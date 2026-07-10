Mbappe cán mốc 20 bàn tại World Cup: Khi 'Quý ông' nước Pháp che mờ cái bóng của Messi Với bàn thắng vào lưới Morocco, Kylian Mbappe không chỉ đưa Pháp vào bán kết World Cup 2026 mà còn thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đe dọa vị thế của Lionel Messi.

Lionel Messi có thể sở hữu danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng tại đấu trường World Cup, Kylian Mbappe đang chứng minh anh mới là chủ nhân đích thực của sân chơi này. Chiến thắng 2-0 trước Morocco tại vòng tứ kết World Cup 2026 không chỉ là lời khẳng định cho sức mạnh của tuyển Pháp mà còn là sân khấu riêng để số 10 của "Les Bleus" đi vào lịch sử.

Cột mốc 20 bàn thắng và sự hiệu quả tàn khốc

Pha lập công vào lưới Morocco đã chính thức đưa Mbappe chạm cột mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Điều khiến giới chuyên môn kinh ngạc không chỉ là con số, mà là hiệu suất khủng khiếp của tiền đạo 27 tuổi này. Mbappe đạt được thành tích trên dù tham dự ít hơn Messi tới 3 kỳ World Cup và thi đấu ít hơn 10 trận.

Mbappe bùng nổ tại đấu trường World Cup. Ảnh: Getty Images.

Với 8 bàn thắng tính riêng tại giải đấu năm nay, Mbappe hiện chỉ còn kém tổng số bàn thắng của siêu sao người Argentina đúng 1 pha lập công (21 bàn). Đáng chú ý, hơn 50% số bàn thắng của anh đến từ các trận đấu loại trực tiếp (knock-out) – nơi bản lĩnh và đẳng cấp được thử thách cao nhất. Thống kê này đủ để đưa anh vào danh sách 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu và đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai danh hiệu Chiếc giày Vàng liên tiếp.

Phân tích chiến thuật: Sức hút từ "trọng lực" mang tên Mbappe

Dù có khoảnh khắc hụt chân khi bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp một, Mbappe đã nhanh chóng sửa sai bằng một màn trình diễn mang tính biểu tượng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 là sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân thượng thừa và khả năng đọc tình huống nhạy bén. Cú cứa lòng ở rìa vòng cấm của anh không chỉ đánh bại thủ thành Bono mà còn đánh sập hoàn toàn ý chí phản kháng của Morocco.

Ai có thể cản bước Mbappe và ĐT Pháp? Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, giá trị của Mbappe không chỉ nằm ở những bàn thắng. Trong sơ đồ của HLV Didier Deschamps, Mbappe đóng vai trò như một "hố đen" tạo ra trọng lực cực lớn, hút toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương về phía mình. Ở bàn thắng của Ousmane Dembele, chính pha chạy chỗ không bóng thông minh của Mbappe đã mở toang khoảng trống cho đồng đội dứt điểm. Khi đối phương quá tập trung vào Mbappe, những vệ tinh như Michael Olise hay Desire Doue sẽ có đủ không gian để trừng phạt sai lầm.

Sự bế tắc của lối chơi thực dụng

Về phía Morocco, đại diện châu Phi đã chọn cách tiếp cận trận đấu cực kỳ thực dụng với hy vọng kéo Pháp vào loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, trước một hàng công biến ảo và đầy tốc độ, khối đội hình lùi sâu của Morocco đã tan vỡ. Họ thiếu những ý tưởng tấn công sắc sảo để có thể gây áp lực ngược lại cho hàng thủ Pháp, dẫn đến một thất bại tâm phục khẩu phục.

Nhìn chung, tuyển Pháp đang tiến phăng phăng trên con đường bảo vệ ngai vàng với một tập thể đồng đều và một siêu sao đang ở đỉnh cao phong độ. Những thử thách lớn hơn mang tên Tây Ban Nha hay Anh đang chờ đợi ở phía trước, nhưng với một "Quý ông World Cup" như Mbappe trong đội hình, "Les Bleus" có quyền tự tin về việc lần thứ hai liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.