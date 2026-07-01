Motherwell thắng đậm, HB Torshavn thất thế ở vòng loại Conference League Motherwell đánh bại HB Torshavn 0-3 tại Torsvollur, Torshavn ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League nhờ các bàn thắng của Fadinger, Charles-Cook và Williams. Chiến thắng giúp Motherwell chiếm ưu thế về kết quả, còn HB Torshavn chịu thất bại ngay trên sân nhà.

HB Torshavn 0 - 3 Motherwell Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HB Torshavn tiếp đón Motherwell.

25' L. Fadinger mở tỷ số cho Motherwell Phút 25', L. Fadinger thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Motherwell vượt lên dẫn 0-1.

36' R. Charles-Cook nhân đôi cách biệt cho Motherwell Phút 36, R. Charles-Cook lập công cho Motherwell sau đường kiến tạo của D. Williams, nâng tỷ số lên 0-2. Motherwell đang tạo cách biệt đáng kể ngay trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' D. Williams giúp Motherwell nới rộng cách biệt Phút 50, D. Williams ghi bàn cho Motherwell sau đường kiến tạo của I. Said, đưa tỷ số lên 0-3. Motherwell đang tạo ra cách biệt rất lớn.

58' Motherwell điều chỉnh nhân sự ở phút 58 Phút 58', Motherwell thay người: L. Ross vào sân, W. Vogt rời trận. Với lợi thế dẫn 0-3, sự điều chỉnh này giúp Motherwell tiếp tục duy trì thế chủ động.

58' Motherwell điều chỉnh nhân sự ở phút 58 Phút 58', Motherwell thay người khi E. Longelo vào sân, thế chỗ R. Charles-Cook. Đây là điều chỉnh nhân sự trong lúc Motherwell đang có thế trận thuận lợi.

61' HB Torshavn thay người ở phút 61 Phút 61', HB Torshavn thay người: M. Ebiye vào sân, D. Soylu rời cuộc chơi. Đội chủ nhà có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị dẫn 0-3.

61' HB Torshavn thay người ở phút 61 Phút 61', H. Hansen vào sân thay A. Johannesen bên phía HB Torshavn, khi đội bóng này đang bị dẫn 0-3. Sự điều chỉnh có thể giúp HB Torshavn làm mới thế trận.

61' HB Torshavn thay người ở phút 61 Phút 61, E. Mouritsen vào sân thay A. Jonsson bên phía HB Torshavn. Đội bóng này thực hiện điều chỉnh khi đang bị dẫn 0-3.

71' HB Torshavn thay người ở phút 71 Phút 71, S. B. Pettersen vào sân thay J. Thomsen bên phía HB Torshavn. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Motherwell dẫn trước ba bàn.

73' Motherwell thay người ở phút 73 Phút 73', Motherwell đưa O. Whyte vào sân thay L. Fadinger. Đang dẫn 0-3, Motherwell có thể hướng tới việc duy trì thế trận trong phần còn lại.

73' Motherwell thay người ở phút 73 Phút 73', Motherwell điều chỉnh nhân sự khi T. Maswanhise vào sân thay M. Booth. Với cách biệt 3-0, đội bóng này có thể hướng tới việc duy trì thế trận trong phần còn lại.

79' HB Torshavn thay người ở phút 79 Phút 79', HB Torshavn đưa J. Lon vào sân thay H. Mohr. Đây là sự điều chỉnh của đội chủ nhà trong thế trận đang bị Motherwell dẫn trước.

80' Motherwell thay người ở phút 80 Phút 80', Motherwell đưa E. Wilson vào sân thay M. Moormann. Đang dẫn 3-0, đội khách làm mới nhân sự ở chặng cuối trận.

KT Kết thúc: HB Torshavn 0-3 Motherwell Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 01:49 31/07/2026

HB Torshavn sẽ chạm trán Motherwell tại Torsvollur lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Dữ liệu trước trận cho thấy HB Torshavn vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, trong khi Motherwell chiếm ưu thế tuyệt đối ở hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Phong độ gần đây đặt HB Torshavn vào thế phải phản ứng

Thông tin phong độ được cung cấp cho HB Torshavn chỉ ghi nhận kết quả gần nhất là một trận thua. Vì vậy, chưa thể mở rộng đánh giá thành một chuỗi phong độ dài hơn hoặc kết luận về mức độ ổn định của đội bóng.

Tuy nhiên, kết quả này khiến màn trình diễn tại Torsvollur trở thành bài kiểm tra quan trọng đối với HB Torshavn. Đội chủ nhà cần thể hiện khả năng phản ứng sau thất bại, đặc biệt ở cách nhập cuộc và duy trì sự tập trung trong những thời điểm Motherwell gây sức ép.

Motherwell có ưu thế rõ ràng trong đối đầu

Hai lần chạm trán gần nhất đều kết thúc với phần thắng thuộc về Motherwell. HB Torshavn chưa thắng và cũng chưa hòa trong hai trận đấu này, còn Motherwell có hai chiến thắng.

Xu hướng đối đầu nói trên không quyết định kết quả trận đấu sắp tới, nhưng cho thấy Motherwell từng tạo được sự khác biệt khi gặp HB Torshavn. Với đội chủ nhà, việc phá vỡ xu hướng bất lợi này sẽ đòi hỏi một màn trình diễn chặt chẽ hơn, trong đó hạn chế sai sót và duy trì cự ly đội hình là những yếu tố đáng chú ý.

Thế trận có thể được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai bên. Do đó, chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ sử dụng cách bố trí cụ thể hay cầu thủ nào sẽ giữ vai trò then chốt.

Ở góc độ nhận định, điểm đáng chờ đợi nằm ở cách HB Torshavn xử lý sức ép từ lợi thế đối đầu của Motherwell. Đội chủ nhà cần tránh để kết quả trong quá khứ chi phối cách chơi, đồng thời biến sân Torsvollur thành điểm tựa để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Motherwell có thể bước vào cuộc so tài với sự tự tin nhất định nhờ đã thắng cả hai lần gặp gần nhất.

Nhận định trước trận

Motherwell đang nắm lợi thế về lịch sử đối đầu, trong khi HB Torshavn cần tìm kiếm phản ứng tích cực sau trận thua gần nhất. Sự cân bằng của trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng đội chủ nhà duy trì kỷ luật và cách Motherwell tận dụng ưu thế tâm lý.

Với những dữ liệu hiện có, xu hướng trước trận nghiêng về Motherwell. Dù vậy, chưa thể khẳng định kết quả cụ thể, đặc biệt khi thông tin về lực lượng và chiến thuật của hai đội không được cung cấp.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất HB Torshavn · 0 thắng 0 hòa Motherwell · 2 thắng HB Torshavn 0 - 3 Motherwell MOT Motherwell 2 - 0 HB Torshavn MOT

HB Torshavn 5 trận gần nhất B B T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Motherwell 5 trận gần nhất T T B B T