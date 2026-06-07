Nông nghiệp - Nông thôn “Mở đường” cho kinh tế tư nhân phía Tây Lâm Đồng Địa phương khu vực phía Tây Lâm Đồng tiếp tục mở đường lớn để kinh tế tư nhân phát triển theo hướng bền vững

Tại xã Nhân Cơ, trong 6 tháng đầu năm 2026, có 165 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 26,5 tỷ đồng

Tại xã Nhân Cơ, trong 6 tháng đầu năm 2026 có 165 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 26,5 tỷ đồng. Theo ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, xác định kinh tế tư nhân là một động lực lớn, nhất là trong bối cảnh có nhiều cơ hội lớn từ các quyết sách mới của Chính phủ, tỉnh. Với vai trò của mình, địa phương đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận, nhanh chóng, kịp thời các chính sách, văn bản về đầu tư, đăng ký kinh doanh, các chính sách về thuế mới được sửa đổi, bổ sung.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Nhân Cơ, thường xuyên gặp gỡ với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, chủ hộ kinh doanh. Song song, kết nối mạng xã hội với đội ngũ này để cung cấp thông tin về các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển sản xuất và mở rộng thị trường hàng hóa, các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng. Từ đó, Nhân Cơ thúc đẩy được hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của khối tư nhân, đóng góp lớn vào tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã đến hết quý II đạt khoảng 14,55%/16,72% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 743,264 tỷ đồng/ 1.017,795 tỷ đồng, đạt 73,02% kế hoạch so với dự toán UBND tỉnh giao, trong đó khoảng 30% ngân sách là khối doanh nghiệp, hộ kinh doanh tư nhân.

Tương tự, hiện nay, UBND xã Cư Jút đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Cụ thể như trường hợp của Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Phú, thôn 6 K’nia mới đây được lực lượng chuyên môn của xã hỗ trợ hoàn thiện xác định tuyến mới đầu tư hệ thống điện hạ áp phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hay như trường hợp ông Phạm Văn Hưng, đường Trần Hưng Đạo được địa phương hỗ trợ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục đưa vào vận hành trạm sạc điện T2023, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân...

Kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 30% trong tổng số thu ngân sách địa phương 6 tháng của xã Nhân Cơ

Theo ông Ngô Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Cư Jút, địa phương thúc đẩy nhiều hoạt động mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển gắn với các tiềm năng, lợi thế của địa phương cả về nông, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp. Qua nhiều hình thức, lãnh đạo địa phương, các phòng chuyên môn duy trì hoạt động gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thông qua hoạt động đó đã tuyên truyền, phổ biến và đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh Lâm Đồng liên quan đến phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn xã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

6 tháng đầu năm, Cư Jút có 158 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. UBND xã Cư Jút tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt, UBND xã thúc đẩy phối hợp chặt chẽ với Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tập trung kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư vào Khu công nghiệp Tâm Thắng. Thông qua công tác phối hợp quản lý, địa phương đã cùng công ty rà soát tình hình hoạt động của 50 nhà đầu tư thứ cấp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Nhiều địa phương ở khu vực tây Lâm Đồng mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững

Không chỉ ở Nhân Cơ, Cư Jút, ghi nhận nhiều địa phương khu vực phía Tây Lâm Đồng tiếp tục mở đường lớn để kinh tế tư nhân phát triển theo hướng bền vững. Các xã, phường quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Tập trung phát triển đội ngũ doanh nhân, tăng cường hoạt động kết nối, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, tận dụng hiệu quả các cơ hội hội nhập nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã theo hướng nhanh, bền vững và toàn diện. Điều này đã và đang tạo nên động lực lớn cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm ở các xã, phường phía Tây Lâm Đồng.