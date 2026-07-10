Mbappe tỏa sáng rồi dính chấn thương: Tuyển Pháp vào bán kết World Cup 2026 Kylian Mbappe cán mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup giúp Pháp hạ Morocco 2-0, trước khi rời sân sớm vì chấn thương mắt cá khiến người hâm mộ lo lắng.

Đội tuyển Pháp đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Morocco. Tuy nhiên, niềm vui của "Les Bleus" không thực sự trọn vẹn khi ngôi sao số một Kylian Mbappe phải rời sân sớm với những dấu hiệu đau đớn, để lại một dấu hỏi lớn về tình trạng thể lực trước thềm trận đấu quan trọng nhất giải đấu.

Bản lĩnh của siêu sao và cột mốc lịch sử

Trận tứ kết tại sân vận động Gillette chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược của Kylian Mbappe. Tiền đạo 27 tuổi khởi đầu đầy khó khăn khi thực hiện hỏng quả phạt đền trong hiệp một, đánh mất cơ hội khai thông thế bế tắc sớm cho nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, đẳng cấp của một cầu thủ lớn đã lên tiếng đúng lúc.

Bước sang hiệp hai, Mbappe trực tiếp ghi bàn mở tỷ số, giải tỏa áp lực cho toàn đội. Pha lập công này không chỉ giúp Pháp khai thông thế bế tắc mà còn đưa Mbappe đi vào lịch sử. Đây là bàn thắng thứ 8 của anh tại kỳ World Cup năm nay và là pha lập công thứ 20 sau 3 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngay sau đó, Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps.

Khoảnh khắc khiến cả nước Pháp nín thở

Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 76 khi Mbappe bất ngờ đổ gục xuống vòng tròn giữa sân dù không hề có va chạm với bất kỳ cầu thủ nào của Morocco. Đội ngũ y tế ngay lập tức có mặt để chăm sóc cho tiền đạo mang áo số 10. Chỉ một phút sau, anh được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta.

Mbappe tỏ ra nhăn nhó

Dù có thể tự rời sân và vẫy tay chào khán giả, nhưng hình ảnh Mbappe ngồi trên băng ghế dự bị với túi đá chườm chặt ở mu bàn chân phải đã khiến người hâm mộ Pháp lo sốt vó. Với việc trận bán kết chỉ còn cách chưa đầy 5 ngày, bất kỳ vấn đề nhỏ nào với "hạt nhân" trong lối chơi của Deschamps cũng có thể trở thành thảm họa.

Lời trấn an và niềm tin của Deschamps

Sau trận đấu, đích thân Mbappe đã lên tiếng để dập tắt những đồn đoán tiêu cực. Anh khẳng định đây chỉ là một chấn thương nhẹ ở mắt cá chân và việc rời sân là quyết định hợp lý để nhường chỗ cho một Mateta đang có thể lực sung mãn hơn trong những phút cuối. "Tôi hoàn toàn ổn, mọi thứ chỉ có vậy", siêu sao 27 tuổi nhấn mạnh.

Về phía HLV Didier Deschamps, ông không hề tỏ ra lo lắng về việc học trò đá hỏng phạt đền hay tình hình sức khỏe hiện tại. Chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh: "Với một cầu thủ như Mbappe, bỏ lỡ phạt đền không phải là vấn đề. Cậu ấy không bao giờ nghi ngờ bản thân ngay cả khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Mục tiêu quan trọng nhất là tấm vé đi tiếp và chúng tôi đã đạt được. Giờ là lúc để toàn đội hồi phục".

Đối thủ của Pháp tại bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Với sự tự tin từ Mbappe, người hâm mộ kỳ vọng siêu sao này sẽ kịp trở lại với trạng thái tốt nhất để tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới.