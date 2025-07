Chính trị Mở rộng không gian, xây dựng xã Đạ Tẻh 3 phát triển bền vững Những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là minh chứng cho sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng) và là động lực để địa phương tiếp tục phát huy trong giai đoạn tới.

Hoàn thành các mục tiêu quan trọng

Đảng bộ xã Đạ Tẻh 3 được sáp nhập từ 2 Đảng bộ xã Mỹ Đức và xã Quốc Oai. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy 2 xã Mỹ Đức và Quốc Oai (cũ) đã kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo toàn diện các mặt kinh tế - xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm trao quyết định công tác cán bộ xã Đạ Tẻh 3.

Nền kinh tế xã Đạ Tẻh 3 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, nông nghiệp vẫn là trụ cột chính trong nền kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 5.945,7 ha; giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 125 triệu đồng/ha, tăng 25 triệu đồng so với năm 2020.

Xã triển khai ứng dụng sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ, công nghệ tưới tiết kiệm, ứng dụng cảm biến để điều khiển dinh dưỡng; máy móc, thiết bị được đầu tư vào sản xuất, chế biến, sơ chế sản phẩm nông nghiệp... Những sản phẩm chủ lực như: sầu riêng và dâu tằm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tăng khả năng cạnh tranh. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2024 đạt 65 triệu đồng/người, tăng 21 triệu đồng so với năm 2020.

Chương trình Xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Môi trường, cảnh quan nông thôn được quan tâm xây dựng theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai thực hiện. Tổng nguồn kinh phí thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, trợ giá cây trồng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, định canh, định cư giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 23,7 tỷ đồng. Đến nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cây ca cao là một trong những lựa chọn mới của nông dân xã Đạ Tẻh 3.

Đi đôi với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy xã luôn đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, kết hợp giữa xây và chống. Cấp ủy đảng các cấp trong xã bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả. Chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng cao. Cấp ủy, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân xã nêu cao ý thức trong việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Địa phương thường xuyên tuyên truyền để người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Thông qua đó, nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc trong đời sống hằng ngày được phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.



Quyết tâm tạo sự bứt phá

Xã Đạ Tẻh 3 tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân. Vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được chú trọng. Việc ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các chương trình chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Điểm bay dù lượn trên đỉnh đèo Con Ó đang được khai thác có hiệu quả, hấp dẫn khách du lịch.

Trong phát triển kinh tế, Đạ Tẻh 3 xác định nông nghiệp vẫn là chủ đạo nhưng phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường. Trọng tâm, tập trung chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thâm canh theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt và sản xuất theo hướng hữu cơ.

Địa phương tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu; phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích ước đạt khoảng 185 triệu đồng/ha.

Xã Đạ Tẻh 3 đặt mục tiêu xây dựng đạt chuẩn xã văn hóa và nông thôn mới nâng cao. Vận dụng sáng tạo và tranh thủ các nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo các điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, khai thác lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch; khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế.

“ Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt; phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng, phát triển con người, văn hóa là mục tiêu, nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đồng chí Hoàng Văn Quỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Tẻh 3

Trọng tâm là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, củng cố niềm tin thị trường để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân trong xã đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phấn đấu đưa xã Đạ Tẻh 3 phát triển toàn diện, bền vững, ngày càng giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình.