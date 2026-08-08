Mbaye nổ súng sớm, Paris Saint Germain vẫn chia điểm với Manchester United Sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Mbaye ở phút thứ 2, Paris Saint Germain vẫn bị Manchester United gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của Mbeumo, chấp nhận kết quả hòa.

Paris Saint Germain 1 - 1 Manchester United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Paris Saint Germain tiếp đón Manchester United.



Paris Saint Germain tiếp đón Manchester United. 2' Ibrahim Mbaye xé lưới Manchester United ngay phút thứ 2

Ngay phút 2, Paris Saint Germain đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của Ibrahim Mbaye từ đường kiến tạo của Dro Fernández . Khởi đầu hoàn hảo giúp đại diện nước Pháp sớm vươn lên dẫn 1-0 trước Manchester United .



Ngay phút 2, đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của từ đường kiến tạo của . Khởi đầu hoàn hảo giúp đại diện nước Pháp sớm vươn lên dẫn trước . 13' Paris Saint Germain tận dụng cơ hội tốt hơn

Sau 13 phút lăn bóng, Paris Saint Germain đang nắm lợi thế dẫn 1-0 dù chịu lép vớ về tỷ lệ cầm bóng 41-59 trước Manchester United. Đại diện nước Pháp tỏ ra đặc biệt sắc bén trong các đợt phản công khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 2-1 (trúng đích 2-0).



Sau 13 phút lăn bóng, Paris Saint Germain đang nắm lợi thế dẫn 1-0 dù chịu lép vớ về tỷ lệ cầm bóng 41-59 trước Manchester United. Đại diện nước Pháp tỏ ra đặc biệt sắc bén trong các đợt phản công khi nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 2-1 (trúng đích 2-0). 16' Ayden Heaven dính thẻ vàng ở phút 16

Ở phút 16, Ayden Heaven đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Việc dính thẻ phạt sớm trong thế trận Paris Saint Germain đang dẫn 1-0 buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian tiếp theo.



Ở phút 16, đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Việc dính thẻ phạt sớm trong thế trận Paris Saint Germain đang dẫn 1-0 buộc cầu thủ này phải thi đấu cẩn trọng hơn trong thời gian tiếp theo. 20' Mason Mount rời sân sớm, T. Fletcher vào sân

Phút 20, Manchester United có sự thay đổi người từ sớm khi T. Fletcher được tung vào sân thay thế cho Mason Mount . Trong bối cảnh đang bị Paris Saint Germain dẫn trước 1-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội khách.



Phút 20, có sự thay đổi người từ sớm khi được tung vào sân thay thế cho . Trong bối cảnh đang bị dẫn trước 1-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội khách. 26' Paris Saint Germain dẫn bàn dù kiểm soát bóng ít hơn

Đến phút 26, Paris Saint Germain dù đang nắm lợi thế dẫn 1-0 nhưng chủ động nhường thế trận khi tỷ lệ cầm bóng chỉ đạt 39 - 61. Manchester United nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, tuy nhiên tổng số cú dứt điểm của hai đội vẫn đang cân bằng 3 - 3, trong đó chủ nhà nhỉnh hơn về số lần trúng đích 2 - 1.



Đến phút 26, Paris Saint Germain dù đang nắm lợi thế dẫn 1-0 nhưng chủ động nhường thế trận khi tỷ lệ cầm bóng chỉ đạt 39 - 61. Manchester United nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, tuy nhiên tổng số cú dứt điểm của hai đội vẫn đang cân bằng 3 - 3, trong đó chủ nhà nhỉnh hơn về số lần trúng đích 2 - 1. 32' Bryan Mbeumo gỡ hòa 1-1 cho Manchester United

Phút 32, Bryan Mbeumo dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Manchester United trước Paris Saint Germain. Pha lập công này đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, phản ánh đúng diễn biến ăn miếng trả miếng giữa hai đội kể từ đầu trận.



Phút 32, dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Manchester United trước Paris Saint Germain. Pha lập công này đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, phản ánh đúng diễn biến ăn miếng trả miếng giữa hai đội kể từ đầu trận. 40' Thế trận giằng co cân bằng trước giờ nghỉ

Tiến gần đến phút 40, thế trận diễn ra cân bằng khi Paris Saint Germain và Manchester United đang hòa 1 - 1. Đội khách nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 48 - 52 cũng như số cú dứt điểm 4 - 5 , nhưng độ hiệu quả của hai bên là ngang ngửa với cùng 3 - 3 lần dứt điểm trúng đích.



Tiến gần đến phút 40, thế trận diễn ra cân bằng khi Paris Saint Germain và Manchester United đang hòa 1 - 1. Đội khách nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng cũng như số cú dứt điểm , nhưng độ hiệu quả của hai bên là ngang ngửa với cùng lần dứt điểm trúng đích. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Dalot vào sân thay Mazraoui ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi Diogo Dalot vào sân thế chỗ Noussair Mazraoui . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của Dalot được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hành lang cánh của đại diện nước Anh.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Manchester United thực hiện sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi vào sân thế chỗ . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của Dalot được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hành lang cánh của đại diện nước Anh. 46' Điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai: Ndjantou thế chỗ Ayari

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Quentin Ndjantou được tung vào sân để thay thế cho Adam Ayari . Sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn mang đến làn gió mới trong bối cảnh hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, được tung vào sân để thay thế cho . Sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn mang đến làn gió mới trong bối cảnh hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1. 46' Leny Yoro vào sân thay Ayden Heaven ngay đầu hiệp hai

Ngay ở phút 46, Leny Yoro đã được tung vào sân để thế chỗ Ayden Heaven . Đây là sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh Heaven trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 16.



Ngay ở phút 46, đã được tung vào sân để thế chỗ . Đây là sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh Heaven trước đó đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 16. 49' Dermot Mee thế chỗ Tom Heaton ở đầu hiệp 2

Ở phút 49, Manchester United thực hiện sự thay đổi người khi Dermot Mee được tung vào sân thế chỗ Tom Heaton . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự điều chỉnh nơi khung gỗ được kỳ vọng sẽ giúp Manchester United duy trì sự chắc chắn trong thời gian còn lại của trận đấu.



Ở phút 49, thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thế chỗ . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự điều chỉnh nơi khung gỗ được kỳ vọng sẽ giúp Manchester United duy trì sự chắc chắn trong thời gian còn lại của trận đấu. 53' Thế trận giằng co, Manchester United nhỉnh hơn về cơ hội

Bước sang phút 53, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng cân bằng khi hai đội chia nhau tỷ lệ kiểm soát bóng 50 - 50 cùng số lần phạt góc 2 - 2 . Dù vậy, Manchester United tỏ ra nhỉnh hơn trong các đợt hãm thành với 4 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 4 ) so với Paris Saint Germain khi tỷ số đang dừng ở mức 1 - 1 .



Bước sang phút 53, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng cân bằng khi hai đội chia nhau tỷ lệ kiểm soát bóng cùng số lần phạt góc . Dù vậy, Manchester United tỏ ra nhỉnh hơn trong các đợt hãm thành với cú dứt điểm (trúng đích ) so với Paris Saint Germain khi tỷ số đang dừng ở mức . 61' PSG tung Marquinhos vào sân thay Willian Pacho

Ở phút 61, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi người khi Marquinhos được tung vào sân thế chỗ Willian Pacho . Trong thế trận đang hòa 1-1 và Manchester United nhỉnh hơn về số lần dứt điểm (5-8), sự góp mặt của Marquinhos hứa hẹn sẽ gia cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà.



Ở phút 61, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thế chỗ . Trong thế trận đang hòa 1-1 và Manchester United nhỉnh hơn về số lần dứt điểm (5-8), sự góp mặt của Marquinhos hứa hẹn sẽ gia cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. 62' PSG tung Nuno Mendes vào sân thay Axel Koukaba

Phút 62, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nuno Mendes được tung vào sân để thay thế cho Axel Koukaba . Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1 trước Manchester United, sự xuất hiện của Nuno Mendes được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Pháp gia tăng sức ép bên hành lang cánh.



Phút 62, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1 trước Manchester United, sự xuất hiện của Nuno Mendes được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Pháp gia tăng sức ép bên hành lang cánh. 62' PSG tung João Neves vào sân làm mới tuyến giữa

Phút 62, Paris Saint Germain quyết định đưa João Neves vào sân thay cho Senny Mayulu . Ban huấn luyện đội bóng nước Pháp hy vọng sự tươi mới ở tuyến giữa sẽ giúp họ tìm kiếm sự đột biến, trong bối cảnh trận đấu với Manchester United đang giằng co ở tỷ số 1-1.



Phút 62, Paris Saint Germain quyết định đưa vào sân thay cho . Ban huấn luyện đội bóng nước Pháp hy vọng sự tươi mới ở tuyến giữa sẽ giúp họ tìm kiếm sự đột biến, trong bối cảnh trận đấu với Manchester United đang giằng co ở tỷ số 1-1. 62' PSG thay người: Vitinha vào sân thế chỗ Dro Fernández

Phút 62, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Vitinha được tung vào sân để thế chỗ Dro Fernández . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng nước Pháp cải thiện thế trận trước Manchester United.



Phút 62, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng nước Pháp cải thiện thế trận trước Manchester United. 64' Harry Amass vào sân thế chỗ Luke Shaw

Phút 64, Manchester United có sự thay đổi nhân sự khi Harry Amass được tung vào sân để thay thế Luke Shaw . Ban huấn luyện đội khách quyết định làm mới lực lượng trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1.



Phút 64, có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay thế . Ban huấn luyện đội khách quyết định làm mới lực lượng trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1. 64' Manchester United tung Bruno Fernandes vào sân

Phút 64, Bruno Fernandes được đưa vào sân thế chỗ cho Patrick Dorgu . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của tiền vệ này hứa hẹn sẽ tiếp thêm sự sáng tạo cho các đợt lên bóng của Manchester United.



Phút 64, được đưa vào sân thế chỗ cho . Trong thế trận đang hòa 1-1, sự xuất hiện của tiền vệ này hứa hẹn sẽ tiếp thêm sự sáng tạo cho các đợt lên bóng của Manchester United. 64' Manchester United tung Joshua Zirkzee vào sân làm mới hàng công

Phút 64, Manchester United quyết định điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi tung Joshua Zirkzee vào sân thay thế cho Bryan Mbeumo . Trong thế trận hòa 1-1 giằng co, sự xuất hiện của Zirkzee được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tận dụng tốt hơn các cơ hội để tìm kiếm bàn thắng vươn lên trước Paris Saint Germain.



Phút 64, Manchester United quyết định điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi tung vào sân thay thế cho . Trong thế trận hòa 1-1 giằng co, sự xuất hiện của Zirkzee được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tận dụng tốt hơn các cơ hội để tìm kiếm bàn thắng vươn lên trước Paris Saint Germain. 65' Jack Fletcher vào sân, Manchester United làm mới hàng công

Phút 65, Manchester United quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Jack Fletcher được tung vào sân thay thế cho Amad Diallo . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố trẻ sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến trên trong bối cảnh tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 1-1.



Phút 65, quyết định có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố trẻ sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến trên trong bối cảnh tỷ số trận đấu vẫn đang hòa 1-1. 65' Phút 65: Tielemans vào sân thế chỗ Santos

Phút 65, Youri Tielemans chính thức được tung vào sân để thay thế cho Andrey Santos . Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ đem lại sự chủ động hơn cho tuyến giữa.



Phút 65, chính thức được tung vào sân để thay thế cho . Trong bối cảnh trận đấu đang giằng co với tỷ số 1-1, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ đem lại sự chủ động hơn cho tuyến giữa. 67' Manchester United nhỉnh hơn về cơ hội dứt điểm

Bước sang phút 67, Paris Saint Germain duy trì tỷ lệ cầm bóng 55 - 45 , nhưng Manchester United lại tỏ ra nguy hiểm hơn trong các đợt phản công. Đội khách đang nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 5 ) trong thế trận hòa 1 - 1 , trong khi chỉ số phạt góc giữa hai bên hiện là 2 - 2 .



Bước sang phút 67, Paris Saint Germain duy trì tỷ lệ cầm bóng , nhưng Manchester United lại tỏ ra nguy hiểm hơn trong các đợt phản công. Đội khách đang nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (trúng đích ) trong thế trận hòa , trong khi chỉ số phạt góc giữa hai bên hiện là . 77' PSG thay người: Alessandro Longoni vào sân thay Matvey Safonov

Phút 77, Paris Saint Germain thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Alessandro Longoni được tung vào sân thế chỗ cho Matvey Safonov . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 và Manchester United liên tục gây sức ép với 14 cú dứt điểm, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ gia cố sự chắc chắn cho đội nhà trong thời gian còn lại của trận đấu.



Phút 77, thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thế chỗ cho . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 và liên tục gây sức ép với 14 cú dứt điểm, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ gia cố sự chắc chắn cho đội nhà trong thời gian còn lại của trận đấu. 79' Manchester United sắc bén hơn dù kiểm soát bóng ít hơn

Bước sang phút 79, Paris Saint Germain giữ nhịp trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 59 - 41 nhưng Manchester United mới là đội tung ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 3 - 7), khiến thế trận giằng co quyết liệt khi tỷ số vẫn đang hòa 1 - 1.



Bước sang phút 79, Paris Saint Germain giữ nhịp trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 59 - 41 nhưng Manchester United mới là đội tung ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 3 - 7), khiến thế trận giằng co quyết liệt khi tỷ số vẫn đang hòa 1 - 1. 91' Manchester United áp đảo dứt điểm trong phút bù giờ

Bước sang phút 91', dù Paris Saint Germain nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 58 - 42 , Manchester United mới là bên tạo ra sức ép dồn dập. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 3 - 7 ), khiến trận đấu duy trì thế giằng co căng thẳng ở tỷ số 1 - 1.



Bước sang phút 91', dù Paris Saint Germain nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng , Manchester United mới là bên tạo ra sức ép dồn dập. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm (trúng đích ), khiến trận đấu duy trì thế giằng co căng thẳng ở tỷ số 1 - 1. KT Kết thúc: Paris Saint Germain 1-1 Manchester United

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.



Cập nhật lúc 23:52 08/08/2026

Paris Saint Germain Thống kê Manchester United 59% Kiểm soát bóng 41% 6 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 7 3 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Bryan Mbeumo Manchester United 1 bàn Ibrahim Mbaye Paris Saint Germain 1 bàn Dro Fernández Paris Saint Germain 1 kiến tạo · điểm 6.84 Amad Diallo Manchester United 1 kiến tạo · điểm 6.71 Lucas Beraldo Paris Saint Germain Điểm 7.32 Matvey Safonov Paris Saint Germain Điểm 7.24

Trận giao hữu giữa Paris Saint Germain và Manchester United diễn ra vào lúc 22h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Parc des Princes hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai thế lực bóng đá hàng đầu. Dù mang tính chất giao hữu thử nghiệm, cuộc chạm trán này vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhờ danh tiếng và duyên nợ giữa hai đội bóng.

Thế đối đầu ngang tài ngang sức

Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, thành tích thi đấu đang ở thế cân bằng tuyệt đối. Cụ thể, Paris Saint Germain giành được 2 chiến thắng, trong khi Manchester United cũng có 2 lần hưởng niềm vui trọn vẹn và không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa.

Việc không xuất hiện kết quả hòa trong các cuộc đụng độ gần đây cho thấy mỗi khi giáp mặt, cả hai đội bóng đều thi đấu cởi mở và chủ động tìm kiếm chiến thắng đến những phút cuối cùng.

Thử nghiệm chiến thuật tại Parc des Princes

Được thi đấu trên thánh địa Parc des Princes, Paris Saint Germain có lợi thế lớn về mặt sân bãi cùng sự cổ vũ của khán giả nhà. Trận giao hữu này là cơ hội quan trọng để đại diện nước Pháp rà soát lực lượng, kiểm nghiệm các phương án tác chiến và giúp các cầu thủ đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Ở chiều ngược lại, Manchester United phải thi đấu trên sân khách nhưng sự tự tin là điều không thiếu, nhất là khi họ từng có những kết quả thuận lợi trước đối thủ trong quá khứ. Chuyến làm khách tại Paris đóng vai trò như một bài kiểm tra chất lượng để ban huấn luyện đánh giá tính hiệu quả trong lối chơi.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Bên cạnh yếu tố thử nghiệm nhân sự, tính chất của một trận giao hữu giúp hai đội có thể tiếp cận trận đấu với tâm lý thoải mái hơn. Với lịch sử đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà thuộc về Paris Saint Germain, trận đấu tới hứa hẹn sẽ mang lại cống hiến chuyên môn cao cho người hâm mộ.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Paris Saint Germain · 2 thắng 0 hòa Manchester United · 2 thắng Manchester United 1 - 3 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 1 - 2 Manchester United MU Paris Saint Germain 1 - 3 Manchester United MU Manchester United 0 - 2 Paris Saint Germain PSG

Paris Saint Germain 5 trận gần nhất B H B T T Manchester United 5 trận gần nhất T T B T T

Tình hình lực lượng Paris Saint Germain ✚ Nuno Mendes (Muscle Injury) Manchester United ✚ Manuel Ugarte (Cruciate Ligament Tear) ✚ Lisandro Martínez (Hamstring Injury) ✚ Matthijs de Ligt (Back Injury)