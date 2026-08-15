Moore lập cú đúp, Tottenham Hotspur vùi dập TSG Hoffenheim 3-0 tại London
Pha lập công của Richarlison cùng cú đúp của Moore giúp Tottenham Hotspur đè bẹp TSG Hoffenheim 3-0 trên sân Tottenham Hotspur Stadium ở London, khiến đại diện nước Đức chịu thất bại nặng nề.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Tottenham Hotspur tiếp đón TSG Hoffenheim.
- 13'Tottenham Hotspur chủ động nắm thế trận
Nhập cuộc chủ động, Tottenham Hotspur sớm chiếm thế thượng phong với tỷ lệ cầm bóng 63 - 37 vượt trội so với TSG Hoffenheim. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm 1 - 0 cũng như phạt góc 1 - 0, trong khi đại diện nước Đức phải phạm lỗi 0 - 3 để giải tỏa bớt sức ép.
- 25'Trận đấu giằng co, hai đội thi đấu thận trọng
Trận đấu trôi qua 25 phút đầu tiên với thế trận tương đối cân bằng khi tỷ số vẫn dừng ở mức 0-0. Tottenham Hotspur nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng (52 - 48), nhưng TSG Hoffenheim lại nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (1 - 2) trong bối cảnh đại diện nước Đức thi đấu khá quyết liệt với 1 - 5 lần phạm lỗi.
- 35'Richarlison dứt điểm chân trái mở tỷ số cho Tottenham Hotspur
Phút 35, Richarlison tung cú dứt điểm bằng chân trái chính xác từ đường truyền của Andrew Robertson, đưa Tottenham Hotspur vươn lên dẫn 1-0. Pha lập công quan trọng này giúp Tottenham Hotspur khai thông thế bế tắc của trận đấu.
- 37'Tottenham chủ động kiểm soát thế trận
Đội chủ nhà Tottenham Hotspur duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 khi làm chủ thế trận ở phút 37 với thời lượng cầm bóng 56 - 44. Gà trống duy trì sức ép đáng kể với chỉ số dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), buộc TSG Hoffenheim phải chơi lăn xả và đã phạm lỗi tới 1 - 9 lần từ đầu trận.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Natnael Abraha vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Natnael Abraha được tung vào sân để thay thế cho Nathan De Cat. Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi trong thời gian còn lại của trận đấu.
- 46'Bambasé Conté vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Bambasé Conté được tung vào sân để thay thế cho Wouter Burger. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra sau khi Tottenham Hotspur vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 35.
- 46'Valentin Gendrey được tung vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay ở phút 46, Valentin Gendrey được tung vào sân để thay thế cho Vladimír Coufal. Trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang nắm lợi thế dẫn 1-0 từ phút 35, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong hiệp đấu thứ hai.
- 46'Robin Hranac vào sân thay Ozan Kabak ở đầu hiệp hai
Phút 46', Robin Hranac chính thức được tung vào sân để thay thế cho Ozan Kabak ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu. Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0.
- 46'Cajetan Lenz vào sân thay cho Leon Avdullahu
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, sự thay đổi nhân sự đã diễn ra khi Cajetan Lenz được tung vào sân thế chỗ Leon Avdullahu. Đây là điều chỉnh được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang nắm lợi thế dẫn 1-0.
- 46'Koki Machida vào sân thay Bernardo ngay đầu hiệp hai
Ngay ở phút 46, Koki Machida được tung vào sân để thay thế cho Bernardo. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang dẫn trước 1-0.
- 46'Max Moerstedt vào sân ngay đầu hiệp hai
Phút 46, ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Max Moerstedt đã được tung vào sân để thay thế cho Tim Lemperle. Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang tạm nắm lợi thế dẫn 1-0.
- 46'Mats Rots vào sân thay Adam Hlozek ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai, Mats Rots được tung vào sân thay cho Adam Hlozek. Sự điều chỉnh nhân sự này nhằm tìm kiếm sự mới mẻ trên hàng công trong bối cảnh đội nhà đang bị Tottenham Hotspur dẫn trước 1-0.
- 46'Tristan Spranger được tung vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, sự thay đổi người đã được thực hiện khi Tristan Spranger vào sân thế chỗ cho Albian Hajdari. Quyết định điều chỉnh nhân sự này được đưa ra trong thời điểm Tottenham Hotspur đang nắm lợi thế dẫn 1-0.
- 46'Patrick Wimmer vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Patrick Wimmer đã được tung vào sân để thay thế cho Adam Daghim. Tinh chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới cho lối chơi của đội nhà trong thời gian còn lại.
- 52'Tottenham Hotspur duy trì lợi thế dẫn bàn
Bước sang phút 52, Tottenham Hotspur tiếp tục giữ thế chủ động khi tạm dẫn 1 - 0 và kiểm soát bóng 54 - 46. Đại diện nước Anh vẫn nhỉnh hơn về số pha dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1), trong khi TSG Hoffenheim đành chọn lối chơi quyết liệt để ngắt nhịp trận đấu với tỷ lệ phạm lỗi 3 - 11.
- 59'Mikey Moore nhân đôi cách biệt cho Tottenham Hotspur
Phút 59, Mathys Tel kiến tạo dọn cỗ để Mikey Moore tung cú dứt điểm bằng chân phải chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham Hotspur. Pha lập công giúp Tottenham Hotspur nhân đôi cách biệt và nắm lợi thế rất lớn trên sân.
- 64'Tottenham Hotspur duy trì thế chủ động
Bước sang phút 64, Tottenham Hotspur vẫn nắm thế chủ động nhờ kiểm soát bóng 57 - 43 và duy trì lợi thế dẫn 1 - 0. Đội khách TSG Hoffenheim dù nỗ lực gia tăng áp lực nhưng gặp nhiều khó khăn, thể hiện qua sự chênh lệch ở chỉ số phạm lỗi 3 - 11.
- 65'Arthur Chaves vào sân thay Koki Machida ở phút 65
Phút 65, Arthur Chaves được tung vào sân để thay thế cho Koki Machida. Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra ít phút sau khi Tottenham Hotspur nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 59.
- 76'Tottenham duy trì khoảng cách an toàn dù thế trận cân bằng
Bước sang phút 76, Tottenham Hotspur vẫn đang làm chủ tình hình với lợi thế 3 - 0 nhờ sự hiệu quả vượt trội. Dù thời lượng cầm bóng đang ở mức 50 - 50 và tổng số lần dứt điểm khá sát sao 10 - 9 (trúng đích 5 - 3), sự nôn nóng dường như đang thuộc về TSG Hoffenheim khi đội khách chịu số lần phạm lỗi 5 - 12.
- 79'Mikey Moore nâng tỷ số lên 3-0 cho Tottenham Hotspur
Phút 79, xuất phát từ cú dứt điểm chân phải của Mathys Tel bị cản phá, Mikey Moore nhanh chóng chớp thời cơ tung cú đá chân phải ghi bàn. Pha lập công này giúp Tottenham Hotspur nới rộng cách biệt lên 3-0 và củng cố thế trận vô cùng vững chắc.
- 81'Tottenham Hotspur đưa Miracle Adewole vào sân thay Mikey Moore
Phút 81, Tottenham Hotspur thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Miracle Adewole được tung vào sân thay cho Mikey Moore. Với lợi thế dẫn trước 3-0 vững chắc, Tottenham Hotspur chủ động điều chỉnh đội hình để duy trì nhịp độ trong những phút cuối.
- 81'Tyrese Hall vào sân thay Conor Gallagher
Phút 81, Tyrese Hall được tung vào sân để thay thế cho Conor Gallagher. Ngay sau khi Tottenham Hotspur nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 79, sự thay đổi nhân sự này giúp đội bóng làm mới lực lượng để duy trì lợi thế trong những phút cuối trận.
- 81'Malachi Hardy được tung vào sân ở phút 81
Phút 81, Marcos Senesi rời sân nhường chỗ cho Malachi Hardy. Trong bối cảnh Tottenham Hotspur đã vươn lên dẫn 3-0, đây là điều chỉnh nhân sự nhằm làm mới đội hình ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 81'Tottenham rút Richarlison rời sân ở phút 81
Phút 81, Tottenham Hotspur thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Reiss Elliott-Parris được tung vào sân thế chỗ Richarlison. Với khoảng cách an toàn 3-0 hiện tại, ban huấn luyện đội nhà chủ động rút các trụ cột ra nghỉ và trao cơ hội cho nhân tố trẻ trong những phút cuối trận.
- 81'Phút 81: Alessandro Vogt được tung vào sân
Phút 81, Alessandro Vogt được tung vào sân để thay thế cho Natnael Abraha. Khi Tottenham Hotspur đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0, đây là thời điểm thích hợp cho những sự điều chỉnh về mặt nhân sự trên sân.
- 87'Tottenham tung Jamie Paul Donley vào sân ở phút 87
Phút 87, Tottenham Hotspur có sự thay đổi nhân sự khi Jamie Paul Donley được tung vào sân thay thế cho Lucas Bergvall. Khi cách biệt đã là 3-0 nghiêng về phía Spurs, đây là thời điểm thích hợp để các nhân tố dự bị được trao cơ hội thi đấu trong những phút cuối.
- 88'Alex Honajzer vào sân thay Patrick Wimmer
Phút 88, Alex Honajzer được tung vào sân thay thế cho Patrick Wimmer. Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối và TSG Hoffenheim vẫn đang bị Tottenham Hotspur dẫn trước 3-0.
- 88'Tottenham thong dong duy trì lợi thế an toàn
Bước sang phút 88, Tottenham Hotspur hoàn toàn chủ động kiểm soát cục diện khi đang dẫn 3-0. Dù hai bên có số lần dứt điểm ngang ngửa 10-10 cùng tỷ lệ cầm bóng 52-48, đại diện nước Anh vẫn vượt trội về sự hiệu quả với 5-3 cú dứt điểm trúng đích.
- KTKết thúc: Tottenham Hotspur 3-0 TSG Hoffenheim
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 00:01 16/08/2026
21h00 ngày 15/08/2026 - Giao hữu CLB
Cuộc đối đầu giữa Tottenham Hotspur và TSG Hoffenheim tại sân vận động Tottenham Hotspur Stadium hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn trong khuôn khổ loạt trận giao hữu CLB. Đây là thời điểm then chốt để ban huấn luyện hai đội bóng rà soát lực lượng, kiểm định các phương án chiến thuật và duy trì cảm giác bóng cho các cầu thủ.
Bối cảnh trận đấu và mục tiêu của hai đội
Các trận đấu giao hữu giai đoạn chuẩn bị luôn mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khung đội hình. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Tottenham Hotspur Stadium mang lại lợi thế không nhỏ cho đại diện nước Anh. Màn tiếp đón một đối thủ chất lượng là cơ hội tốt để đội chủ nhà thử nghiệm những mảnh ghép mới cũng như vận hành các mảng miếng tấn công.
Bên phía đối diện, TSG Hoffenheim bước vào trận đấu này với mục tiêu cọ xát và đo lường sự hiệu quả trong hệ thống phòng ngự lẫn phản công. Chuyến làm khách trước một câu lạc bộ giàu tính cạnh tranh tại châu Âu sẽ giúp đại diện bóng đá Đức phát hiện những điểm chưa hoàn thiện để kịp thời căn chỉnh.
Tương quan đối đầu và phong độ
Về lịch sử chạm trán, hai đội bóng mới chỉ có 1 lần đụng độ gần nhất. Trong cuộc đối đầu đó, Tottenham Hotspur là đội giành chiến thắng trọn vẹn, trong khi TSG Hoffenheim chưa có được trận hòa hay chiến thắng nào.
Dù tính chất của một trận giao hữu không đặt nặng áp lực thành tích, lợi thế từ quá khứ đối đầu vẫn mang lại sự tự tin nhất định cho đội bóng nước Anh. Ngược lại, TSG Hoffenheim cũng có thêm quyết tâm để thể hiện bộ mặt tích cực hơn trong lần tái đấu này.
Dự đoán cục diện chiến thuật
Bản chất cởi mở của một trận đấu giao hữu cho phép hai chiến lược gia thoải mái đưa ra những thử nghiệm mang tính đột phá. Tottenham Hotspur nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình, duy trì quyền kiểm soát bóng và gia tăng áp lực lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu.
Trong khi đó, TSG Hoffenheim có thể chọn lối chơi chặt chẽ, tổ chức bắt người tầm trung và chờ đợi thời cơ từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Cuộc so tài hứa hẹn xuất hiện nhiều tình huống ăn bàn hấp dẫn khi cả hai đội đều muốn cống hiến một trận đấu chất lượng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)