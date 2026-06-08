Pháp luật - Đời sống Một phút nóng giận, nhiều năm trả giá Chỉ vì một câu nói thiếu kiềm chế, một va chạm trong sinh hoạt nhiều người đã chọn dao, kiếm hoặc các hung khí khác để giải quyết bất đồng. Cái giá phải trả không chỉ là thương tích của nạn nhân mà còn là những bản án hình sự, tương lai bị đánh đổi và nỗi day dứt kéo dài cho cả gia đình.

Hiện trường N.T.T dùng dao chém gây thương tích tại phường Đông Gia Nghĩa

Mâu thuẫn nhỏ đến vòng lao lý

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ án có nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng lại bị đẩy lên thành hành vi phạm tội nghiêm trọng do người trong cuộc sử dụng dao và các hung khí có tính sát thương cao. Điển hình, tháng 5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố N.H.D.T.Đ. (SN 1993, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Theo kết quả điều tra, chỉ trong vài tháng cuối năm 2025, đối tượng đã 2 lần dùng dao có tính sát thương cao tấn công người khác vì những mâu thuẫn trong cuộc sống, khiến 2 nạn nhân bị thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 10%. Các vụ việc đều xảy ra ở nơi đông người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Không chỉ vậy, cũng trong tháng 5/2026, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.C.B. (SN 1987, trú xã Hàm Thuận Nam) sau khi dùng chính chiếc liềm cắt thanh long chém em ruột trong lúc xảy ra mâu thuẫn gia đình. Dù chiếc liềm vốn là công cụ lao động quen thuộc, khi được sử dụng để tấn công người khác, hành vi này vẫn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một vụ việc khác đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xảy ra tại phường Đông Gia Nghĩa. Theo hồ sơ vụ án, N.T.T. (SN 2005, trú xã Quảng Khê) đã dùng dao tự chế chém anh P.V.Đ. (SN 1994, quê Hà Giang, tạm trú tại phường Đông Gia Nghĩa), gây thương tích 9%. Kết quả giám định xác định hung khí là dao tự chế thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra xử lý đối tượng về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ trong một số vụ án hình sự “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gần đây

Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Đông Gia Nghĩa cho biết, các vụ án trên là lời cảnh báo đối với những người sử dụng dao hoặc hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, nhiều loại dao có tính sát thương cao khi được sử dụng để xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác sẽ được xác định là vũ khí quân dụng và người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiểu đúng quy định để không vô tình phạm tội

Thực tế cho thấy, không ít người vẫn cho rằng, chỉ súng, lựu đạn hoặc các loại vũ khí chuyên dụng của lực lượng vũ trang mới được coi là vũ khí quân dụng. Chính nhận thức chưa đầy đủ này khiến nhiều người chủ quan, nghĩ rằng nếu dùng dao, liềm hay hung khí tự chế đâm, chém người thì chỉ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 cùng Thông tư số 75/2024/TT-BCA đã quy định rõ danh mục các loại dao có tính sát thương cao. Khi những vật dụng này được sử dụng để xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người khác thì hành vi có thể bị xác định là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bị xử lý theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Đây là quy định mới nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt bị can đối với Trần Đức Nhật (SN 1997), trú tại thôn 2, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng vũ khí quân dụng

Đáng chú ý, sau gần 2 năm áp dụng quy định mới, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 47 bị can về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong số đó có cả người chưa thành niên, học sinh trung học phổ thông. Chỉ vì những mâu thuẫn bộc phát với bạn bè, nhiều em đã mang dao, kiếm đi giải quyết xích mích, để rồi phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, đánh mất cơ hội học tập, việc làm và tương lai phía trước. Những con số này cho thấy, điều đáng sợ không chỉ là số vụ án gia tăng mà còn là sự thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực vẫn tồn tại trong một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự, Công an tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hậu quả pháp lý khi sử dụng dao, kiếm hoặc hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Quan trọng hơn cả, mỗi người cần học cách kiềm chế cảm xúc, lựa chọn đối thoại thay vì bạo lực. Bởi chỉ một phút nóng giận, một hành động thiếu suy nghĩ có thể khiến một mâu thuẫn nhỏ trở thành vụ án hình sự, để lại hậu quả nặng nề cho cả người gây án, nạn nhân và gia đình 2 bên.