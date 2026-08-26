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    Mbappe lập hat-trick giúp Real Madrid vùi dập Real Sociedad, leo lên đỉnh La Liga

    Đại Ngàn26/08/2026 21:07

    Mbappe tỏa sáng với cú hat-trick cùng pha lập công của Junior giúp Real Madrid đánh bại Real Sociedad 4-1 trên sân Bernabéu để vươn lên đỉnh La Liga, trong khi đội khách rơi xuống vị trí thứ 20.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Real Madrid 4-1 Real Sociedad: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Real Madrid4 - 1Real SociedadKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu
      Real Madrid tiếp đón Real Sociedad.
    • 10'A. Carreras nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm
      Trận đấu mới trôi qua được 10 phút, A. Carreras bên phía Real Madrid đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Án phạt sớm buộc anh phải thi đấu cẩn trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.
    • 12'Real Sociedad cầm bóng vượt trội
      Sau hơn 10 phút bóng lăn, Real Sociedad đang chủ động triển khai lối chơi khi chiếm tới 69% thời lượng cầm bóng (so với 31% của đối thủ). Dù kiểm soát bóng ít hơn, Real Madrid lại tỏ ra sắc bén hơn ở các pha lên bóng với 2 - 1 lần dứt điểm (trúng đích 1 - 0).
    • 24'Thế trận giằng co tại Bernabeu
      Trôi qua nửa đầu hiệp một, Real Madrid và Real Sociedad đang tạo ra thế trận giằng co tương đối cân bằng với tỷ lệ kiểm soát bóng 51% - 49%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội tạo ra với 3 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1), song hàng thủ đôi bên vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số 0-0.
    • 31'Y. Herrera nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người
      Phút 31, Y. Herrera bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống cố tình kéo người phạm quy. Thế trận trên sân Bernabéu đang diễn ra giằng co và quyết liệt khi tỷ số vẫn là 0-0.
    • 36'Thế trận giằng co chặt chẽ
      Bước sang phút 36, trận đấu vẫn diễn ra giằng co khi chưa bên nào tạo được đột biến. Dù Real Sociedad nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 47% - 53%, Real Madrid lại có phần nhỉnh hơn ở khâu dứt điểm với 3 - 2 (trúng đích 2 - 1) nhưng bàn thắng khai thông bế tắc vẫn chưa đến.
    • 40'K. Mbappe đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước
      Phút 40, đón đường chuyền từ F. Valverde, K. Mbappe dứt điểm chuẩn xác làm rung mành lưới Real Sociedad, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ sân Bernabéu cụ thể hóa sức ép trước giờ nghỉ giải lao.
    • 44'Sucic gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad
      Phút 44, L. Sucic tỏa sáng kịp thời để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Sociedad ngay tại Bernabéu. Bàn thắng quan trọng xuất hiện chỉ 4 phút sau khi bị thủng lưới, giúp đội khách nhanh chóng tái lập thế cân bằng trước khi bước vào giờ nghỉ.
    • 45+2'J. Aramburu nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
      Phút 45+2', J. Aramburu bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp một khi hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1 trên sân Bernabéu.
    • 45'Hết hiệp 1
      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
    • 46'Hiệp 2 bắt đầu
      Hiệp 2 bắt đầu.
    • 46'Real Madrid điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi M. Cucurella vào sân thay cho A. Carreras. Đây có thể là phương án điều chỉnh nhằm làm mới thế trận và tránh rủi ro sau khi Carreras đã phải nhận thẻ vàng từ hiệp một.
    • 49'Real Madrid tích cực dứt điểm tìm bàn dẫn trước
      Đầu hiệp hai, cục diện trên sân diễn ra giằng co khi tỷ lệ cầm bóng chia đều với 49% - 51% nghiêng nhẹ về Real Sociedad. Dù vậy, Real Madrid tỏ ra sắc bén hơn ở các pha hãm thành với 8 - 5 lần dứt điểm (trúng đích 5 - 2), liên tục gây sức ép nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1.
    • 57'Real Sociedad thay người nhằm tìm đột biến
      Phút 57, Real Sociedad có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi O. Oskarsson được tung vào sân thế chỗ M. Oyarzabal. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trên sân Bernabéu, đội khách kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo ra khác biệt.
    • 57'Real Sociedad điều chỉnh hàng thủ khi I. Zubeldia vào sân
      Phút 57, Real Sociedad thực hiện quyền thay người khi I. Zubeldia được tung vào sân thế chỗ J. Aramburu. Việc rút Aramburu – cầu thủ đã dính thẻ vàng ở cuối hiệp một – ra nghỉ được xem là bước đi cẩn trọng của đội khách nhằm gia cố sự an toàn nơi hàng phòng ngự.
    • 60'K. Mbappe lập công đưa Real Madrid vượt lên dẫn 2-1
      Phút 60, K. Mbappe tỏa sáng đúng lúc với pha lập công quý giá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid. Bàn thắng giúp đội chủ sân Bernabéu tái lập thế dẫn trước Real Sociedad sau quãng thời gian liên tục gia tăng sức ép.
    • 61'Real Madrid áp đảo về số cơ hội
      Sau hơn một giờ thi đấu, Real Madrid tiếp tục làm chủ cục diện và tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương nhằm bảo toàn lợi thế 2-1. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng (51% - 49%), đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở khâu hãm thành với 14 - 5 lần dứt điểm và 7 - 2 cú sút trúng đích, buộc thủ môn đối phương phải có tới 1 - 6 pha cứu thua.
    • 66'Real Sociedad tung A. Barrenetxea vào sân tìm bàn gỡ
      Phút 66, Real Sociedad thực hiện điều chỉnh nhân sự khi A. Barrenetxea được tung vào sân thay thế cho J. Ochieng. Trong bối cảnh đang bị Real Madrid dẫn 2-1, đội khách cần làm mới mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
    • 66'Real Sociedad tung C. Soler vào sân
      Phút 66, Real Sociedad có sự thay đổi nhân sự khi C. Soler được tung vào sân thay thế cho Y. Herrera. Đội khách cần làn gió mới nơi tuyến giữa để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Real Madrid dẫn 2-1.
    • 68'Vinicius Junior nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Real Madrid
      Phút 68, Vinicius Junior lập công giúp Real Madrid nới rộng cách biệt lên 3-1 trước Real Sociedad. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Bernabéu củng cố vững chắc thế trận áp đảo sau hàng loạt nỗ lực hãm thành liên tiếp.
    • 71'L. Beitia nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người
      Phút 71, L. Beitia bên phía Real Sociedad phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống kéo người lộ liễu. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 trên sân Bernabéu, đội khách gặp muôn vàn khó khăn và buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của Real Madrid.
    • 73'I. Konate nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt
      Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo I. Konate bên phía Real Madrid sau một pha phạm lỗi thô bạo. Dù đang nắm lợi thế dẫn 3-1, đội chủ sân Bernabéu vẫn chủ động chơi áp sát và sẵn sàng can thiệp mạnh tay để bảo toàn thế trận.
    • 73'Real Madrid áp đảo hoàn toàn về cơ hội dứt điểm
      Bước sang phút 73, Real Madrid vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận dù thời lượng cầm bóng giữa hai đội không quá chênh lệch (51% - 49%). Đội bóng hoàng gia áp đảo vượt trội ở khâu bắn phá với 17-5 pha dứt điểm (trúng đích 9-2), liên tục đặt khung thành Real Sociedad vào tình trạng báo động để bảo toàn vững chắc tỷ số 3-1.
    • 74'Real Sociedad đưa G. Guedes vào thay T. Kubo
      Phút 74, Real Sociedad quyết định làm mới hàng công khi tung G. Guedes vào sân thay thế cho T. Kubo. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển cục diện khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Real Madrid.
    • 78'Real Madrid rút J. Bellingham, trao cơ hội cho E. Camavinga
      Phút 78, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi E. Camavinga được tung vào sân thay thế cho J. Bellingham. Đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, đội bóng hoàng gia có thể muốn gia cố sự chắc chắn nơi tuyến giữa để kiểm soát thế trận trong những phút cuối.
    • 78'B. Diaz vào sân thay cho A. Guler
      Phút 78, Real Madrid có sự thay đổi nhân sự khi B. Diaz được tung vào sân thay cho A. Guler. Với lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ sân Bernabéu tiếp tục làm mới tuyến trên nhằm duy trì thế trận tấn công và bảo toàn cách biệt.
    • 80'Mbappe gia tăng cách biệt lên 4-1 cho Real Madrid
      Phút 80, nhận đường kiến tạo từ Vinicius Junior, K. Mbappe lập công nới rộng cách biệt lên 4-1 cho Real Madrid. Bàn thắng này tiếp tục khẳng định thế trận áp đảo của đội chủ sân Bernabéu trước Real Sociedad.
    • 84'Vinicius Junior rời sân nhường chỗ cho Y. Diomande
      Phút 84, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi Vinicius Junior được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Y. Diomande trong thế trận dẫn 4-1 an toàn.
    • 86'Real Madrid rút B. Silva ra nghỉ
      Phút 86, Real Madrid thực hiện quyền thay đổi người khi C. Espi được tung vào sân thế chỗ B. Silva. Với cách biệt an toàn 4-1, đội chủ sân Bernabéu chủ động làm mới nhân sự nhằm giữ vững thế trận trong những phút cuối.
    • 87'Real Madrid áp đảo về hiệu quả dứt điểm
      Bước sang phút 87, Real Madrid đang nắm chắc chiến thắng với tỷ số cách biệt 4-1. Dù thời lượng cầm bóng đang cân bằng 50% - 50%, đội chủ sân Bernabeu vượt trội hoàn toàn về sức sát thương trên hàng công khi áp đảo đối thủ 20 - 10 về số pha dứt điểm cùng 11 - 3 cú sút trúng đích.
    • 90'VAR từ chối bàn thắng của B. Diaz
      Ở phút 90, B. Diaz đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài cùng VAR xác định có lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng. Dẫu vậy, Real Madrid vẫn đang kiểm soát hoàn toàn cục diện với cách biệt 4-1 trước Real Sociedad trên sân Bernabéu.
    • 90+4'Camavinga nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
      Phút 90+4', tiền vệ E. Camavinga bên phía Real Madrid phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau pha vào bóng thô bạo. Dù vậy, tỷ số 4-1 vẫn là khoảng cách quá an toàn cho đội chủ sân Bernabéu khi trận đấu đã trôi về những giây cuối cùng.
    • KTKết thúc: Real Madrid 4-1 Real Sociedad
      Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

    Cập nhật lúc 03:59 27/08/2026

    Đội hình chính thức
    Real Madrid
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jose Mourinho
    Real Sociedad
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pellegrino Matarazzo
    1
    Thibaut Courtois
    24
    Denzel Dumfries
    16
    Ibrahima Konaté
    4
    Dean Huijsen
    18
    Álvaro Carreras
    20
    Bernardo Silva
    8
    Federico Valverde
    15
    Arda Güler
    5
    Jude Bellingham
    7
    Vinícius Júnior
    10
    Kylian Mbappé
    1
    Álex Remiro
    2
    Jon Aramburu
    34
    Luken Beitia
    31
    Jon Martin
    17
    Sergio Gómez
    21
    Yangel Herrera
    8
    Beñat Turrientes
    14
    Takefusa Kubo
    24
    Luka Sučić
    12
    Job Ochieng
    10
    Mikel Oyarzabal
    Dự bị
    Real Madrid
    26 Sergio Mestre13 Andriy Lunin12 Trent Alexander-Arnold17 Marc Cucurella33 Mario Rivas22 Antonio Rüdiger36 Alexis Ciria29 Jorge Cestero6 Eduardo Camavinga
    Real Sociedad
    13 Unai Marrero5 Igor Zubeldia3 Aihen Muñoz16 Jon Pacheco7 Ander Barrenetxea29 Alex Marchal11 Gonçalo Guedes26 Ibai Aguirre28 Alex Lebarbier
    Cập nhật đội hình lúc 01:30 27/08/2026
    Real MadridThống kêReal Sociedad
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    20
    Dứt điểm
    10
    11
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    7
    2
    Thủ môn cứu thua
    7
    Cầu thủ nổi bật
    Kylian Mbappé
    Kylian Mbappé
    Real Madrid
    3 bàn
    Vinícius Júnior
    Vinícius Júnior
    Real Madrid
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Luka Sučić
    Luka Sučić
    Real Sociedad
    1 bàn
    Jude Bellingham
    Jude Bellingham
    Real Madrid
    2 kiến tạo · điểm 9
    Federico Valverde
    Federico Valverde
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Álex Remiro
    Álex Remiro
    Real Sociedad
    Điểm 7.9

    Cuộc so tài giữa Real Madrid và Real Sociedad diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/08/2026 chứng kiến sự đối lập đáng kể về mặt phong độ lẫn vị thế khởi đầu của hai câu lạc bộ. Đội chủ nhà bước vào màn đọ sức này với tâm lý hưng phấn sau màn khởi đầu thuận lợi, trong khi những vị khách lại đứng trước áp lực phải tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

    Phong độ trái ngược sau lượt trận mở màn

    Real Madrid đã có bước chạy đà suôn sẻ khi giành trọn vẹn 1 chiến thắng trong trận đấu gần nhất. Với 3 điểm tuyệt đối tích lũy được, đội bóng Hoàng gia hiện tạm xếp ở vị trí thứ 7 và tràn đầy tự tin để tiếp tục duy trì đà hưng phấn.

    Ở chiều ngược lại, Real Sociedad có màn ra quân không như mong muốn với 1 thất bại ở trận đấu gần nhất. Việc chưa giành được điểm số nào khiến đội khách tạm rơi xuống vị trí thứ 19, qua đó tạo ra không ít thách thức về mặt tâm lý trước chuyến làm khách được đánh giá đầy cam go.

    Lợi thế áp đảo từ tiếng nói lịch sử đối đầu

    Không chỉ sở hữu phong độ khởi sắc hơn, Real Madrid còn nắm giữ ưu thế vượt trội khi xét về thành tích chạm trán gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Real Madrid hoàn toàn áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Real Sociedad chưa thể giành được chiến thắng nào.

    Sự vượt trội trong quá khứ đem lại điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội chủ sân. Khi các thống kê đối đầu đều nghiêng hẳn về một phía, đại diện thành Madrid có đủ cơ sở để chủ động triển khai thế trận theo ý đồ của mình.

    Kỳ vọng vào sự lấn lướt của đội chủ nhà

    Với lợi thế sân bãi cùng tâm lý thi đấu thoải mái từ chiến thắng ở trận ra quân, Real Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự tự tin từ thành tích bất bại trong 5 lần đụng độ gần nhất càng tiếp thêm động lực cho các học trò duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

    Về phía Real Sociedad, việc phải làm khách trước một đối thủ kỵ dơ buộc họ phải ưu tiên sự kỷ luật nơi hàng phòng ngự nhằm hạn chế tối đa sai sót. Dẫu vậy, trước sự vượt trội về phong độ lẫn thành tích đối đầu của đội chủ nhà, đây vẫn sẽ là bài toán vô cùng nan giải đối với Real Sociedad trong mục tiêu giành điểm ở trận đấu này.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Real Madrid · 4 thắng1 hòaReal Sociedad · 0 thắng
    15/02/2026
    Real Madrid
    4 - 1
    Real Sociedad
    RM
    13/09/2025
    Real Sociedad
    1 - 2
    Real Madrid
    RM
    24/05/2025
    Real Madrid
    2 - 0
    Real Sociedad
    RM
    02/04/2025
    Bán kết
    Real Madrid
    4 - 4
    Real Sociedad
    Hòa
    27/02/2025
    Bán kết
    Real Sociedad
    0 - 1
    Real Madrid
    RM
    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Real Sociedad
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sevilla2200+36TT
    2Real Betis2200+26TT
    3Alaves2110+34HT
    6Espanyol2101+23BT
    7Real Madrid1100+13T
    8Getafe2101-23TB
    18Elche2011-51BH
    19Real Sociedad1001-10B
    20Athletic Club1001-20B
    Tình hình lực lượng
    Real Madrid
    R. Asencio (Muscle Injury)
    Eder Militao (Hamstring Injury)
    Endrick (Muscle Injury)
    F. Mendy (Hip Injury)
    T. Pitarch (Knee Injury)
    Rodrygo (Knee Injury)
    A. Tchouameni (Muscle Injury)
    R. Asencio (Muscle Injury)
    Real Sociedad
    J. Gorrotxategi (Groin Injury)
    P. Marin (Injury)
    A. Odriozola (Knee Injury)
    J. Gorrotxategi (Groin Injury)
    P. Marin (Injury)
    A. Odriozola (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Mbappe lập hat-trick giúp Real Madrid vùi dập Real Sociedad, leo lên đỉnh La Liga
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