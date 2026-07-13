Mazda3 2026: Đánh giá chi tiết và bảng giá cập nhật tháng 7/2026 Mazda3 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng C với ngôn ngữ thiết kế KODO tinh tế và hệ thống an toàn i-Activsense. Mẫu xe hiện có mức giá khởi điểm hấp dẫn từ 569 triệu đồng cho phiên bản 1,5L Deluxe.

Trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam, Mazda3 luôn là cái tên nổi bật nhờ sự kết hợp giữa thẩm mỹ hiện đại và trải nghiệm lái tối ưu. Bước sang giai đoạn nửa cuối năm 2026, mẫu xe này tiếp tục được THACO lắp ráp và phân phối với hai biến thể sedan và hatchback (Sport), cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Kia K3, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mazda3 cập nhật tháng 7/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Mazda3 tại thị trường Việt Nam. Mức giá này giúp người dùng dễ dàng định vị phiên bản phù hợp với ngân sách cá nhân.

Mazda3 2026 duy trì mức giá cạnh tranh từ 569 triệu đồng.

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Mazda3 Sedan 1,5L Deluxe 569 653 642 Mazda3 Sedan 1,5L Deluxe (tùy chọn) 599 687 675 Mazda3 Sedan 1,5L Luxury 644 737 724 Mazda3 Sedan 1,5L Premium 719 821 807 Mazda3 Sport 1,5L Luxury 659 754 741 Mazda3 Sport 1,5L Premium 719 821 807

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Mazda3 2026 sở hữu kích thước cân đối, ưu tiên tính khí động học và sự linh hoạt trong đô thị.

Thông số Mazda3 Sedan Mazda3 Hatchback Kích thước DxRxC (mm) 4.660 x 1.795 x 1.440 4.660 x 1.795 x 1.435 Chiều dài cơ sở (mm) 2.725 2.725 Khoảng sáng gầm (mm) 145 145 Bán kính quay vòng (m) 5,3 5,3 Thể tích khoang hành lý (L) 450 334

Thiết kế ngoại thất: Ngôn ngữ KODO tiến hóa

Mazda3 2026 ghi điểm với diện mạo thể thao hơn nhờ việc gia tăng 80 mm chiều dài và hạ thấp trọng tâm. Cụm đèn pha và đèn hậu LED được tạo hình mảnh mai, sắc sảo. Trên các phiên bản Premium, hệ thống đèn pha LED thích ứng có khả năng mở rộng góc chiếu khi vào cua, tăng cường an toàn khi di chuyển ban đêm.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi tinh tế, đi kèm tùy chọn mâm hợp kim kích thước 16 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản. Biến thể sedan mang lại vẻ lịch lãm, trong khi bản hatchback (Sport) hướng đến sự năng động, trẻ trung.

Nội thất và tiện nghi hướng về người lái

Khoang cabin của Mazda3 2026 được thiết kế theo triết lý tối giản nhưng sang trọng. Táp-lô có xu hướng tràn về bên trái, tập trung mọi thao tác vào vị trí người lái. Vật liệu sử dụng chủ yếu là da cao cấp, riêng bản Deluxe sử dụng ghế nỉ để tối ưu chi phí.

Không gian nội thất tập trung tối đa vào trải nghiệm của người lái.

Màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại. Điểm nhấn công nghệ nằm ở màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, điều hòa tự động hai vùng độc lập và gương chiếu hậu chống chói tự động.

Vận hành và công nghệ an toàn i-Activsense

Mazda3 2026 duy trì động cơ SkyActiv-G phun xăng trực tiếp. Phiên bản 1,5L sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 146 Nm. Trong khi đó, phiên bản 2,0L mạnh mẽ hơn với 153 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, mang lại phản hồi chân ga mượt mà và ổn định.

Về an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA và 7 túi khí, Mazda3 còn sở hữu gói i-Activsense thông minh. Các tính năng nổi bật bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh chủ động thông minh (SBS), cảnh báo điểm mù (BSM) và hỗ trợ giữ làn đường (LAS).

Đánh giá chung

Mazda3 2026 là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một mẫu xe có thiết kế thời thượng, cảm giác lái thú vị và tràn ngập công nghệ an toàn. Tuy nhiên, không gian hàng ghế sau vẫn là một điểm hạn chế nhỏ khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc. Với mức giá từ 569 triệu đồng, đây vẫn là một trong những mẫu xe đáng cân nhắc nhất trong năm 2026.