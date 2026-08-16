Maritimo ngược dòng thắng Famalicao 1-2, leo lên vị trí thứ 7 Primeira Liga Ngược dòng đánh bại Famalicao với tỷ số 1-2 ngay trên sân Estádio Municipal de Famalicão tại Primeira Liga, Maritimo vươn lên vị trí thứ 7 với 3 điểm, trong khi đội chủ nhà ngậm ngùi đứng thứ 11 với 1 điểm.

Famalicao 1 - 2 Maritimo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Famalicao tiếp đón Maritimo.

8' F. van Breemen mở tỷ số sớm cho Famalicao Ngay ở phút 8, Famalicao đã có bàn mở tỷ số 1-0 nhờ cú dứt điểm của F. van Breemen sau đường kiến tạo dọn cỗ từ O. Aranda . Khởi đầu thăng hoa tại Estádio Municipal de Famalicão giúp đội chủ nhà sớm chiếm lợi thế lớn.

13' Famalicao chủ động cuộc chơi sau bàn mở tỷ số Sau khi sớm vươn lên dẫn 1 - 0, Famalicao nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 58% - 42% và liên tục gây áp lực bằng 3 - 0 quả phạt góc. Ở chiều ngược lại, Maritimo nỗ lực dâng cao với 1 - 2 lần dứt điểm nhưng chưa thể làm nên chuyện trong những phút đầu.

21' S. Bouzaidi lập công, Maritimo gỡ hòa 1-1 Phút 21, S. Bouzaidi lên tiếng quân bình tỷ số 1-1 cho Maritimo. Pha lập công quan trọng giúp đội khách đưa trận đấu trên sân Estádio Municipal de Famalicão trở lại thế cân bằng sau khi bị dẫn trước từ phút 9.

25' Famalicao chủ động cầm bóng, Maritimo đáp trả hiệu quả Bước sang phút 25, Famalicao đang nắm quyền kiểm soát lối chơi với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% cùng 3 - 0 về phạt góc. Dù vậy, Maritimo vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong các đợt phản công khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm ( 1 - 2 , trúng đích 1 - 1 ), giữ thế trận ở mức cân bằng với tỷ số 1 - 1 .

37' Famalicao nắm thế chủ động bóng, Maritimo tích cực hãm thành Tính đến phút 37, Famalicao làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 59% - 41% cùng 3 - 0 phạt góc, nhưng Maritimo mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn khi áp đảo số cú dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2 ). Sự ngắt nhịp quyết liệt qua chỉ số phạm lỗi 3 - 8 giúp đội khách giữ vững thế giằng co và tỷ số hòa 1 - 1.

42' A. Butzke nhận thẻ vàng ở phút 42 Phút 42, cầu thủ A. Butzke bên phía Maritimo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc dính thẻ phạt ở cuối hiệp một khiến đội khách chịu thêm áp lực trong thế trận giằng co với tỷ số 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Famalicao điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Famalicao quyết định tung P. Santos vào sân thay thế cho P. Moreira . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1, đội chủ nhà hy vọng sự thay đổi này sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi.

46' Famalicao điều chỉnh nhân sự, Gil Dias vào sân Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Famalicao quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Gil Dias vào sân thay cho O. Aranda . Trong bối cảnh tỷ số đang giữ ở mức 1-1, sự xuất hiện của Gil Dias được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

46' Famalicao điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Famalicao quyết định có sự thay đổi người khi L. Meyer vào sân thay cho Pedro Bondo . Đội chủ nhà đang nỗ lực cải thiện thế trận nhằm tìm kiếm lợi thế khi tỷ số trận đấu đang dừng ở mức 1-1.

50' F. van Breemen nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 50, F. van Breemen bên phía Famalicao bị trọng tài phạt thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1, đội chủ nhà Famalicao cần kiềm chế những pha va chạm không cần thiết để tránh bất lợi về quân số.

50' Maritimo đe dọa khung thành dù Famalicao kiểm soát bóng Bước sang phút 50, Famalicao nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%, nhưng Maritimo lại tỏ ra hiệu quả hơn trong các đợt hãm thành. Thống kê dứt điểm 3 - 7 cùng số lần trúng đích 1 - 2 cho thấy nỗ lực tìm kiếm bàn vượt lên của đội khách trong thế trận hòa 1 - 1.

62' Famalicao kiểm soát bóng, Maritimo tích cực dứt điểm Bước sang phút 62, Famalicao đang nỗ lực kiểm soát thế trận với 61% - 39% thời lượng giữ bóng và áp đảo về phạt góc ( 4 - 1 ). Tuy nhiên, Maritimo mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với tổng số pha dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2 ), khiến hai đội vẫn cầm chân nhau 1 - 1.

68' Igor Juliao của Maritimo nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, cầu thủ Igor Juliao bên phía Maritimo đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đây là tấm thẻ phạt thứ hai dành cho đội khách ở trận đấu này, khiến họ cần thi đấu cẩn trọng hơn khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.

73' Maritimo thay người: S. Bamba vào sân thế chỗ A. Butzke Phút 73, ban huấn luyện Maritimo quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung S. Bamba vào sân thế chỗ A. Butzke , chân sút trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đội khách kỳ vọng sự thay đổi trên hàng công sẽ giúp họ tạo nên khác biệt trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

73' Maritimo thay người: M. Boakye vào sân thay M. Tejon Phút 73, đội khách Maritimo quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Boakye được tung vào sân thế chỗ cho M. Tejon . Trong thế trận đang hòa 1-1, phương án làm mới lực lượng này được kỳ vọng sẽ giúp Maritimo tạo ra sự đột biến trong những phút còn lại.

74' Famalicao ép sân nhưng Maritimo vẫn đứng vững Bước sang phút 74, Famalicao đang kiểm soát tốt thế trận với 64% - 36% thời lượng cầm bóng cùng số quả phạt góc vượt trội 5 - 1. Dù đội chủ nhà liên tục vây hãm và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 2), Maritimo vẫn đang tập trung phòng ngự để duy trì tỷ số hòa 1-1.

76' Famalicao tung U. Abubakar vào sân thay G. Koutsias Phút 76, đội chủ nhà Famalicao đưa ra sự thay đổi nhân sự khi U. Abubakar vào sân thế chỗ cho G. Koutsias . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1, Famalicao kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ giúp họ tạo nên đột biến ở những phút còn lại.

80' Maritimo tung T. Tavares vào sân ở những phút cuối Phút 80, ban huấn luyện Maritimo quyết định đưa T. Tavares vào sân thay thế cho S. Bouzaidi . Khi tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng sự bổ sung này sẽ mang lại làn gió mới trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

84' Famalicao tung R. Beney vào sân ở phút 84 Phút 84, Famalicao thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi R. Beney được tung vào sân thay cho Sorriso . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà quyết định làm mới nhân tố tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng quyết định ở những phút cuối.

86' Famalicao gia tăng sức ép ở phút 86 Bước sang phút 86, Famalicao tiếp tục dồn đội hình lên ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên khi tỷ số đang là 1 - 1. Đội chủ nhà áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng 67% - 33%, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 2) cùng lợi thế phạt góc 5 - 1. Ở chiều ngược lại, Maritimo căng mình chịu trận và số lần phạm lỗi 10 - 16 phản ánh nỗ lực ngăn chặn đối phương của đội khách.

88' G. Szalai vào sân thay V. Danilovic ở phút 88 Phút 88, Maritimo thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Szalai được tung vào sân thay cho V. Danilovic . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1, ban huấn luyện đội khách muốn gia cố lực lượng ở những phút cuối nhằm bảo toàn kết quả trên sân Estádio Municipal de Famalicão.

88' Maritimo tung I. Ayuma vào sân ở phút 88 Phút 88, Maritimo quyết định thay đổi nhân sự khi I. Ayuma được tung vào sân để thế chỗ cho R. Andrade . Trong thế trận tỷ số đang cân bằng 1-1, sự bổ sung thể lực này kỳ vọng sẽ giúp đội khách đứng vững trước sức ép cuối trận từ Famalicao.

90+4' M. Boakye ghi bàn phút 90+4, Maritimo vượt lên dẫn 1-2 Đúng vào phút 90+4, M. Boakye tỏa sáng với bàn thắng quan trọng giúp Maritimo vượt lên dẫn Famalicao với tỷ số 1-2. Mặc dù lép vớ về tỷ lệ kiểm soát bóng khi chỉ đạt 33% so với 67% của đối phương, đội khách vẫn tận dụng triệt để cơ hội ở những phút bù giờ cuối trận để vươn lên nắm lợi thế.

KT Kết thúc: Famalicao 1-2 Maritimo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:27 17/08/2026

Đội hình chính thức Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlos Carvalhal Maritimo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mitchell van der Gaag 25 Lazar Carević 17 Rodrigo Pinheiro 4 Finn van Breemen 3 Léo Realpe 28 Pedro Bondo 6 Tom Van De Looi 14 Mathias De Amorim 11 Óscar Aranda 19 Paulo Moreira 7 Sorriso 70 Georgios Koutsias 13 Alfonso Pastor 2 Igor Julião 44 Romain Correia 4 Rafael Fernandes 23 Paulo Henrique 18 Vladan Danilović 6 Rodrigo Andrade 14 Raphael Guzzo 11 Simo Bouzaidi 17 Adrián Butzke 10 Martín Tejón Dự bị Famalicao 1 Ivan Zlobin 5 Leny Meyer 36 Matheus Mattara 30 Vojin Serafimović 2 Gustavo García 23 Gil Dias 10 Pedro Santos 8 Marcos Peña 21 Tamás Szűcs Maritimo 1 Gonçalo Tabuaço 30 Francisco Vieites 22 Gábor Szalai 16 Francisco Silva 68 Nelio Batista 66 Israel Ayuma 35 Bryan Limbombe 15 Tomás Tavares 90 Maurice Boakye Cập nhật đội hình lúc 02:01 17/08/2026

Famalicao Thống kê Maritimo 67% Kiểm soát bóng 33% 13 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 4 5 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 16 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Finn van Breemen Famalicao 1 bàn Maurice Boakye Maritimo 1 bàn Simo Bouzaidi Maritimo 1 bàn Óscar Aranda Famalicao 1 kiến tạo · điểm 6.9 Mathias De Amorim Famalicao Điểm 7.2

Trận đấu giữa Famalicao và Maritimo diễn ra lúc 02:30 ngày 17/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Famalicao trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha Primeira Liga. Cuộc so tài hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn khi cả hai đội đều tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Bắt đầu chiến dịch Primeira Liga, Maritimo đang có sự khởi đầu tương đối thuận lợi khi tạm thời xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 3 điểm giành được. Ở phía đối diện, đội chủ nhà Famalicao đứng ở vị trí thứ 9 với 1 điểm có được sau lượt trận vừa qua.

Phong độ thi đấu và lịch sử đối đầu

Về mặt phong độ thi đấu trong trận gần nhất, Maritimo đã có khởi đầu ấn tượng bằng 1 trận thắng. Trong khi đó, Famalicao khép lại cuộc so tài gần nhất của mình với kết quả hòa 1 trận.

Mặc dù đứng dưới đối thủ trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, Famalicao lại nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn khi nhìn vào lịch sử đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Famalicao áp đảo với 3 trận thắng và 2 trận hòa, còn Maritimo không giành được chiến thắng nào.

Nhận định chung

Dù Maritimo có nhỉnh hơn về mặt điểm số ở thời điểm đầu mùa giải, Famalicao vẫn có điểm tựa vững chắc là sân nhà Estadio Municipal de Famalicao cùng thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ. Trận đấu tới đây hứa hẹn sẽ là màn so tài kịch tính khi Maritimo nỗ lực duy trì mạch thắng, còn Famalicao quyết tâm khai thác cái duyên đối đầu để tìm kiếm kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Famalicao · 3 thắng 2 hòa Maritimo · 0 thắng Famalicao 3 - 2 Maritimo FAM Maritimo 0 - 0 Famalicao Hòa Maritimo 0 - 1 Famalicao FAM Famalicao 0 - 0 Maritimo Hòa Maritimo 0 - 4 Famalicao FAM

Famalicao 5 trận gần nhất H B H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất T H H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 2 2 0 0 +4 6 T T 2 Santa Clara 2 1 1 0 +1 4 T H 3 Sporting CP 2 1 1 0 +1 4 T H 4 GIL Vicente 1 1 0 0 +1 3 T 5 Maritimo 1 1 0 0 +1 3 T 6 Arouca 1 1 0 0 +1 3 T … 8 SC Braga 1 0 1 0 0 1 H 9 Famalicao 1 0 1 0 0 1 H 10 Estoril 1 0 1 0 0 1 H …