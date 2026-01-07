Mbappe lập cú đúp nhấn chìm Thụy Điển, HLV Deschamps cúi đầu bái phục trò cưng Kylian Mbappe rực sáng với cú đúp giúp Pháp hạ Thụy Điển 3-0 tại vòng 32 đội World Cup 2026, khiến HLV Didier Deschamps phải thực hiện hành động tri ân hiếm thấy.

Đội tuyển Pháp vừa khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển để chính thức ghi tên mình vào vòng tiếp theo tại World Cup 2026. Trong một đêm diễn thăng hoa trên đất Bắc Mỹ, Kylian Mbappe một lần nữa trở thành linh hồn trong lối chơi của "Les Bleus" với một cú đúp đẳng cấp, nâng tổng số pha lập công của anh tại giải đấu năm nay lên con số 6.

Khoảnh khắc biểu tượng trên đường biên

Trận đấu không chỉ được nhớ đến bởi các bàn thắng mà còn bởi một hình ảnh đầy cảm xúc ở phút 85. Khi bảng điện tử hiện số 10 báo hiệu Kylian Mbappe rời sân nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta, HLV Didier Deschamps đã tiến lại gần khu vực kỹ thuật. Thay vì một cái bắt tay hay cái ôm xã giao thông thường, chiến lược gia 55 tuổi đã giơ hai tay ra phía trước và cúi đầu chào người đội trưởng của mình.

Cử chỉ đặc biệt của Deschamps dành cho Mbappe

Hành động này của Deschamps không chỉ là sự thừa nhận về mặt chuyên môn mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho tầm ảnh hưởng của Mbappe. Dưới trướng Deschamps, Mbappe không chỉ là một cỗ máy ghi bàn mà đã thực sự trưởng thành trong vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt hàng công tuyển Pháp vượt qua những thời điểm bế tắc nhất.

Sự hủy diệt từ đôi chân của Kylian Mbappe

Về mặt chiến thuật, Thụy Điển đã cố gắng thiết lập khối đội hình thấp để hạn chế khoảng trống, nhưng họ không thể ngăn cản những khoảnh khắc thiên tài cá nhân. Cả hai bàn thắng của Mbappe trong trận này đều là những "kiệt tác" từ những pha cứa lòng chân phải sở trường trong vòng cấm, đưa bóng đi vào góc xa khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực.

Đáng chú ý, đây đã là cú đúp thứ ba của tiền đạo 27 tuổi kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh. Hiệu suất khủng khiếp này cho thấy Mbappe đang ở độ chín nhất của sự nghiệp, kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, kỹ thuật thượng thừa và khả năng dứt điểm sắc lẹm.

Thông số Kylian Mbappe (vs Thụy Điển) Bàn thắng 2 Tổng bàn thắng tại WC 2026 6 Số cú đúp tại giải 3 Thời điểm rời sân Phút 85

Tín hiệu tích cực cho hành trình bảo vệ ngôi vương

Chiến thắng 3-0 không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn cho thấy sự gắn kết tuyệt vời giữa ban huấn luyện và các cầu thủ Pháp. Sự hài lòng tuyệt đối của Deschamps cùng phong độ hủy diệt của Mbappe đang biến "Les Bleus" thành một tập thể cực kỳ khó bị đánh bại.

Với tấm vé đi tiếp thuyết phục, đội tuyển Pháp đã gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ còn lại. Khi người đội trưởng đang chơi với phong độ của một Quả bóng vàng và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người thầy, giấc mơ bảo vệ ngai vàng World Cup của người Pháp đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.