Mbappe lập cú đúp, Pháp thị uy sức mạnh trước Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026 Kylian Mbappe rực sáng với hai bàn thắng đẳng cấp giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0. Đoàn quân của Didier Deschamps chính thức ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026 để đối đầu Paraguay.

Đội tuyển Pháp vừa gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ tại World Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển trong trận đấu loại trực tiếp tại New York. Sự tỏa sáng của Kylian Mbappe cùng hệ thống vận hành trơn tru của huấn luyện viên Didier Deschamps đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của đại diện Bắc Âu.

Sự phản kháng yếu ớt của Thụy Điển

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, Pháp chủ động áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, Thụy Điển dưới sự dẫn dắt của Graham Potter không hề e sợ. Trong khoảng 15 phút đầu, đội bóng Bắc Âu chơi đầy tự tin, kiểm soát bóng tốt và nỗ lực gây áp lực tầm cao. Alexander Isak đã có cơ hội thử thách Mike Maignan sau đường dọn cỗ của Viktor Gyokeres, nhưng thủ thành đang khoác áo AC Milan đã chơi tập trung.

Dẫu vậy, đẳng cấp của "Les Bleus" nhanh chóng được thiết lập lại. Những pha lên bóng ở hai biên với sự cơ động của Ousmane Dembele và Michael Olise bắt đầu khiến hàng thủ Thụy Điển bộc lộ những khoảng trống. Phút 20, Mbappe đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì khi lần lượt Mbappe và Olise đưa bóng tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Khoảnh khắc thiên tài của Kylian Mbappe

Khi hiệp một tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt đã đến từ một tình huống cố định. Phút 45, từ pha phối hợp phạt góc ngắn đầy tinh quái với Dembele, Kylian Mbappe nhận bóng trong vòng cấm. Chỉ với vài nhịp xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương, tiền đạo mang áo số 10 tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Mbappe giúp Pháp tạo nên khác biệt. Ảnh: Getty Images.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Bắc Âu

Bước sang hiệp hai, Pháp không hề có ý định giảm nhịp độ trận đấu. Tuyến giữa với sự càn lướt của Aurelien Tchouameni đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, tạo tiền đề cho các đợt phản công sắc lẹm. Phút 53, chính Tchouameni là người khởi xướng đợt tấn công bằng một pha cướp bóng dũng mãnh, mở ra cơ hội để Olise kiến tạo cho Bradley Barcola thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0.

Bradley Barcola giúp Pháp nới rộng cách biệt đầu hiệp 2. Ảnh: Getty Images.

Bàn thua thứ hai khiến cấu trúc đội hình của Thụy Điển hoàn toàn tan vỡ. Việc dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ đã vô tình tạo ra những khoảng trống thênh thang cho các "máy chạy" bên phía tuyển Pháp khai thác. Phút 74, kịch bản cũ lặp lại khi Michael Olise có đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương để Mbappe băng xuống phá bẫy việt vị, hoàn tất cú đúp với pha sửa lòng tinh tế.

Cuộc đua Vua phá lưới rực lửa

Với hai pha lập công trong trận này, Kylian Mbappe đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026, san bằng thành tích với Lionel Messi. Phong độ hủy diệt của siêu sao 25 tuổi là điểm tựa vững chắc nhất để người Pháp mơ về việc đòi lại ngôi vương thế giới.

Những phút cuối trận, Thụy Điển nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng sự xuất sắc của Mike Maignan đã từ chối mọi nỗ lực của Gyokeres. Chiến thắng 3-0 là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu, đưa thầy trò Didier Deschamps hiên ngang bước vào vòng 16 đội để chạm trán đối thủ Paraguay.

Thông số trận đấu Pháp Thụy Điển Tỷ số 3 0 Bàn thắng Mbappe (45', 74'), Barcola (53') - Kiểm soát bóng 58% 42% Sút trúng đích 8 3