-5 trước Rosenborg. Đây là bàn thắng thứ năm của Manchester United trong trận đấu.

84' Manchester United hoàn toàn làm chủ thế trận Phút 84', Manchester United hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 0 - 100 , đồng thời vượt trội về dứt điểm 8 - 14 và số lần trúng đích 1 - 6 . Rosenborg gần như chỉ còn chịu trận trong những phút cuối.

88' Jacob Devaney nhận thẻ vàng ở phút 88 Phút 88, Jacob Devaney nhận thẻ vàng khi trận đấu đã bước vào những phút cuối.

KT Kết thúc: Rosenborg 0-5 Manchester United Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 00:50 25/07/2026

Đội hình chính thức Rosenborg Sơ đồ 4-1-4-1 Manchester United Sơ đồ 3-4-3 1 Leopold Wahlstedt 15 Jonas Mortensen 5 Håkon Volden 21 Tomas Nemcik 19 Adrian Pereira 10 Ole Selnæs 14 Jesper Reitan-Sunde 17 Mads Bomholt 8 Iver Fossum 11 Noah Sahsah 18 Amin Chiakha 40 Radek Vitek 15 Leny Yoro 5 Harry Maguire 26 Ayden Heaven 46 S. Lacey 7 Mason Mount 17 Andrey Santos 23 Luke Shaw 11 Joshua Zirkzee 19 Bryan Mbeumo 13 Patrick Dorgu Dự bị Rosenborg 2 Håkon Røsten 3 Tobias Solheim Dahl 4 Mikkel Konradsen Ceide 12 Rasmus Sandberg 16 Aslak Witry 20 Aleksander Borgersen 25 Johan Johanessen Bakke 26 Ulrik Hald-Hernes 29 David Duris Manchester United 10 JJ Gabriel 22 Tom Heaton 32 Chido Obi 38 Jack Fletcher 39 T. Fletcher 41 Harry Amass 43 Toby Collyer 44 Dan Gore 45 Dermot Mee Cập nhật đội hình lúc 22:21 24/07/2026

Rosenborg Thống kê Manchester United 0% Kiểm soát bóng 100% 10 Dứt điểm 15 2 Trúng đích 6 1 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 3

Thông tin trận đấu

Rosenborg sẽ đối đầu Manchester United trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 24/07/2026 tại Lerkendal Stadion.

Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa Rosenborg và Manchester United, trong đó sự khác biệt về tên tuổi không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trên sân. Với tính chất giao hữu, trọng tâm của trận đấu có thể nằm ở cách các đội vận hành lối chơi và kiểm tra nhân sự, thay vì chỉ tập trung vào kết quả.

Lợi thế đối đầu thuộc về Rosenborg

Rosenborg đang nắm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Hai đội mới gặp nhau một lần, với Rosenborg giành chiến thắng, trong khi Manchester United không thắng và trận đấu không kết thúc với kết quả hòa.

Dù dữ liệu đối đầu còn hạn chế, kết quả này vẫn giúp Rosenborg có thêm điểm tựa tinh thần khi bước vào trận đấu tại Lerkendal Stadion. Ngược lại, Manchester United sẽ cần thể hiện sự chủ động và tập trung để tránh bị kéo vào thế trận bất lợi như lần gặp trước.

Trận đấu khó đoán vì thiếu dữ liệu phong độ

Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích trong những trận gần nhất của hai đội, vị trí tại giải đấu hay khoảng cách điểm số. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc xác định xu hướng thi đấu ổn định của mỗi bên.

Việc thiếu dữ liệu về lực lượng cũng khiến những nhận định cụ thể về đội hình xuất phát chưa thể được đưa ra. Trận đấu nhiều khả năng sẽ là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra cách các cầu thủ phối hợp, khả năng duy trì cự ly đội hình và mức độ hiệu quả trong những thời điểm chuyển trạng thái.

Điểm then chốt về chiến thuật

Rosenborg có thể tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Lerkendal Stadion để nhập cuộc tự tin hơn. Ưu thế sân nhà, kết hợp với lợi thế đối đầu gần nhất, có thể giúp đội bóng này hướng tới cách chơi chủ động và gây sức ép sớm.

Trong khi đó, Manchester United cần kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế những khoảng trống khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Nếu duy trì được sự gắn kết giữa các tuyến, đội khách sẽ có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng và kiểm tra khả năng xử lý trước một đối thủ đã từng giành chiến thắng trong lần gặp gần nhất.

Do không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định chính xác cách hai đội bố trí nhân sự. Tuy nhiên, khả năng thích ứng với diễn biến trên sân sẽ là yếu tố quan trọng, đặc biệt trong một trận giao hữu nơi cách vận hành tổng thể có thể được ưu tiên.

Nhận định Rosenborg vs Manchester United

Rosenborg bước vào trận đấu với lợi thế từ lần đối đầu gần nhất và sự quen thuộc với Lerkendal Stadion. Manchester United sở hữu sức hút lớn hơn về mặt tên tuổi, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép khẳng định đội khách sẽ chiếm ưu thế.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, mức độ tập trung trong phòng ngự và hiệu quả của những tình huống chuyển đổi. Rosenborg có cơ sở để tự tin, còn Manchester United cần một màn trình diễn chặt chẽ nếu muốn tạo khác biệt trong chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rosenborg · 1 thắng 0 hòa Manchester United · 0 thắng Rosenborg 1 - 0 Manchester United ROS

Rosenborg 5 trận gần nhất T T T B T Manchester United 5 trận gần nhất B T T H T

Tình hình lực lượng Rosenborg ✚ Elias Slordal (Fatigue Fracture) ✚ Ole Selnæs (Virus) ✚ Dino Islamovic (Unknown Injury) Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury)