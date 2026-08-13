Du lịch Mở rộng kết nối du lịch với thị trường miền Bắc Sau thời gian gián đoạn kết nối hàng không, Lâm Đồng đang chủ động kết nối trở lại thị trường khách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tại Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội, mục tiêu đặt ra không chỉ là khôi phục các đường bay mà còn xây dựng sản phẩm phù hợp, tạo nguồn khách 2 chiều và duy trì kết nối ổn định giữa 2 thị trường.

Doanh nghiệp Lâm Đồng và Hà Nội tham gia ký kết hợp tác. Ảnh: Nguyên Vũ

Khôi phục những đường bay

Theo dự kiến, sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại, các đường bay nội địa chủ lực từ Đà Lạt đến TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng sẽ được nối lại. Trong đó, đường bay Đà Lạt - Hà Nội dự kiến có 7 - 8 chuyến mỗi ngày; Đà Lạt - Đà Nẵng khoảng 2 chuyến mỗi ngày; Đà Lạt - Vinh 1 chuyến mỗi ngày và Đà Lạt - Hải Phòng dự kiến khai thác 4 chuyến mỗi tuần.

Việc khôi phục kết nối hàng không đang mở ra cơ hội để Lâm Đồng trở lại mạnh mẽ với thị trường khách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi tại Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tổ chức ở Hà Nội.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm du lịch Lâm Đồng với đối tác tại thị trường phía Bắc

Theo ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hội nghị là dịp để các bên gặp gỡ, kết nối thị trường, xây dựng sản phẩm và mở rộng nguồn khách. Qua đó, tiềm năng của không gian du lịch mới sau sáp nhập sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác và liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp. “Xúc tiến phải tạo ra kết nối - kết nối phải tạo ra hợp tác - hợp tác phải tạo ra sản phẩm và sản phẩm phải tạo ra thị trường, tạo ra doanh thu và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Từ góc độ cơ quan quản lý du lịch, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng kết nối hàng không phải đi cùng khả năng tạo nguồn khách ổn định. Bởi chỉ khi nguồn khách được duy trì ổn định thì các đường bay mới có thể duy trì và phát huy hiệu quả. Theo ông, liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp cần chuyển từ những hoạt động theo sự kiện sang liên kết có kế hoạch. Các chương trình phải có đầu mối và kết quả cụ thể. Sản phẩm cũng cần được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của du khách.

“ Cần tăng cường xúc tiến trực tiếp và trên nền tảng số; việc kết nối phải được theo dõi, đánh giá thường xuyên để các chương trình sau hiệu quả hơn. Quan trọng nhất là xây dựng được dòng khách ổn định giữa Lâm Đồng với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đối với thị trường các tỉnh phía Bắc, yêu cầu này càng rõ khi kết nối hàng không được xem là một trong những điều kiện quan trọng để đưa khách đến Lâm Đồng. Tuy nhiên, có đường bay mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để đường bay duy trì ổn định, cần có nguồn khách đủ lớn và ổn định ở cả 2 chiều. Các doanh nghiệp lữ hành phải cùng tham gia xây dựng tour. Các đơn vị cung cấp dịch vụ cần có chính sách phù hợp. Hàng không, chính quyền và doanh nghiệp cùng vào cuộc để tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh.

Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng và Hà Nội ký kết hợp tác. Ảnh: Nguyên Vũ

Lâm Đồng - hành trình của biển, hoa và đại ngàn

Sau hợp nhất, không gian du lịch Lâm Đồng được mở rộng với nhiều sản phẩm và trải nghiệm bổ trợ cho nhau. Từ biển, hoa đến đại ngàn, địa phương có thêm dư địa để xây dựng những hành trình mới cho du khách.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết, tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thương hiệu “Lâm Đồng - hành trình của biển, hoa và đại ngàn”. Cùng với đó là khai thác hiệu quả lợi thế giao thông khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.

Theo ông Tuấn, tỉnh cũng sẽ phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các địa phương để mở rộng mạng lưới đường bay. Xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với từng phân khúc thị trường. Qua đó, từng bước hình thành dòng khách ổn định giữa Lâm Đồng với Hà Nội và các địa phương trên cả nước.

Đoàn nghệ nhân trình diễn cồng chiêng trong Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội (tháng 5/2025). Ảnh: Quỳnh Uyển

Từ phía doanh nghiệp, việc mở rộng thị trường đang đi cùng quá trình làm mới sản phẩm du lịch. Ông Võ Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Vietravel Lâm Đồng cho biết, ngay sau hội nghị đã xuất hiện những tín hiệu tích cực khi nhiều đối tác tại thị trường miền Bắc sẵn sàng nối lại các tour từng khai thác trước đây.

Song song với việc khôi phục các chương trình cũ, Vietravel Lâm Đồng đang phát triển thêm các sản phẩm mới tại 2 trung tâm du lịch Phan Thiết và Đà Lạt. Tại khu vực Phan Thiết, doanh nghiệp xây dựng chương trình trải nghiệm bình minh và nhịp sống làng chài; còn tại Đà Lạt là hành trình khám phá vẻ đẹp cao nguyên khi đô thị lên đèn. Theo ông Tuấn, cả các sản phẩm truyền thống lẫn sản phẩm mới đều nhận được sự quan tâm từ các đối tác, trong đó một số đơn vị đã đề nghị hợp tác để đưa các chương trình này vào các tour trong thời gian tới.

Nông sản Lâm Đồng được giới thiệu đến thị trường Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Uyển

Thị trường các tỉnh phía Bắc đang mở ra cơ hội mới cho du lịch Lâm Đồng. Tuy nhiên, để dòng khách trở lại và phát triển bền vững, địa phương cần nhiều hơn việc khôi phục các đường bay. Điều quan trọng là tiếp tục xây dựng sản phẩm phù hợp, mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp và địa phương. Qua đó, hình thành nguồn khách hai chiều ổn định giữa Lâm Đồng với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.