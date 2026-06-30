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    Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng

    Nguyễn Luân 30/06/2026 18:08

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 30/6, HĐND tỉnh đã xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng.

    Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
    Các đồng chí chủ trì Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

    Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    Trước đó, ngày 25/5/2026, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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    Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

    Kỳ họp cũng tiến hành biểu quyết, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

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    Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng

    Trước đó, ngày 27/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

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    Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng và các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ mới

    Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

    Trước đó, ngày 27/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn, đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

    Nguyễn Luân Nguyễn Luân

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                Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND
                Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng
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