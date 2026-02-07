An ninh trật tự Mô hình "Điểm nhóm tôn giáo chung tay bảo vệ biên cương" ở Quảng Trực Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, Điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt (xã Quảng Trực) đã vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự vùng biên Lâm Đồng.

Chính quyền và lực lượng chức năng xã Quảng Trực thường xuyên phối hợp với Điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật

Ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền

Những năm qua, dưới sự hướng dẫn của các chức sắc, chức việc và sự phối hợp của chính quyền địa phương, đồng bào có đạo xã Quảng Trực (Lâm Đồng) chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình là điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt (bon Bu Prăng 2).

Mô hình “Điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt chung tay bảo vệ biên cương” được thành lập từ đầu năm 2026. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, chức sắc, chức việc, điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Anh Điểu Nguyên, Thư ký Điểm nhóm cho biết, cơ sở tôn giáo hiện có hơn 170 tín đồ thường xuyên tham gia sinh hoạt. Không chỉ có người dân ở bon Bu Prăng 2, nhiều tín đồ tại các bon lân cận cũng đến đây tham gia các buổi sinh hoạt định kỳ.

Anh Điểu Nguyên (bên phải) cùng Công an xã Quảng Trực gặp gỡ, tuyên truyền các tín đồ chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới

Là cơ sở tôn giáo nằm trên địa bàn biên giới, bên cạnh việc hướng dẫn tín đồ học giáo lý, giáo luật, các chức sắc, chức việc của điểm nhóm đã chủ động lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

“ Chúng tôi luôn nhắc nhở bà con không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời vận động mọi người đoàn kết, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc. Anh Điểu Nguyên, Thư ký Điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt, bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực

Đầu năm 2026, UBND xã Quảng Trực đã ra mắt mô hình “Điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt chung tay bảo vệ biên cương”

Điều đặc biệt, đội ngũ chức sắc, chức việc tại điểm nhóm còn trực tiếp tham gia giữ bình yên ở cơ sở bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, anh Điểu Nguyên và một số tín đồ là thành viên của tổ tự quản đường biên, cột mốc, trở thành “tai”, “mắt sống” trong bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới.

Bảo đảm bình yên biên giới

Chính quyền và lực lượng chức năng xã Quảng Trực thường xuyên phối hợp với điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Biên giới Quốc gia Việt Nam đến các tín đồ. Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, chính quyền cũng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc và người dân để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng bào, tín đồ bon Bu Prăng 2 chung sức bảo vệ sự bình yên của vùng đất biên giới Quảng Trực

Anh Điểu Đanh (trú bon Bu Prăng 2) cho biết, nhờ các buổi tuyên truyền, nói chuyện, nhận thức của người dân chuyển biến tích cực. Nhiều năm qua, trên địa bàn không có tình trạng vượt biên trái phép, không có người vi phạm pháp luật hình sự.

“Ngay cả việc trộm cắp, vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng giảm rõ rệt. Bà con tập trung làm ăn, phát triển kinh tế và chung sức bảo vệ chủ quyền của đất nước”, anh Điểu Đanh thông tin.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Trực, địa phương có hơn 45% hộ đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 3.000 tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Bình yên của xã vùng biên ngày nay có sự đóng góp rất quan trọng của các chức sắc, chức việc tại điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt.

Những năm qua, điểm nhóm Tin lành Yốk M’Pắt đã tích cực vận động tín đồ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không nghe, không tin theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết trong tôn giáo.