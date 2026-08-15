25' Trận đấu giằng co, hai đội thi đấu thận trọng

Trận đấu trôi qua 25 phút đầu tiên với thế trận tương đối cân bằng khi tỷ số vẫn dừng ở mức 0-0. Tottenham Hotspur nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng (52 - 48), nhưng TSG Hoffenheim lại nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (1 - 2) trong bối cảnh đại diện nước Đức thi đấu khá quyết liệt với 1 - 5 lần phạm lỗi.