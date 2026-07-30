Mikel Arteta phát tín hiệu chuyển nhượng: Arsenal phải có lực lượng tốt hơn để duy trì vị thế số 1 Dù vừa vô địch Premier League, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal vẫn cần chiêu mộ thêm ngôi sao lớn nhằm duy trì vị thế và nâng tầm câu lạc bộ.

Arsenal bước vào mùa giải mới với tư thế của nhà đương kim vô địch Premier League, nhưng HLV Mikel Arteta không cho phép sự tự mãn xuất hiện. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vừa gửi thông điệp đanh thép tới ban lãnh đạo đội bóng, yêu cầu thực hiện những bước đi quyết liệt hơn trên thị trường chuyển nhượng để xây dựng một lực lượng đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Arteta muốn đưa Arsenal lên đẳng cấp cao hơn. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng nâng tầm từ vị thế nhà vô địch

Tính đến thời điểm hiện tại, Pháo thủ mới chỉ hoàn tất hai hợp đồng mới là thủ môn Illan Meslier và tiền đạo cánh Christos Tzolis. Nhận thấy chiều sâu đội hình chưa thực sự đảm bảo cho lịch thi đấu khắc nghiệt trên nhiều mặt trận, Arteta công khai thúc giục bộ sậu quản lý đẩy nhanh tiến độ đàm phán.

Chia sẻ về định hướng của đội bóng, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Có rất nhiều điều đang diễn ra. Từ ban sở hữu, ban giám đốc, giám đốc thể thao cho đến bản thân tôi, tất cả đều biết mình muốn đưa câu lạc bộ này lên một tầm cao mới. Điều đó đòi hỏi một đội hình tốt hơn và những cá nhân xuất sắc hơn. Chúng tôi đã xác định được những khu vực cần nâng cấp và hy vọng sẽ sớm cụ thể hóa các mục tiêu."

Bên cạnh đó, Arteta khẳng định ngôi vương Premier League mùa trước phải là điểm tựa để Arsenal thiết lập tiêu chuẩn mới. Sự xuất sắc phải trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm giúp đội chủ sân Emirates duy trì thế lực bền vững thay vì chỉ dừng lại ở một danh hiệu.

Săn đón các ngôi sao lớn và bài toán tuyến giữa

Để nâng cấp chất lượng nhân sự, Arsenal đang tham vọng nhắm tới những tên tuổi hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, đội bóng bắc London đã đưa tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid vào tầm ngắm và sẵn sàng hành động nếu ngôi sao người Brazil có ý định rời sân Bernabeu. Dù kế hoạch này đi ngược lại mong muốn giữ người của HLV Jose Mourinho, Pháo thủ vẫn theo dõi sát sao tình hình.

Song song với đó, Arsenal đang đẩy mạnh thương lượng để chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimarães. Mặc dù Newcastle đang nỗ lực tối đa nhằm giữ chân thủ quân của mình, Pháo thủ vẫn quyết tâm sở hữu chữ ký của cầu thủ người Brazil để gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa.

Thách thức tài chính và cuộc khủng hoảng hàng thủ

Mặc dù tham vọng rất lớn, Arsenal vẫn duy trì sự tỉnh táo về mặt tài chính. Họ đã rút lui khỏi các thương vụ Jeremy Monga và Morgan Rogers để tránh cuốn vào cuộc đua giá cả với Man City hay Chelsea – đội bóng vừa chi tới 117 triệu bảng để sở hữu Rogers.

Đặc biệt, bài toán nhân sự ở hàng phòng ngự đang trở nên vô cùng cấp thiết khi trung vệ trụ cột William Saliba dính chấn thương lưng nặng và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Để giải quyết khoảng trống này, Arsenal đã đưa Ezri Konsa của Aston Villa vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Dù vậy, khoảng cách về mức giá đền bù hợp đồng giữa hai câu lạc bộ hiện vẫn là rào cản cần vượt qua trong những ngày tới.