Nhằm hiện thực hóa yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước theo hướng hiện đại, xanh, số và dựa trên tri thức; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững đất nước, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam phải giải quyết triệt để nút thắt lớn nhất về thể chế, đồng thời tạo lập một thực lực số đủ mạnh thông qua tư duy hành động mở và quyết liệt.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. Ảnh minh họa: TTXVN

Hóa giải những rào cản hệ thống

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang dành nỗ lực và sự ưu tiên quốc gia cao nhất cho quá trình chuyển đổi số, coi đây là trục chủ đạo của công cuộc vươn mình, đưa đất nước “thoát khỏi tình trạng tụt hậu phát triển, để sánh vai cùng thế giới”. Với định hướng này, rõ ràng “dữ liệu, chuyển đổi số và khoa học công nghệ” không thể chỉ đóng vai trò “hỗ trợ, thúc đẩy” mà phải là “hạ tầng nền tảng”, cũng có thể nói là cấu trúc - khung quyết định thành công.

Sự thay đổi chức năng theo hướng “nâng tầm” này bắt nguồn từ chính thực chất chuyển đổi mà Việt Nam đang thực hiện: Không đơn thuần tuân theo logic phát triển tuần tự mà phải đồng thời là “tuần tự - rút ngắn” và theo “nhảy vọt”, bắt nhịp ngay vào xu thế chuyển từ “nền kinh tế vật thể - cơ khí” sang “nền kinh tế số - trí tuệ”.

Đối với loài người, bước ngoặt này mang tính lịch sử - thời đại, với cả cơ hội và thách thức đều là chưa từng thấy. Nhưng đối với Việt Nam, đây thực sự là bước ngoặt “kép”: Từ một nền kinh tế chưa vượt qua trình độ “công nghiệp cổ điển”, đã thực hiện phát triển ngay nền kinh tế số - công nghệ cao như là cấu trúc chủ yếu quyết định sống còn trong cuộc đua tranh hiện đại.

Cách tiếp cận mục tiêu này đòi hỏi phải thay đổi căn bản tư duy phát triển (không thể phát triển nền kinh tế mới theo logic cũ) và chiến lược hành động (tạo lập sớm, ngay từ đầu và một cách hệ thống các yếu tố nền tảng của nền kinh tế số). Đó là logic của việc xác định mục tiêu tạo lập “hạ tầng nền tảng” của nền kinh tế mới - cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực công nghệ cao, hệ thống tri thức sáng tạo - sản phẩm của quá trình số hóa, của nền khoa học hiện đại. Logic đó đang được chuyển hóa thành chiến lược và hành động quốc gia với những thành tích ban đầu thật sự đáng khích lệ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, để Việt Nam có nền kinh tế tự cường trong thời đại số, trước hết phải có thực lực số mạnh, đó là năng lực sáng tạo số dồi dào, là sự kết hợp tối ưu trí tuệ sáng tạo Việt Nam với trí tuệ nhân tạo của loài người.

Thứ hai, lực lượng doanh nghiệp số - công nghệ cao Việt Nam phải đủ mạnh để hình thành, phát triển các chuỗi sản xuất và mạng kinh doanh Việt mang tính toàn cầu; các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tham gia các chuỗi sản xuất công nghệ cao của thế giới.

Thứ ba, có năng lực hội nhập - liên kết quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu - phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao (nhân lực số). Xây dựng Việt Nam thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của thế giới cần được coi là một hướng ưu tiên để khẳng định vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại trên cơ sở phát huy lợi thế quốc gia.

Thứ tư, để thực sự mạnh, Việt Nam phải mở - mở thể chế để mở không gian cơ hội. Cách tiếp cận “từ không gian mặt đất, mở ra các không gian bầu trời, không gian biển, không gian ngầm và cả không gian số, không gian văn hóa”, mở ra với thế giới để “đi sau - mượn sức”, tạo thế tiến vượt là logic bắt buộc để tạo sự “tự tin chiến lược” cho quốc gia như Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cập trong kỳ Đại hội XIV vừa qua.

Tạo động lực phát triển mới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu đang làm thay đổi sâu sắc kinh tế thế giới, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo ra động lực phát triển mới cho thập niên tới. Trọng tâm của quá trình chuyển đổi đó là xây dựng nền kinh tế thông minh với AI là lực lượng sản xuất mới; chuyển từ kinh tế gia công sang kinh tế sáng tạo; từ tăng trưởng dựa vào mở rộng nguồn lực sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ, năng lực trí tuệ quốc gia.

Đây không chỉ là yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, mà còn là cơ hội chiến lược để Việt Nam nâng cao năng lực nội sinh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.