Messi cần phép màu trước Tây Ban Nha để đoạt Vua phá lưới World Cup 2026 Với 10 pha lập công của Kylian Mbappe, Lionel Messi đứng trước thử thách cực đại trong trận chung kết khi buộc phải ghi ít nhất 3 bàn để tự quyết định danh hiệu Chiếc giày Vàng.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc thư hùng vì ngôi vương bóng đá thế giới, mà còn là chương cuối trong cuộc đua cá nhân khốc liệt nhất: Chiếc giày Vàng. Sau màn bứt tốc ngoạn mục của Kylian Mbappe ở trận tranh hạng ba, áp lực ghi bàn đang đè nặng lên vai thủ quân Lionel Messi hơn bao giờ hết.

Mbappe, Messi so kè Vua phá lưới World Cup 2026 cũng như ngôi vị chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu

Kylian Mbappe và cột mốc lịch sử 22 bàn thắng

Dù đội tuyển Pháp không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng, Kylian Mbappe vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét tại giải đấu năm nay. Trong trận tranh hạng ba đầy kịch tính với đội tuyển Anh, tiền đạo 27 tuổi đã lập một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup 2026 lên con số 10.

Màn trình diễn này không chỉ giúp Mbappe tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày Vàng mà còn đưa anh đi vào ngôi đền huyền thoại. Với tổng cộng 22 pha lập công sau 22 lần ra sân qua các kỳ World Cup, siêu sao đang khoác áo Real Madrid chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, vượt qua những tiền bối lừng lẫy.

Toán học và những rào cản chỉ số phụ

Hiện tại, Lionel Messi đang sở hữu 8 bàn thắng. Để san bằng khoảng cách với người đồng đội cũ tại PSG, El Pulga cần ít nhất hai lần sút tung lưới Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, nếu hai cầu thủ bằng điểm về số bàn thắng, các chỉ số phụ sẽ được tính đến theo thứ tự ưu tiên: số pha kiến tạo và số phút thi đấu thực tế.

Xét về khả năng dọn cỗ, cả Messi và Mbappe hiện đều đang có 4 đường kiến tạo. Nếu Messi ghi thêm 2 bàn thắng mà không có thêm đường chuyền thành bàn nào, tiêu chí thứ hai là thời gian thi đấu sẽ được áp dụng. Đây chính là điểm bất lợi lớn đối với siêu sao người Argentina.

Mbappe đã kết thúc hành trình của mình với 699 phút thi đấu sau 8 trận (trung bình 87,4 phút/trận). Trong khi đó, Messi đã chơi 620 phút sau 7 trận. Chỉ cần thi đấu khoảng 80 phút trong trận chung kết sắp tới, tổng thời lượng xuất hiện trên sân của Messi sẽ vượt qua Mbappe. Theo luật, cầu thủ thi đấu ít phút hơn sẽ được ưu tiên xếp trên, đồng nghĩa với việc nếu hòa cả về bàn thắng lẫn kiến tạo, Messi sẽ ngậm ngùi nhường danh hiệu cho đàn em.

Kịch bản để Messi giành Chiếc giày Vàng

Để có thể nâng cao danh hiệu cá nhân cao quý này ngay trên đất Bắc Mỹ, Lionel Messi buộc phải tạo nên một màn trình diễn bùng nổ trước hàng phòng ngự kỷ luật của Tây Ban Nha. Cụ thể, siêu sao 39 tuổi cần đáp ứng một trong hai kịch bản sau:

Kịch bản 1: Lập một cú hat-trick để nâng tổng số bàn thắng lên 11, vượt qua con số 10 của Mbappe.

Lập một cú hat-trick để nâng tổng số bàn thắng lên 11, vượt qua con số 10 của Mbappe. Kịch bản 2: Ghi 2 bàn thắng và đóng góp ít nhất 1 pha kiến tạo để vượt qua đối thủ ở chỉ số phụ đầu tiên.

Người hâm mộ Argentina đang kỳ vọng vào một khoảnh khắc thiên tài nữa từ Messi để khép lại một kỳ World Cup lịch sử. Trận chung kết diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7 sẽ là câu trả lời cuối cùng cho việc liệu Messi có thể hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình bằng một Chiếc giày Vàng đầy thuyết phục hay không.