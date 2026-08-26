Mbappe lập hat-trick giúp Real Madrid vùi dập Real Sociedad, leo lên đỉnh La Liga Mbappe tỏa sáng với cú hat-trick cùng pha lập công của Junior giúp Real Madrid đánh bại Real Sociedad 4-1 trên sân Bernabéu để vươn lên đỉnh La Liga, trong khi đội khách rơi xuống vị trí thứ 20.

Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Real Madrid tiếp đón Real Sociedad.



Real Madrid tiếp đón Real Sociedad. 10' A. Carreras nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm

Trận đấu mới trôi qua được 10 phút, A. Carreras bên phía Real Madrid đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Án phạt sớm buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.



Trận đấu mới trôi qua được 10 phút, bên phía Real Madrid đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Án phạt sớm buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0. 12' Real Sociedad cầm bóng vượt trội

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Real Sociedad đang chủ động triển khai lối chơi khi chiếm tới 69% thời lượng cầm bóng (so với 31% của đối thủ). Dù kiểm soát bóng ít hơn, Real Madrid lại tỏ ra sắc bén hơn ở các pha lên bóng với 2 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ).



Sau hơn 10 phút bóng lăn, Real Sociedad đang chủ động triển khai lối chơi khi chiếm tới thời lượng cầm bóng (so với của đối thủ). Dù kiểm soát bóng ít hơn, Real Madrid lại tỏ ra sắc bén hơn ở các pha lên bóng với lần dứt điểm (trúng đích ). 24' Thế trận giằng co tại Bernabeu

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Real Madrid và Real Sociedad đang tạo ra thế trận giằng co tương đối cân bằng với tỷ lệ kiểm soát bóng 51% - 49%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội tạo ra với 3 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1), song hàng thủ đôi bên vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số 0-0.



Trôi qua nửa đầu hiệp một, Real Madrid và Real Sociedad đang tạo ra thế trận giằng co tương đối cân bằng với tỷ lệ kiểm soát bóng 51% - 49%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội tạo ra với 3 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1), song hàng thủ đôi bên vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số 0-0. 31' Y. Herrera nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người

Phút 31, Y. Herrera bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống cố tình kéo người phạm quy. Thế trận trên sân Bernabéu đang diễn ra giằng co và quyết liệt khi tỷ số vẫn là 0-0.



Phút 31, bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống cố tình kéo người phạm quy. Thế trận trên sân Bernabéu đang diễn ra giằng co và quyết liệt khi tỷ số vẫn là 0-0. 36' Thế trận giằng co chặt chẽ

Bước sang phút 36, trận đấu vẫn diễn ra giằng co khi chưa bên nào tạo được đột biến. Dù Real Sociedad nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%, Real Madrid lại có phần nhỉnh hơn ở khâu dứt điểm với 3 - 2 (trúng đích 2 - 1) nhưng bàn thắng khai thông bế tắc vẫn chưa đến.



Bước sang phút 36, trận đấu vẫn diễn ra giằng co khi chưa bên nào tạo được đột biến. Dù Real Sociedad nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%, Real Madrid lại có phần nhỉnh hơn ở khâu dứt điểm với 3 - 2 (trúng đích 2 - 1) nhưng bàn thắng khai thông bế tắc vẫn chưa đến. 40' K. Mbappe đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước

Phút 40, đón đường chuyền từ F. Valverde , K. Mbappe dứt điểm chuẩn xác làm rung mành lưới Real Sociedad, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ sân Bernabéu cụ thể hóa sức ép trước giờ nghỉ giải lao.



Phút 40, đón đường chuyền từ , dứt điểm chuẩn xác làm rung mành lưới Real Sociedad, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ sân Bernabéu cụ thể hóa sức ép trước giờ nghỉ giải lao. 44' Sucic gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad

Phút 44, L. Sucic tỏa sáng kịp thời để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad ngay tại Bernabéu. Bàn thắng quan trọng xuất hiện chỉ 4 phút sau khi bị thủng lưới, giúp đội khách nhanh chóng tái lập thế cân bằng trước khi bước vào giờ nghỉ.



Phút 44, tỏa sáng kịp thời để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad ngay tại Bernabéu. Bàn thắng quan trọng xuất hiện chỉ 4 phút sau khi bị thủng lưới, giúp đội khách nhanh chóng tái lập thế cân bằng trước khi bước vào giờ nghỉ. 45+2' J. Aramburu nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 45+2', J. Aramburu bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp một khi hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1 trên sân Bernabéu.



Phút 45+2', bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp một khi hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1 trên sân Bernabéu. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Real Madrid điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi M. Cucurella vào sân thay cho A. Carreras . Đây có thể là phương án điều chỉnh nhằm làm mới thế trận và tránh rủi ro sau khi Carreras đã phải nhận thẻ vàng từ hiệp một.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thay cho . Đây có thể là phương án điều chỉnh nhằm làm mới thế trận và tránh rủi ro sau khi Carreras đã phải nhận thẻ vàng từ hiệp một. 49' Real Madrid tích cực dứt điểm tìm bàn dẫn trước

Đầu hiệp hai, cục diện trên sân diễn ra giằng co khi tỷ lệ cầm bóng chia đều với 49% - 51% nghiêng nhẹ về Real Sociedad. Dù vậy, Real Madrid tỏ ra sắc bén hơn ở các pha hãm thành với 8 - 5 lần dứt điểm (trúng đích 5 - 2), liên tục gây sức ép nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1.



Đầu hiệp hai, cục diện trên sân diễn ra giằng co khi tỷ lệ cầm bóng chia đều với 49% - 51% nghiêng nhẹ về Real Sociedad. Dù vậy, tỏ ra sắc bén hơn ở các pha hãm thành với 8 - 5 lần dứt điểm (trúng đích 5 - 2), liên tục gây sức ép nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1. 57' Real Sociedad thay người nhằm tìm đột biến

Phút 57, Real Sociedad có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi O. Oskarsson được tung vào sân thế chỗ M. Oyarzabal . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trên sân Bernabéu, đội khách kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo ra khác biệt.



Phút 57, Real Sociedad có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi được tung vào sân thế chỗ . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trên sân Bernabéu, đội khách kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo ra khác biệt. 57' Real Sociedad điều chỉnh hàng thủ khi I. Zubeldia vào sân

Phút 57, Real Sociedad thực hiện quyền thay người khi I. Zubeldia được tung vào sân thế chỗ J. Aramburu . Việc rút Aramburu – cầu thủ đã dính thẻ vàng ở cuối hiệp một – ra nghỉ được xem là bước đi cẩn trọng của đội khách nhằm gia cố sự an toàn nơi hàng phòng ngự.



Phút 57, Real Sociedad thực hiện quyền thay người khi được tung vào sân thế chỗ . Việc rút Aramburu – cầu thủ đã dính thẻ vàng ở cuối hiệp một – ra nghỉ được xem là bước đi cẩn trọng của đội khách nhằm gia cố sự an toàn nơi hàng phòng ngự. 60' K. Mbappe lập công đưa Real Madrid vượt lên dẫn 2-1

Phút 60, K. Mbappe tỏa sáng đúng lúc với pha lập công quý giá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid. Bàn thắng giúp đội chủ sân Bernabéu tái lập thế dẫn trước Real Sociedad sau quãng thời gian liên tục gia tăng sức ép.



Phút 60, tỏa sáng đúng lúc với pha lập công quý giá, nâng tỷ số lên cho Real Madrid. Bàn thắng giúp đội chủ sân Bernabéu tái lập thế dẫn trước Real Sociedad sau quãng thời gian liên tục gia tăng sức ép. 61' Real Madrid áp đảo về số cơ hội

Sau hơn một giờ thi đấu, Real Madrid tiếp tục làm chủ cục diện và tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương nhằm bảo toàn lợi thế 2-1. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng (51% - 49%), đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở khâu hãm thành với 14 - 5 lần dứt điểm và 7 - 2 cú sút trúng đích, buộc thủ môn đối phương phải có tới 1 - 6 pha cứu thua.



Sau hơn một giờ thi đấu, Real Madrid tiếp tục làm chủ cục diện và tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương nhằm bảo toàn lợi thế 2-1. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng (51% - 49%), đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở khâu hãm thành với lần dứt điểm và cú sút trúng đích, buộc thủ môn đối phương phải có tới 1 - 6 pha cứu thua. 66' Real Sociedad tung A. Barrenetxea vào sân tìm bàn gỡ

Phút 66, Real Sociedad thực hiện điều chỉnh nhân sự khi A. Barrenetxea được tung vào sân thay thế cho J. Ochieng . Trong bối cảnh đang bị Real Madrid dẫn 2-1, đội khách cần làm mới mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.



Phút 66, Real Sociedad thực hiện điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Trong bối cảnh đang bị Real Madrid dẫn 2-1, đội khách cần làm mới mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. 66' Real Sociedad tung C. Soler vào sân

Phút 66, Real Sociedad có sự thay đổi nhân sự khi C. Soler được tung vào sân thay thế cho Y. Herrera . Đội khách cần làn gió mới nơi tuyến giữa để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Real Madrid dẫn 2-1.



Phút 66, Real Sociedad có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Đội khách cần làn gió mới nơi tuyến giữa để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Real Madrid dẫn 2-1. 68' Vinicius Junior nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Real Madrid

Phút 68, Vinicius Junior lập công giúp Real Madrid nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Real Sociedad. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Bernabéu củng cố vững chắc thế trận áp đảo sau hàng loạt nỗ lực hãm thành liên tiếp.



Phút 68, lập công giúp Real Madrid nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Real Sociedad. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Bernabéu củng cố vững chắc thế trận áp đảo sau hàng loạt nỗ lực hãm thành liên tiếp. 71' L. Beitia nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người

Phút 71, L. Beitia bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người lộ liễu. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 trên sân Bernabéu, đội khách gặp muôn vàn khó khăn và buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của Real Madrid.



Phút 71, bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người lộ liễu. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 trên sân Bernabéu, đội khách gặp muôn vàn khó khăn và buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của Real Madrid. 73' I. Konate nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo I. Konate bên phía Real Madrid sau một pha phạm lỗi thô bạo. Dù đang nắm lợi thế dẫn 3-1, đội chủ sân Bernabéu vẫn chủ động chơi áp sát và sẵn sàng can thiệp mạnh tay để bảo toàn thế trận.



Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo bên phía Real Madrid sau một pha phạm lỗi thô bạo. Dù đang nắm lợi thế dẫn 3-1, đội chủ sân Bernabéu vẫn chủ động chơi áp sát và sẵn sàng can thiệp mạnh tay để bảo toàn thế trận. 73' Real Madrid áp đảo hoàn toàn về cơ hội dứt điểm

Bước sang phút 73, Real Madrid vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận dù thời lượng cầm bóng giữa hai đội không quá chênh lệch (51% - 49%). Đội bóng hoàng gia áp đảo vượt trội ở khâu bắn phá với 17-5 pha dứt điểm (trúng đích 9-2), liên tục đặt khung thành Real Sociedad vào tình trạng báo động để bảo toàn vững chắc tỷ số 3-1.



Bước sang phút 73, Real Madrid vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận dù thời lượng cầm bóng giữa hai đội không quá chênh lệch (51% - 49%). Đội bóng hoàng gia áp đảo vượt trội ở khâu bắn phá với 17-5 pha dứt điểm (trúng đích 9-2), liên tục đặt khung thành Real Sociedad vào tình trạng báo động để bảo toàn vững chắc tỷ số 3-1. 74' Real Sociedad đưa G. Guedes vào thay T. Kubo

Phút 74, Real Sociedad quyết định làm mới hàng công khi tung G. Guedes vào sân thay thế cho T. Kubo . Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển cục diện khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Real Madrid.



Phút 74, Real Sociedad quyết định làm mới hàng công khi tung vào sân thay thế cho . Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển cục diện khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Real Madrid. 78' Real Madrid rút J. Bellingham, trao cơ hội cho E. Camavinga

Phút 78, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi E. Camavinga được tung vào sân thay thế cho J. Bellingham . Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, đội bóng hoàng gia có thể muốn gia cố sự chắc chắn nơi tuyến giữa để kiểm soát thế trận trong những phút cuối.



Phút 78, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, đội bóng hoàng gia có thể muốn gia cố sự chắc chắn nơi tuyến giữa để kiểm soát thế trận trong những phút cuối. 78' B. Diaz vào sân thay cho A. Guler

Phút 78, Real Madrid có sự thay đổi nhân sự khi B. Diaz được tung vào sân thay cho A. Guler . Với lợi thế dẫn trước 3-1 , đội chủ sân Bernabéu tiếp tục làm mới tuyến trên nhằm duy trì thế trận tấn công và bảo toàn cách biệt.



Phút 78, Real Madrid có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Với lợi thế dẫn trước , đội chủ sân Bernabéu tiếp tục làm mới tuyến trên nhằm duy trì thế trận tấn công và bảo toàn cách biệt. 80' Mbappe gia tăng cách biệt lên 4-1 cho Real Madrid

Phút 80, nhận đường kiến tạo từ Vinicius Junior, K. Mbappe lập công nới rộng cách biệt lên 4-1 cho Real Madrid. Bàn thắng này tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo của đội chủ sân Bernabéu trước Real Sociedad.



Phút 80, nhận đường kiến tạo từ Vinicius Junior, lập công nới rộng cách biệt lên 4-1 cho Real Madrid. Bàn thắng này tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo của đội chủ sân Bernabéu trước Real Sociedad. 84' Vinicius Junior rời sân nhường chỗ cho Y. Diomande

Phút 84, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi Vinicius Junior được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Y. Diomande trong thế trận dẫn 4-1 an toàn.



Phút 84, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho trong thế trận dẫn 4-1 an toàn. 86' Real Madrid rút B. Silva ra nghỉ

Phút 86, Real Madrid thực hiện quyền thay đổi người khi C. Espi được tung vào sân thế chỗ B. Silva . Với cách biệt an toàn 4-1, đội chủ sân Bernabéu chủ động làm mới nhân sự nhằm giữ vững thế trận trong những phút cuối.



Phút 86, Real Madrid thực hiện quyền thay đổi người khi được tung vào sân thế chỗ . Với cách biệt an toàn 4-1, đội chủ sân Bernabéu chủ động làm mới nhân sự nhằm giữ vững thế trận trong những phút cuối. 87' Real Madrid áp đảo về hiệu quả dứt điểm

Bước sang phút 87, Real Madrid đang nắm chắc chiến thắng với tỷ số cách biệt 4-1. Dù thời lượng cầm bóng đang cân bằng 50% - 50%, đội chủ sân Bernabeu vượt trội hoàn toàn về sức sát thương trên hàng công khi áp đảo đối thủ 20 - 10 về số pha dứt điểm cùng 11 - 3 cú sút trúng đích.



Bước sang phút 87, đang nắm chắc chiến thắng với tỷ số cách biệt 4-1. Dù thời lượng cầm bóng đang cân bằng 50% - 50%, đội chủ sân Bernabeu vượt trội hoàn toàn về sức sát thương trên hàng công khi áp đảo đối thủ 20 - 10 về số pha dứt điểm cùng 11 - 3 cú sút trúng đích. 90' VAR từ chối bàn thắng của B. Diaz

Ở phút 90, B. Diaz đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài cùng VAR xác định có lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng. Dẫu vậy, Real Madrid vẫn đang kiểm soát hoàn toàn cục diện với cách biệt 4-1 trước Real Sociedad trên sân Bernabéu.



Ở phút 90, đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài cùng VAR xác định có lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng. Dẫu vậy, vẫn đang kiểm soát hoàn toàn cục diện với cách biệt trước Real Sociedad trên sân Bernabéu. 90+4' Camavinga nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+4', tiền vệ E. Camavinga bên phía Real Madrid phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau pha vào bóng thô bạo. Dù vậy, tỷ số 4-1 vẫn là khoảng cách quá an toàn cho đội chủ sân Bernabéu khi trận đấu đã trôi về những giây cuối cùng.



Phút 90+4', tiền vệ bên phía Real Madrid phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau pha vào bóng thô bạo. Dù vậy, tỷ số 4-1 vẫn là khoảng cách quá an toàn cho đội chủ sân Bernabéu khi trận đấu đã trôi về những giây cuối cùng. KT Kết thúc: Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.



Cập nhật lúc 03:59 27/08/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jose Mourinho Real Sociedad Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pellegrino Matarazzo 1 Thibaut Courtois 24 Denzel Dumfries 16 Ibrahima Konaté 4 Dean Huijsen 18 Álvaro Carreras 20 Bernardo Silva 8 Federico Valverde 15 Arda Güler 5 Jude Bellingham 7 Vinícius Júnior 10 Kylian Mbappé 1 Álex Remiro 2 Jon Aramburu 34 Luken Beitia 31 Jon Martin 17 Sergio Gómez 21 Yangel Herrera 8 Beñat Turrientes 14 Takefusa Kubo 24 Luka Sučić 12 Job Ochieng 10 Mikel Oyarzabal Dự bị Real Madrid 26 Sergio Mestre 13 Andriy Lunin 12 Trent Alexander-Arnold 17 Marc Cucurella 33 Mario Rivas 22 Antonio Rüdiger 36 Alexis Ciria 29 Jorge Cestero 6 Eduardo Camavinga Real Sociedad 13 Unai Marrero 5 Igor Zubeldia 3 Aihen Muñoz 16 Jon Pacheco 7 Ander Barrenetxea 29 Alex Marchal 11 Gonçalo Guedes 26 Ibai Aguirre 28 Alex Lebarbier Cập nhật đội hình lúc 01:30 27/08/2026

Real Madrid Thống kê Real Sociedad 50% Kiểm soát bóng 50% 20 Dứt điểm 10 11 Trúng đích 3 4 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 7 2 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Kylian Mbappé Real Madrid 3 bàn Vinícius Júnior Real Madrid 1 bàn · 1 kiến tạo Luka Sučić Real Sociedad 1 bàn Jude Bellingham Real Madrid 2 kiến tạo · điểm 9 Federico Valverde Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 7.6 Álex Remiro Real Sociedad Điểm 7.9

Cuộc so tài giữa Real Madrid và Real Sociedad diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/08/2026 chứng kiến sự đối lập đáng kể về mặt phong độ lẫn vị thế khởi đầu của hai câu lạc bộ. Đội chủ nhà bước vào màn đọ sức này với tâm lý hưng phấn sau màn khởi đầu thuận lợi, trong khi những vị khách lại đứng trước áp lực phải tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Phong độ trái ngược sau lượt trận mở màn

Real Madrid đã có bước chạy đà suôn sẻ khi giành trọn vẹn 1 chiến thắng trong trận đấu gần nhất. Với 3 điểm tuyệt đối tích lũy được, đội bóng Hoàng gia hiện tạm xếp ở vị trí thứ 7 và tràn đầy tự tin để tiếp tục duy trì đà hưng phấn.

Ở chiều ngược lại, Real Sociedad có màn ra quân không như mong muốn với 1 thất bại ở trận đấu gần nhất. Việc chưa giành được điểm số nào khiến đội khách tạm rơi xuống vị trí thứ 19, qua đó tạo ra không ít thách thức về mặt tâm lý trước chuyến làm khách được đánh giá đầy cam go.

Lợi thế áp đảo từ tiếng nói lịch sử đối đầu

Không chỉ sở hữu phong độ khởi sắc hơn, Real Madrid còn nắm giữ ưu thế vượt trội khi xét về thành tích chạm trán gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Real Madrid hoàn toàn áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Real Sociedad chưa thể giành được chiến thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ đem lại điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội chủ sân. Khi các thống kê đối đầu đều nghiêng hẳn về một phía, đại diện thành Madrid có đủ cơ sở để chủ động triển khai thế trận theo ý đồ của mình.

Kỳ vọng vào sự lấn lướt của đội chủ nhà

Với lợi thế sân bãi cùng tâm lý thi đấu thoải mái từ chiến thắng ở trận ra quân, Real Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự tự tin từ thành tích bất bại trong 5 lần đụng độ gần nhất càng tiếp thêm động lực cho các học trò duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Về phía Real Sociedad, việc phải làm khách trước một đối thủ kỵ dơ buộc họ phải ưu tiên sự kỷ luật nơi hàng phòng ngự nhằm hạn chế tối đa sai sót. Dẫu vậy, trước sự vượt trội về phong độ lẫn thành tích đối đầu của đội chủ nhà, đây vẫn sẽ là bài toán vô cùng nan giải đối với Real Sociedad trong mục tiêu giành điểm ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Madrid · 4 thắng 1 hòa Real Sociedad · 0 thắng Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad RM Real Sociedad 1 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 2 - 0 Real Sociedad RM Real Madrid 4 - 4 Real Sociedad Hòa Real Sociedad 0 - 1 Real Madrid RM

Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất B B B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sevilla 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T 3 Alaves 2 1 1 0 +3 4 H T … 6 Espanyol 2 1 0 1 +2 3 B T 7 Real Madrid 1 1 0 0 +1 3 T 8 Getafe 2 1 0 1 -2 3 T B … 18 Elche 2 0 1 1 -5 1 B H 19 Real Sociedad 1 0 0 1 -1 0 B 20 Athletic Club 1 0 0 1 -2 0 B

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ R. Asencio (Muscle Injury) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ Endrick (Muscle Injury) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ T. Pitarch (Knee Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ A. Tchouameni (Muscle Injury) ✚ R. Asencio (Muscle Injury) Real Sociedad ✚ J. Gorrotxategi (Groin Injury) ✚ P. Marin (Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ J. Gorrotxategi (Groin Injury) ✚ P. Marin (Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury)