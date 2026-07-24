Monza thắng Galatasaray, Carboni và Cutrone định đoạt trận đấu Monza đánh bại Galatasaray 0-2 tại Raiffeisen Arena nhờ các bàn thắng của Carboni và Cutrone, khép lại trận đấu với chiến thắng cho đội khách và thất bại dành cho Galatasaray.

Galatasaray 0 - 2 Monza Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Monza.

12' Monza nhỉnh hơn ở khả năng dứt điểm Phút 12 , thế trận vẫn cân bằng về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 50 - 50 . Tuy nhiên, Monza đang cho thấy sự sắc bén hơn khi có 3 pha dứt điểm so với 0 của Galatasaray, trong khi số phạt góc là 1 - 1 .

23' Monza vượt lên nhờ Andrea Carboni Phút 23, Andrea Carboni lập công sau đường kiến tạo của Patrick Cutrone, đưa Monza vượt lên dẫn trước Galatasaray 0-1. Monza tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

24' Monza phản công sắc nét dù ít cầm bóng Phút 24' , Galatasaray nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52 - 48 nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn. Monza mới là đội nguy hiểm hơn khi dẫn trước về dứt điểm 1 - 5 và phạt góc 1 - 3, cho thấy thế trận rình rập của đội khách đang phát huy hiệu quả.

36' Monza nhỉnh hơn trong thế trận cân bằng Phút 36', dù thời lượng kiểm soát bóng cân bằng 50 - 50, Monza vẫn nhỉnh hơn ở khả năng tạo sức ép với 3 - 6 cú dứt điểm và 1 - 3 quả phạt góc. Galatasaray phải đẩy cao tìm bàn gỡ, còn Monza có thể chờ cơ hội phản công.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Nicolò Ballabio vào sân cho Monza Phút 46', Nicolò Ballabio vào sân thay Samuele Birindelli. Monza làm mới đội hình ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước, và Ballabio có thể mang đến thêm năng lượng cho đội khách.

49' Patrick Cutrone giúp Monza nới rộng cách biệt Phút 49', Patrick Cutrone lập công, đưa Monza vươn lên dẫn Galatasaray 0-2. Đội khách đã nhân đôi cách biệt và tạo lợi thế rõ rệt trong trận đấu.

49' Monza sắc bén dù Galatasaray cầm bóng Bước sang phút 49', Galatasaray nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54 - 46, nhưng Monza mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn qua thống kê dứt điểm 4 - 9. Đội khách đang dẫn 0 - 2 và có xu hướng chủ động chờ thời cơ, trong khi Galatasaray phải đẩy cao sức ép.

58' Foe Ondoa vào sân thay Mathis Mout Phút 58', Foe Ondoa vào sân thay Mathis Mout. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi tỷ số đang là Galatasaray 0-2 Monza.

61' Monza lấn át dù ít cầm bóng Bước sang phút 61', Galatasaray nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54 - 46, nhưng Monza mới là đội tạo sức ép rõ rệt hơn. Đội khách vượt trội về dứt điểm 5 - 13 và có số lần trúng đích 3 - 5, khiến Galatasaray phải chịu trận và trông chờ cơ hội phản công.

62' Galatasaray điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Kaan Ayhan vào sân thay Lesley Ugochukwu. Galatasaray có thêm một điều chỉnh khi đang bị dẫn 0-2, trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

62' İlkay Gündoğan vào sân ở phút 62 Phút 62, İlkay Gündoğan vào sân thay Renato Nhaga. Galatasaray thực hiện sự điều chỉnh khi đang bị Monza dẫn 0-2.

62' B. Luş vào sân thay Roland Sallai Phút 62, B. Luş được tung vào sân thay Roland Sallai. Monza đang dẫn 0-2, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà cần tạo thêm khác biệt.

62' Victor Osimhen vào sân ở phút 62 Phút 62, Victor Osimhen vào sân thay A. Yüzgeç, tiếp thêm hy vọng cho Galatasaray trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Monza vẫn đang dẫn 0-2, và sự xuất hiện của Osimhen có thể giúp hàng công chủ nhà tạo thêm sức ép.

62' Yusuf Sivaslıoğlu vào sân phút 62 Phút 62, Yusuf Sivaslıoğlu vào sân thay Elias Jelert. Monza đang dẫn 0-2, và sự thay đổi này đến trong thời điểm đội chủ nhà cần tạo thêm khác biệt.

62' Lucas Torreira vào sân tiếp sức Galatasaray Phút 62', Lucas Torreira vào sân thay Armando Güner. Galatasaray cần thêm năng lượng khi đang bị Monza dẫn 0-2.

63' Mattia Attinasi vào sân thay Matteo Pessina Phút 63 , Mattia Attinasi được tung vào sân, thay Matteo Pessina. Monza đang dẫn 0-2, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới thế trận.

63' Arvid Brorsson vào sân thay Lucchesi Phút 63, Arvid Brorsson vào sân thay Lorenzo Lucchesi. Monza đang dẫn 0-2, khiến sự thay đổi này trở thành điểm nhấn đáng chú ý ở thời điểm trận đấu.

63' Lorenzo Colonnese vào sân ở phút 63 Phút 63, Lorenzo Colonnese vào sân thay Eddy Kouadio khi Monza đang dẫn 0-2. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong lúc Monza nắm lợi thế rõ rệt về tỷ số.

63' Monza điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, Nicolas Galazzi vào sân thay Andrea Colpani. Monza thực hiện điều chỉnh nhân sự trong lúc đang dẫn 0-2.

63' Solomon Loubao vào sân Phút 63, Solomon Loubao được tung vào sân thay Andrea Carboni. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong hiệp hai.

63' Monza điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, Semuel Pizzignacco vào sân thay Demba Thiam. Trong bối cảnh Monza đang dẫn 0-2, sự thay đổi này giúp đội khách làm mới nhân sự.

64' Giuseppe Martone vào sân ở phút 64 Phút 64, Giuseppe Martone được tung vào sân thay Filippo Delli Carri, khi Monza đang dẫn 0-2.

64' Petagna vào sân, Mota rời trận Phút 64', Andrea Petagna được tung vào sân thay Dany Mota. Monza làm mới hàng công trong phần còn lại của trận đấu.

64' Manuel Villa vào sân thay Cutrone Phút 64', Manuel Villa vào sân thay Patrick Cutrone. Monza đang dẫn 0-2, và sự thay đổi này mang đến một phương án mới cho phần còn lại của trận đấu.

69' Arvid Brorsson nhận thẻ vàng Phút 69, Arvid Brorsson nhận thẻ vàng. Monza vẫn nắm lợi thế lớn khi đang dẫn Galatasaray 0-2.

73' Monza lấn lướt dù ít cầm bóng Phút 73, Galatasaray cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 55-45, nhưng Monza mới là đội tạo ra sức ép hiệu quả khi dẫn về dứt điểm 7-13 và trúng đích 3-5. Đội khách kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn lợi thế 0-2.

81' Eyüp Aydın vào sân thay Gabriel Sara Phút 81', Eyüp Aydın vào sân thay Gabriel Sara. Sự điều chỉnh diễn ra khi Galatasaray đang bị Monza dẫn 0-2.

85' Monza dẫn bàn, Galatasaray cầm bóng Phút 85', Galatasaray cầm bóng nhỉnh hơn với 54-46 nhưng Monza mới là đội tạo sức ép hiệu quả, khi đang dẫn 0-2 và có lợi thế phạt góc 3-6 . Đội dẫn bàn vẫn nguy hiểm hơn qua thống kê dứt điểm 11-13 , trong khi Galatasaray phải đẩy cao tìm cơ hội.

89' Yusuf Dağhan Kahraman vào sân phút 89 Phút 89, Yusuf Dağhan Kahraman vào sân thay Kazımcan Karataş. Sự thay đổi đến trong những phút cuối, khi tỷ số đang là 0-2.

89' Galatasaray thay người ở phút 89 Phút 89, E. Karasu vào sân thay Victor Nelsson. Galatasaray có sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh đang bị Monza dẫn 0-2.

89' Thay người ở phút 89 Phút 89, F. Koçak vào sân thay Arda Ünyay. Sự thay đổi diễn ra khi trận đấu bước vào những phút cuối.

KT Kết thúc: Galatasaray 0-2 Monza Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 02:50 25/07/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 Monza Sơ đồ 3-4-2-1 19 Günay Güvenç 38 Elias Jelert 15 Victor Nelsson 91 Arda Ünyay 88 Kazımcan Karataş 74 Renato Nhaga 18 Lesley Ugochukwu 7 Roland Sallai 8 Gabriel Sara 27 Armando Güner 62 A. Yüzgeç 20 Demba Thiam 19 Samuele Birindelli 3 Lorenzo Lucchesi 44 Andrea Carboni 60 Eddy Kouadio 32 Matteo Pessina 52 Mathis Mout 15 Filippo Delli Carri 28 Andrea Colpani 47 Dany Mota 10 Patrick Cutrone Dự bị Galatasaray 5 Eyüp Aydın 20 İlkay Gündoğan 23 Kaan Ayhan 34 Lucas Torreira 45 Victor Osimhen 56 Yusuf Sivaslıoğlu 57 Necati Oğulcan Yançel 60 A. Yılmaz 64 Yusuf Dağhan Kahraman Cập nhật đội hình lúc 00:36 25/07/2026

Galatasaray Thống kê Monza 56% Kiểm soát bóng 44% 12 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 5 4 Phạt góc 6 3 Phạm lỗi 17 3 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Patrick Cutrone Monza 1 bàn · 1 kiến tạo Andrea Carboni Monza 1 bàn Demba Thiam Monza Điểm 7.33

Galatasaray sẽ đối đầu Monza tại Raiffeisen Arena lúc 01:00 ngày 25/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Do đây là trận đấu giao hữu, trọng tâm nhận định nằm ở khả năng tổ chức lối chơi, thử nghiệm nhân sự và mức độ sẵn sàng của hai đội thay vì áp lực điểm số.

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Galatasaray hay Monza, cũng như không thể kết luận về tỷ số trận đấu.

Bối cảnh trận đấu

Galatasaray và Monza sẽ có cơ hội kiểm tra sự gắn kết trong một trận đấu không mang tính cạnh tranh điểm số. Với tính chất giao hữu, ban huấn luyện hai đội có thể ưu tiên đánh giá khả năng phối hợp giữa các tuyến, thử nghiệm phương án chiến thuật và tạo điều kiện cho những cầu thủ cần tích lũy thời gian thi đấu.

Raiffeisen Arena sẽ là địa điểm diễn ra cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, nguồn thông tin hiện chưa nêu thêm dữ liệu về điều kiện thi đấu, lượng khán giả hoặc lợi thế sân nhà, do đó những yếu tố này chưa thể được sử dụng để so sánh hai đội.

Điểm đáng chờ đợi về chiến thuật

Trận đấu có thể trở thành bài kiểm tra về cách Galatasaray và Monza triển khai bóng, chuyển đổi trạng thái và duy trì cự ly đội hình. Dù vậy, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, nhân sự hoặc cách tiếp cận cụ thể của mỗi đội, nên mọi nhận định chi tiết về hệ thống thi đấu cần được chờ đến khi đội hình được công bố.

Đáng chú ý, các trận giao hữu thường cho phép huấn luyện viên điều chỉnh phương án trong trận và đánh giá nhiều lựa chọn nhân sự. Vì thế, diễn biến trên sân có thể phản ánh quá trình thử nghiệm nhiều hơn là một kế hoạch thi đấu cố định từ đầu đến cuối.

Nhận định trước trận

Galatasaray vs Monza là cuộc đối đầu có ý nghĩa chuẩn bị trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Khi chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng. Những chi tiết như cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát bóng và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá màn trình diễn tại Raiffeisen Arena.

Galatasaray 5 trận gần nhất T B T B T Monza 5 trận gần nhất T

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) Monza ✚ Kevin Martins (Bruise On Ankle)