Marcus Rashford nhiều khả năng ở lại Man Utd sau biến động chuyển nhượng Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận Marcus Rashford có cơ hội lớn tiếp tục gắn bó với Man Utd khi Barcelona chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

Tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United đang đi đến hồi kết bất ngờ. Sau giai đoạn thi đấu cho mượn thành công tại Barcelona, tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford thay vì chia tay như các đồn đoán ban đầu.

Marcus Rashford nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United trong mùa giải mới

Cánh cửa rời Old Trafford dần khép lại

Trước đó, Rashford từng được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng dài hạn với Barcelona sau màn trình diễn ấn tượng tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia đã bất ngờ thay đổi kế hoạch chuyển nhượng khi lần lượt chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United và Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund để củng cố hàng công.

Bên cạnh Barcelona, câu lạc bộ Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa Rashford vào tầm ngắm. Mặc dù vậy, Manchester United cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào từ đại diện Super Lig.

Xác nhận từ chuyên gia Fabrizio Romano

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ thượng tầng Quỷ đỏ đã chuẩn bị cho kịch bản tiền đạo này tiếp tục thi đấu tại Old Trafford. Tín hiệu tích cực từ nội bộ câu lạc bộ cho thấy khả năng ra đi của anh đang giảm dần.

Ký giả người Ý nhấn mạnh: "Ngày qua ngày, cảm giác trong nội bộ Manchester United là Marcus Rashford ngày càng có nhiều cơ hội ở lại câu lạc bộ. Kỳ vọng hiện tại là, trừ khi có điều gì đó điên rồ xảy ra trên thị trường chuyển nhượng, Rashford thực sự có thể ở lại Man United và cạnh tranh một vị trí. Hiện tại không có động thái cụ thể nào cho sự ra đi của cậu ấy".

Giá trị chuyên môn và bài toán hàng công Quỷ đỏ

Đứng trước viễn cảnh trên, HLV Michael Carrick đã sẵn sàng xây dựng phương án đưa Rashford tái hòa nhập vào hệ thống chiến thuật của Manchester United. Sự trở lại của chân sút từng được cựu HLV Erik ten Hag đánh giá rất cao hứa hẹn mang đến giải pháp chất lượng nhờ tốc độ, lối chơi trực diện và bản năng đánh đánh chặn vòng cấm.

Các số liệu thống kê ở mùa giải vừa qua chứng minh giá trị thực tế của tiền đạo người Anh. Rashford đã in dấu giày vào tổng cộng 28 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 0,57 bàn mỗi trận. Đây là chỉ số đóng góp bàn thắng vượt trội so với mọi phương án tấn công hiện có trong đội hình Quỷ đỏ.