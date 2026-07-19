Mbappe lập kỷ lục World Cup trong ngày hàng thủ Pháp sụp đổ trước Anh Dù Kylian Mbappe chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn của Lionel Messi tại World Cup, thất bại 4-6 trước tuyển Anh đã phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự Pháp.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và Anh đã khép lại với một kịch bản không tưởng: 10 bàn thắng được ghi và chiến thắng 6-4 nghiêng về phía Tam Sư. Đây là một trong những trận đấu kỳ lạ nhất lịch sử giải đấu, nơi mà sự thăng hoa của một cá nhân kiệt xuất như Kylian Mbappe cũng không thể khỏa lấp được sự tan rã của cả một hệ thống phòng ngự.

Kylian Mbappe: Kỷ lục buồn của một siêu sao

Đẳng cấp của Kylian Mbappe một lần nữa được khẳng định khi anh gần như đơn độc vực dậy tinh thần rệu rã của Les Bleus. Với cú đúp bàn thắng vào lưới tuyển Anh, Mbappe không chỉ nhận được điểm số 8.4 cao nhất đội mà còn chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Lionel Messi tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, niềm vui cá nhân của tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid trở nên không trọn vẹn khi những nỗ lực của anh bị phá hỏng bởi sự hớ hênh ở tuyến dưới.

Kylian Mbappe chính thức vượt qua kỷ lục của Messi tại sân chơi World Cup với cú đúp bàn thắng. Ảnh: Getty Images

Hàng phòng ngự thảm họa: Khi các trụ cột sa sút

Nếu Mbappe là thiên đường thì hàng thủ Pháp lại là địa ngục. Mike Maignan đã trải qua một đêm ác mộng khi phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần. Dù có pha bay người cứu thua xuất thần trước cú sút của Rashford, nhưng sự sụp đổ dây chuyền của các đồng đội phía trên đã khiến thủ thành này hoàn toàn bất lực.

Mike Maignan trải qua đêm ác mộng khi hệ thống phòng ngự sụp đổ. Ảnh: Getty Images

Tâm điểm của sự chỉ trích hướng về Ibrahima Konate. Trung vệ này chỉ nhận được mức điểm 4.8 - thấp nhất trận đấu. Việc không thể chỉ huy hàng thủ và liên tục để lộ khoảng trống trước sức ép của người Anh khiến Konate bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Cánh trái của Theo Hernandez cũng không khá hơn khi anh hoàn toàn bất lực trong việc phong tỏa hành lang phải của đối phương, buộc phải rời sân sớm để nhường chỗ cho những điều chỉnh chiến thuật.

Ibrahima Konate và Theo Hernandez là những điểm đen trong hệ thống phòng ngự của Les Bleus. Ảnh: Getty Images

Tuyến giữa mất kiểm soát và điểm sáng Michael Olise

Sự vắng mặt của những cầu thủ điều tiết khiến tuyến giữa của Pháp trở nên mong manh. Warren Zaire-Emery khởi đầu đầy năng lượng nhưng dần đánh mất thế trận và thậm chí phải nếm trải cảm giác bị Rashford "xỏ háng" đầy nghiệt ngã. Rayan Cherki cũng hoàn toàn mất tích giữa vòng vây tiền vệ đối phương và bị rút ra sau 45 phút đầu tiên.

Tài năng trẻ Warren Zaire-Emery dần đánh mất thế trận trước cường độ cao của Tam Sư. Ảnh: Getty Images

Điểm sáng hiếm hoi bên cạnh Mbappe là Michael Olise. Với khả năng sáng tạo, Olise liên tục là ngòi nổ nguy hiểm bên hành lang cánh, cung cấp những đường chuyền dọn cỗ cho Mbappe. Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm cuối cùng, Olise đã có thể tự mình ghi tên lên bảng tỷ số.

Michael Olise là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Pháp bên hành lang cánh. Ảnh: Getty Images

Bảng chấm điểm chi tiết đội tuyển Pháp

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Kylian Mbappe 8.4 Lập cú đúp, vượt kỷ lục Messi Michael Olise 6.5 Kiến tạo xuất sắc Adrien Rabiot 5.8 Điểm sáng hiếm hoi nơi tuyến giữa Warren Zaire-Emery 5.7 Mất thế trận trong hiệp hai Mike Maignan 5.5 Thủng lưới 6 bàn Rayan Cherki 5.5 Mờ nhạt, bị thay ra sớm Malo Gusto 5.2 Mắc lỗi dẫn đến phạt đền Maxence Lacroix 5.1 Hụt hơi ở cuối hiệp một Ibrahima Konate 4.8 Thảm họa phòng ngự Theo Hernandez 4.8 Bất lực trong việc phòng ngự cánh

Thất bại 4-6 trong một trận tranh hạng ba không chỉ là một kết quả buồn về mặt tỷ số, mà còn là lời cảnh báo đanh thép cho HLV tuyển Pháp về sự lỏng lẻo của hệ thống phòng ngự khi thiếu vắng những nhân tố chủ chốt. World Cup 2026 khép lại với Les Bleus bằng một kỷ lục cá nhân vĩ đại của Mbappe, nhưng cũng để lại những vết nứt sâu sắc trong lòng đội bóng từng hai lần vô địch thế giới.