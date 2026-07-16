Messi rực sáng với 2 kiến tạo, Argentina ngược dòng hạ Anh vào chung kết World Cup 2026 Lionel Messi một lần nữa khẳng định đẳng cấp thiên tài với cú đúp kiến tạo, giúp Argentina đánh bại tuyển Anh 2-1 trong những phút cuối để giành vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

Trong một đêm rực cháy tại bán kết World Cup 2026, Lionel Messi đã chứng minh tại sao anh vẫn là linh hồn của La Albiceleste. Dù bị phong tỏa chặt chẽ trong phần lớn thời gian, siêu sao 39 tuổi vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc với hai đường kiến tạo thiên tài, giúp Argentina lội ngược dòng ngoạn mục trước một tuyển Anh bản lĩnh và lỳ lợm.

Lionel Messi có lần thứ 3 trong sự nghiệp giành vé vào chơi trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty Images.

Thế trận giằng co và sự thực dụng của Tam Sư

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, cả Anh và Argentina đã biến sân vận động thành một bàn cờ chiến thuật đầy căng thẳng. Khu vực trung tuyến trở thành "điểm nóng" với những pha tranh chấp không khoan nhượng, khiến nhịp độ trận đấu liên tục bị xé vụn bởi các pha phạm lỗi chiến thuật.

HLV Gareth Southgate đã xây dựng một hệ thống phòng ngự đa tầng, phong tỏa mọi hướng di chuyển của Lionel Messi. Trong khi đó, Argentina dưới sự chỉ đạo của Lionel Scaloni cũng chơi đầy kín kẽ, vô hiệu hóa hoàn toàn những mũi nhọn nguy hiểm như Jude Bellingham hay Harry Kane. Cơ hội đáng chú ý nhất của hiệp một thuộc về Enzo Fernandez với cú sút xa ở phút 39, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Nút thắt Anthony Gordon và nỗ lực của Argentina

Bước sang hiệp hai, trận đấu bùng nổ khi tuyển Anh tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ. Phút 55, sau một pha xử lý lỗi của Djed Spence bên hành lang cánh trái, Morgan Rogers có pha bứt tốc mạnh mẽ trước khi tung đường tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Argentina. Anthony Gordon có mặt đúng lúc, dứt điểm tung lưới Emiliano Martinez để mở tỷ số trận đấu.

Anthony Gordon mở tỷ số cho tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Bị dồn vào thế chân tường, Argentina buộc phải đẩy cao đội hình. HLV Scaloni thực hiện những điều chỉnh chiến thuật, yêu cầu các học trò tập trung vào các pha nhồi bóng vào vòng cấm và tận dụng khả năng không chiến. Thủ thành Jordan Pickford bên phía tuyển Anh đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tiếp từ chối các cú đánh đầu hiểm hóc của Nico Gonzalez và Alexis Mac Allister.

Khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi

Khi tất cả đều nghĩ về một thất bại cho nhà ĐKVĐ, đẳng cấp của Messi đã lên tiếng. Phút 85, từ một pha xoay sở và nhả bóng tinh tế của El Pulga, Enzo Fernandez tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc khiến Pickford dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua, san bằng tỷ số 1-1.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ hai (90+2'). Một lần nữa, Messi lại là tâm điểm với pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tung quả tạt chính xác đến từng milimet. Lautaro Martinez băng vào đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 trong sự vỡ òa của các cổ động viên Nam Mỹ.

Đội hình ra sân của Anh và Argentina. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thất bại cay đắng trong những phút cuối, tuyển Anh đành ngậm ngùi dừng bước tại bán kết. Với Argentina, chiến thắng này đưa họ vào trận chung kết World Cup 2026 để đối đầu với Tây Ban Nha – đội bóng đã vượt qua Pháp với tỷ số 2-0. Đây sẽ là cơ hội để Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại của mình trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của sự nghiệp.

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